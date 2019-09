L'Oroscopo di domenica 29 settembre approfondisce ancora una volta il transito di Luna in Vergine. La presenza del satellite notturno nella casa astrologica dedicata ai rapporti sociali garantisce molta praticità non solo alla Vergine, ma anche a Capricorno, Scorpione, Cancro e Toro che saranno anche molto riflessivi in amore. Per contro Pesci, Sagittario e Gemelli subiranno una quadratura astrologica che confonde un po' le idee e procura incostanza in amore. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Sensazioni avvincenti nell'oroscopo di domenica

Ariete: Urano favorevole è in splendida posizione e promette bene sotto tutti i punti di vista. Un atteggiamento più positivo sarà favorevole per allontanare dubbi e incertezze, anche attingendo a un'intuizione fortunata e molto benefica per i sentimenti.

Toro: la sensualità è molto potenziata dall'influsso lunare e marziano dal domicilio della Vergine e il bisogno di divertimento e di vivere l'amore senza freni è forte.

Urano attua una situazione imprevedibile che lascerà con il fiato sospeso.

Gemelli: alcune fughe di pensiero potrebbero essere controproducenti per l'amore e mancando un tantino di aggressività a causa di Luna e Marte quadrati al proprio domicilio astrologico, tenderete ad aver bisogno del sostegno altrui per progredire, mancando un po' di fiducia in voi stessi.

Cancro: molto autoritari, sentirete una spinta rivoluzionaria garantita da un'indipendenza che fa uscire fuori dagli schemi familiari, seguendo istinti mentali perspicaci e molto espressivi.

In amore un fascino magnetico sarà l'arma vincente per ottenere successo.

Leone: molto intraprendenti e coraggiosi, tenderete a sfidare il destino contando su un'ambizione e una volontà ferrea che non tengono conto però di una quadratura uraniana che potrebbe "rompere le uova nel paniere". Quindi attenzione e prudenza.

Vergine: metodici e molto pazienti, approfitterete della presenza lunare nel segno per concretizzare l'amore in maniera più riflessiva, analizzando tutti i punti di vista che gli astri sottolineano con precisione. Se Luna cerca di garantire un atteggiamento razionale, l'impetuoso Marte esorta a un dinamismo dirompente. Nel complesso sembrate un po' altalenanti.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: alcune cose lasciate in sospeso forse spaventano anche se non lo ammetterete, ma abbiate fiducia in Venere, Sole e Mercurio che indirizzeranno i sentimenti e i pensieri nel verso giusto. Attimi di serenità saranno garantiti da Luna che dalla Vergine coccola le sensazioni.

Scorpione: analitici e molto raffinati, subirete l'influenza lunare dal domicilio astrologico della Vergine che garantirà precisione e molta ragionevolezza.

Intuizione e creatività non mancheranno di certo per concretizzare i sogni amorosi, anche se lo farete con un pizzico di stravaganza che non guasta mai.

Sagittario: il modo di amare o di sognare la concretizzazione dell'amore avviene in modo incostante e irresponsabile a causa di una quadratura di Giove con Luna e Marte che pone l'ambizione avanti a tutto, sottovalutando le realtà che contano.

Capricorno: forse qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo rigidi e di vivere gli affetti con troppo distacco, ma Plutone in sinergia con Luna saprà stimolare una sensibilità celata forse per paura o a causa di alcune insicurezze che appartengono al passato.

Acquario: molto aperti agli incontri amorosi o all'approfondimento dell'amore di coppia, vivrete le sensazioni con maggiore slancio. Una nuova carica positiva viene garantita dal sovraffollamento planetario presente in Bilancia, quindi via libera all'amore vero.

Pesci: attenzione a non commettere alcuni errori che potrebbero incidere in modo negativo sulla sfera amorosa. Nettuno e Luna sono in opposizione e confondono alquanto le idee, arginando la riflessione e sprigionando una sensibilità eccessiva che potrebbe mettere in discussione l'amore.