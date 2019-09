Nella settimana che va da lunedì 16 a domenica 22 settembre Plutone e Saturno stazioneranno ancora nella costellazione del Capricorno, mentre stavolta i nativi del segno dei Pesci non si faranno influenzare dall'influsso di Nettuno, ancora nella loro costellazione, come Giove in Sagittario. La Luna, Venere e Mercurio stazioneranno tutti e tre nei gradi della costellazione della Bilancia, mentre la Vergine avrà nei suoi gradi il Sole e Marte. A seguire, le previsioni degli astri della settimana indicata, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le vostre vicende amorose potrebbero subire degli influssi negativi a causa del vostro atteggiamento nervoso e privo di equilibrio che state vivendo in questo momento. Il lavoro, però, vi darà qualche soddisfazione nel mezzo della settimana.

Toro: focus sulle amicizie e sugli affetti. Ci saranno delle incomprensioni fra voi e qualcuno a cui tenete particolarmente, tutto dipenderà dagli eventi che si susseguiranno.

Andrà meglio con il partner, con alcuni momenti di profonda tenerezza e di grandissima complicità.

Gemelli: gli insuccessi lavorativi dei primi giorni della settimana vi spingeranno a rivedere alcuni punti del vostro operato. Sarà necessario prestare attenzione alla tensione, soprattutto quella di stampo emotivo.

Cancro: tanta complicità di coppia vi darà la spinta nell'essere creativi in molti aspetti della vostra vita, soprattutto in quello lavorativo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Per la passionalità e l'eros, però, dovrete attendere la seconda metà della settimana. I rapporti con gli affetti, in generale, saranno in netto rialzo.

Leone: il lavoro vi darà enormi soddisfazioni dalla giornata di mercoledì, ma sarete già in grado di fare qualche follia di carattere finanziario per chi amate. Attenti però a qualche collega invidioso che vorrebbe mettervi i bastoni fra le ruote: non sarà saggio ignorarlo.

Vergine: affaticati. Molti si accorgeranno del vostro malessere, della vostra spossatezza, soprattutto all'interno della cerchia dei colleghi. Sarà doveroso concedervi qualche pomeriggio in totale relax, senza costrizioni di sorta. Qualche amico vi potrebbe proporre qualcosa di divertente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: spese. Avrete qualcosa da organizzare o un regalo da fare che giustificherà i diversi giorni di shopping consecutivi.

Sarà bene, però, fare attenzione alle vostre scelte ed anche a quelle del partner. Weekend da trascorrere con una gita fuori porta o addirittura con un viaggio che, seppur breve, non dimenticherete tanto facilmente.

Scorpione: polemici, soprattutto nella prima metà della settimana e soprattutto con le persone che conoscete a menadito. Dovrete evitare delle litigate inutili: probabilmente, però, non riuscirete a non dire ciò che pensate davvero.

Al lavoro, però, dovrete cercare di essere più concilianti.

Sagittario: umore in lenta ascesa. Probabilmente l'inizio della settimana non si prospetterà particolarmente favorevole e tanto meno sereno: col trascorrere dei giorni potreste avere qualche soddisfazione sul lavoro e qualche sorpresa da parte del partner. Perciò non vi resta che attendere.

Capricorno: irritati. Qualche piccolo insuccesso sul piano lavorativo potrebbe essere preso male, tanto che potreste entrare facilmente in conflitto con chi vi sta attorno a causa di un insistente nervosismo. Meglio assorbire tale sensazione, soprattutto dedicandovi a passeggiate oppure a qualche hobby.

Acquario: non baderete alle spese 'casalinghe', dal momento che avrete molto da rimodernare in questa settimana. Complice la vostra rinnovata creatività che di certo si farà sentire appieno. La prudenza per il vostro portafogli, però, non è mai troppa.

Pesci: al centro dell'attenzione. Sarete seducenti ed esuberanti, tanto che non tarderete ad un rinnovamento nel vostro look e a qualche spesa in più per la vostra cultura. Uscite favorite dalle nuove conoscenze ma anche dalle vecchie.