Durante la settimana che va dal 16 al 22 settembre i nativi Toro si concentreranno di più sui rapporti affettivi, sia con gli amici che con il partner, mentre chi è dello Scorpione sarà piuttosto polemico con chi gli sta attorno. Gemelli rivedrà alcuni aspetti in ambito lavorativo, al contrario per Leone sarà una settimana ricca di successi sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 settembre segno per segno

Ariete: l'aria di nervosismo che ci sarà durante la settimana vi darà qualche problema nel gestire sia l'ambito lavorativo che sentimentale. Dovrete cercare di essere meno orgogliosi e chiarire i problemi con chi avete litigato per tornare a dare il massimo. Voto - 6

Toro: vi concentrerete particolarmente sulle amicizie e sulla vostra relazione sentimentale.

Potrebbe capitare qualche incomprensione tra di voi, ciò nonostante niente di cui preoccuparvi se non la tirerete per le lunghe. Voto - 7,5

Gemelli: ultimamente il lavoro non vi sta dando le soddisfazioni che meritate, ragion per cui cercherete di capire e rivedere quegli aspetti che v'impediscono di guadagnare bene. Relazione di coppia stabile. Voto - 6,5

Cancro: l'intesa di coppia alta vi darà lo spunto per riuscire ad essere creativi sul posto di lavoro.

Darete il meglio di voi stessi, realizzando ottimi progetti, ma soprattutto non smetterete di ringraziare la vostra anima gemella. Voto - 9

Leone: il lavoro vi darà grandi soddisfazioni per tutta la settimana, salvo qualche grattacapo con i colleghi, che ultimamente sembrano essere invidiosi del vostro successo. Bene l'amore di coppia, dove penserete esclusivamente a divertirvi in compagnia del partner.

Voto - 8,5

Vergine: vi sentirete piuttosto stanchi e ciò vi renderà pigri soprattutto sul posto di lavoro, nonostante ci saranno poche mansioni da svolgere. Relazione di coppia tra alti e bassi in quanto non state dedicando le giuste attenzioni al partner. Voto - 6

Bilancia: dovrete organizzare qualcosa d'importante che vi obbligherà a fare spese. Ciò potrebbe influire negativamente sulle vostre finanze, che non sono così alte.

In ogni caso, sarete felici di aver speso così i vostri soldi. Voto - 7

Scorpione: troverete un motivo per lamentarvi di qualunque cosa. Ciò farà innervosire i colleghi, oppure il partner, arrivando spesso a dei litigi. Cercate di evitare tali discussioni. Voto - 6

Sagittario: inizierete a vedere le cose dal lato positivo e in questo modo riuscirete a farvi perdonare dal partner per i vostri errori.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete riuscire a dimostrare al vostro capo quanto valiate, lavorando al meglio, senza errori. Voto - 7,5

Capricorno: potreste ricevere qualche delusione in ambito lavorativo durante la settimana. Un vostro progetto non ha entusiasmato il vostro datore di lavoro, ciò nonostante sarete ostinati a rifare tutto da capo, ma questa volta meglio di prima. Voto - 7,5

Acquario: non baderete a spese pur di rendere felice il partner. Ciò nonostante fareste meglio a spendere "saggiamente" i vostri soldi, per evitare poi di ritrovarvi a mani vuote. Voto - 6,5

Pesci: sarete al centro dell'attenzione per quanto riguarda l'ambito sentimentale, soprattutto i single. Sarete seducenti, pronti a conquistare la vostra potenziale anima gemella. Voto - 9