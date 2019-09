L'Oroscopo di domani venerdì 20 settembre 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo venerdì. Ovviamente come sempre, non per tutti ma solo per pochi segni 'prescelti' dall'Astrologia del momento: curiosi di scoprire chi avrà fortuna in amore e nel lavoro? L'attenzione è tutta incentrata sui sei simboli astrali appartenenti alla prima sestina dello zodiaco.

Dunque, andremo a valutare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Partiamo subito con il dare un'infarinatura generale sui migliori e peggiori del momento, logicamente estraendoli tra i sei appena citati. Di certo a poter beatamente 'gongolare' nel corso della giornata di questo fine settimana, sono cinque segni in particolare: Ariete, Gemelli, Cancro classificati alla pari da cinque stelle, con Toro e Vergine in periodo normale valutati a quattro stelle.

Piccola precisazione sul segno del Toro: i nativi in questo superbo (nel senso buono del termine) simbolo di Terra potranno contare sull'ottimo supporto in amore di Venere (speculare positivo al 95%) nel contempo in trigono alla Luna in Gemelli. Intanto, poco o nulla da aspettarsi in questo finale di settimana avranno coloro appartenenti al Leone: secondo le previsioni zodiacali del 20 settembre ai nativi nel segno di Fuoco toccherà misurarsi con una giornata alquanto ostica, in questo caso classificata con due stelline da 'ko'.

Classifica stelline 20 settembre 2019

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al quinto giorno dell'attuale settimana? A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di venerdì, la nuova classifica stelline interessante appunto il 20 settembre 2019. Abbiamo già parlato inizialmente dei segni più fortunati e quelli previsti in difficoltà, quindi non resta che andare subito al sodo, esplicitando il pensiero degli astri in merito al periodo in esame.

A seguire, il resoconto astrologico simbolo per simbolo:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 20 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo venerdì in calendario sarà una giornata tutta a favore (o quasi) per tantissimi di voi Ariete. Il periodo sotto esame vedrà il trio Venere-Sole-Marte in perfetta armonia, tutti speculari positivi al 85% verso il vostro segno.

Saranno favoriti i ritorni in amore e gli affari, non solo quelli di cuore, andranno a gonfie vele. Ottime anche le situazioni legate alla fortuna: qualcuno potrebbe vincere una discreta sommetta giocando al Lotto e/o Superenalotto. Secondo le previsioni intanto, per quanto riguarda l'amore, circostanze in linea con alle attese. In coppia, avrete abbastanza fortuna in diverse situazioni: dopo un periodo di tensione e/o irascibilità, vi sentirete desiderosi di ritrovare la calma, magari con la buona complicità di amici.

Single, via libera a nuove storie e, se vorrete, sarete pronti per iniziare un nuovo rapporto: pensate a cosa avete sbagliato in passato e non ripetetelo più, ok? Vedrete che questa volta tutto andrà per il meglio. Nel lavoro, cercate di non essere troppo remissivi o accondiscendenti su certe cose: aprite l'angolo di visuale, vedrete certamente una differenza in prospettiva.

Toro - Partirà senza problemi questo vostro venerdì di fine settimana, almeno inizialmente, poi potrebbe scendere lievemente di tono. Mente, anima e corpo: starà solo a voi riuscire ad amalgamarli bene e tutti insieme, certamente in funzione delle situazioni/persone/attività con le quali dovrete confrontarvi. In amore, il consiglio è quello di sforzarsi di far felice il partner, magari rassicurandolo a proposito del vostro sincero sentimento verso di lui/lei. In alcuni casi limite, volendo, perché non programmare un bel viaggetto da fare insieme in previsione dell'imminente fine settimana? Vedrete che senz'altro la persona che avete nel cuore vi amerà ancor di più. Single, a voi invece il consiglio è quello di non temere troppo questo periodo così monotono: vi basta poco per trasformare una serata in qualcosa di allegro e spumeggiante, soprattutto se avete a fianco la persona dei vostri sogni... Nel lavoro infine, forse non lo sapete oppure non volete ammetterlo: siete davvero in gamba! Venerdì nessuno vi fermerà, questo perché consapevoli andrete dritti verso la meta prefissata: auguri!

Gemelli - In arrivo un venerdì davvero senza pari, certamente all'altezza delle giornate migliori. Approfittatene per recuperare eventuali situazioni in bilico, soprattutto con amici, famiglia e persona amata. La giornata di fine settimana, secondo quanto emerso dall'Astrologia applicata al vostro segno, mostra l'ottimo aspetto della Luna, già presente nel vostro comparto, nel frangente in splendido trigono a Venere e Mercurio entrambi in Bilancia: cosa volete di più dalla vita? In amore, con il cielo che avete a disposizione diciamo pure che potrebbe davvero succedere di tutto! Se tira aria di burrasca in coppia o con la persona con cui vorreste condividere il cuore, non vi farete certo scrupoli se dovesse presentarsi l'occasione di flirtare al di fuori del rapporto storico... Dice il saggio: 'Ogni lasciata è persa!'; 'Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa ciò che lascia non quel che trova!': fate vostro quel che più vi si addice! Single, lo sappiamo già, avete preso così tante 'cantonate' che adesso vi state seriamente scoraggiando: tranquilli, le stelle saranno ancora una volta dalla vostra parte, pronte a farvi innamorare di nuovo, ok? Dai, sorridete! Nel lavoro, non cercate di bruciare le tappe ma lasciate che il tempo faccia il suo corso: le stelle vi saranno vicine.

Astrologia del giorno 20 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il periodo si preannuncia per voi, amici del Cancro, come uno straordinario venerdì da gustare come se fosse il gelato al vostro gusto preferito... Troverete quasi tutte le risposte alle vostre domande, merito di Mercurio e Venere entrambi mediamente speculari positivi del 65%, con la Luna (in Gemelli) in avvicinamento al vostro comparto. In campo sentimentale, in gran parte tutto procederà come avevate già in parte programmato: realizzerete molto presto qualcuno dei progetti che avete messo in conto al prossimo futuro. In generale, le previsioni di venerdì parlando di coppia, indicano un periodo in grado di regalare tanta felicità e allegria, da vivere ovviamente nel calore di chi vi vuole bene. In amore, forse sarà una giornata piena di novità. State già facendo progetti per una vita a due oppure state pensando di allargare la famiglia? Qualsiasi scelta sarà la benvenuta in questi giorni. Single, sarete pronti a (ri)mettervi in gioco, molti forse dopo una cocente delusione sentimentale: dai, certamente questa sarà la vostra volta buona. Nel lavoro, buona ma stancante quasi tutta la giornata, in compenso sarà in grado di regalare qualche inattesa soddisfazione.

Leone - In arrivo un giorno sotto i pessimi auspici dei periodi da 'ko': potenzialmente potrebbe essere valutato come un difficile 'venerdì nero'. Calma, non allarmatevi più di tanto, ok? Cercate di stare fermi e nel contempo di non fare cose a rischio o di difficile svolgimento: stare lontano da fonti di stress potrebbe essere la soluzione ideale, ovviamente in attesa che passi il periodo. Secondo quanto rilevato dall'Astrologia, in amore dovete muovervi in punta di piedi: il consiglio è quello di non far adirare chi vi sta intorno, siate cauti, presto tutto tornerà alla normalità. In coppia, pensieri negativi ridondanti potrebbero non dare tregua: sentirete forte il desiderio di verificare, controllare, spiare. Fatelo, ma state attenti a non farvi scoprire! Single, sarà da evitare il mettere in discussione certi equilibri, spesso conquistati a fatica. Cercate di essere puntuali e precisi: l'indecisione potrebbe essere causa di situazioni inaspettate. Nel lavoro invece, qualcuno di voi potrebbe accusare un po' di incertezza su alcune questioni di rilievo: fatevi consigliare.

Vergine - La giornata sotto analisi in questo contesto non sarà davvero troppo male per voi della Vergine, anche se potreste vivere frangenti abbastanza pesanti seppur non difficili da risolvere. Sole e Marte in trigono a Saturno e Plutone risulteranno un po' soffocati da Nettuno in opposizione e da Giove in quadratura, relegando un periodo promettente ad una mera giornata buona ma da quattro stelle. L'oroscopo di domani 20 settembre pertanto, dopo accurata analisi sulle effemeridi quotidiane consiglia in amore di procedere sereni ma con occhi e orecchie bene aperti: 'l'inghippo' potrebbe saltar fuori quanto meno ve lo potreste aspettare... Se in coppia ci dovessero essere dei dubbi su qualcosa, tranquilli, avete la testa dura e lo sapete, quindi convincetevi che non c'è niente che non va nella vostra vita affettiva. Single, voi siete belle persone, amate farvi coccolare e gingillare, per non parlare della felicità che provate quando qualcuno vi adula. L'unica cosa negativa di voi è che non sempre - diciamo pure mai! - siete disposti a scendere a compromessi: cercate di superare questa fase. Nel lavoro, per chiudere, diciamo che in teoria dovreste seguire determinate regole; nella pratica invece accusate sempre qualche difficoltà, finendo per restare un pochino spaesati. Consiglio: andate avanti, anche improvvisando.

