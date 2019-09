L'Oroscopo di domani martedì 10 settembre 2019 prepara la strada alla ripartenza di una nuova settimana. Chissà quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? A rispondere alla domanda spetta ovviamente all'Astrologia del momento, nel nostro caso evidenziata oltre che nell'attesissima classifica stelline anche nelle previsioni zodiacali. A proposito di predizioni, ci preme ricordare ai più che in questa sede saranno presi in analisi i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, come annunciato chiaramente nel titolo iniziale.

Bene, allora partiamo pure con il sottolineare che, quest'oggi, a salire sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, un simbolo astrale preventivato con massima positività: quello della Vergine. Il fortunato segno di Terra potrà ancora contare sullo spettacolare 'stellium' generato dai pianeti veloci Venere, Mercurio e Marte con il Sole a fare da spettacolare cornice.

Questo martedì altresì non farà mancare nulla in quanto a positività nemmeno agli amici del Toro, anch'essi abbondantemente favoriti in ambito sentimentale, in questo frangente classificati con le ottime cinque stelle dei periodi fortunati. Invece per quanto riguarda la parte meno positiva della giornata, le previsioni zodiacali del 10 settembre annunciano abbastanza difficoltoso il periodo per quelli del Cancro, in questo contesto valutati in periodo 'sottotono'.

Classifica stelline 10 settembre 2019

Un pimpante martedì è già alle porte, senz'altro ben motivato nel cercare di regalare positività e fortuna a taluni segni favoriti ma altrettanto stress e impegni triplicati ad alcuni simboli astrali in odore di negatività. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante il giorno 10 settembre 2019.

Bene, dopo aver già svelato in apertura il migliore tra i sei segni sotto analisi quest'oggi: in questo caso ad essere supportato dal favorevole stellium, ossia la congiunzione di tre o più pianeti sul tema natale astrologico saranno coloro nativi in Vergine. Intanto, come abbiamo già visto, saranno meritevoli delle cinque stelle gli amici del Toro. Invece cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a svelare passo passo la scaletta di oggi:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Toro;

★★★★: Ariete, Gemelli, Leone;

★★★: Cancro.

Oroscopo martedì 10 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Si preannuncia un martedì quasi stabile, decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi Ariete andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute.

Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, troverete ad attendervi 'la solita minestra!': calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù! Quindi, con le stelle che vi ritrovate nel frangente non sarà possibile cancellare inquietudini o nervosismi, tuttavia avrete buone possibilità di conviverci. Per alcuni l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso, in questo caso da salvaguardare. Single, le stelle consigliano di rilassarsi dedicando qualche ora del giorno ad una meditazione profonda. Mettete in chiaro gli obiettivi che vi prefiggete nella vita, così facendo avrete certamente meno difficoltà in caso di scelte obbligate. Probabilmente qualcuno tra voi dovrà portare avanti un grosso impegno. Nel lavoro invece, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti, però le stelle di oggi consigliano di essere cauti in ciò che farete, per evitare conseguenze esplosive.

Toro - Il prossimo 10 settembre si preannuncia molto positivo, ovviamente da affrontare con tenacia e dedizione. Riscoprirete così diversi piaceri che la vita routinaria a poco a poco stava sgretolando. Secondo l'Astrologia di oggi pertanto, per quanto riguarda l'amore e gli affetti in generale, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Acquario - in prospettiva di entrare in Pesci - senza meno si dimostrerà amica a tutti gli effetti. In amore, non perdetevi d’animo se qualcosa non dovesse andare secondo le attese, ok? Senza indugio, cercate subito di fare chiarezza. In coppia invece, vi accorgerete che con un sorriso sincero stampato sulle labbra tutto diventerà più semplice. Vi sembrerà di camminare in massima tranquillità accanto al vostro amore di sempre, senza nessun ostacolo da rimuovere. Single, il buon umore vi renderà popolari con chi vi circonda: sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. In generale, se ultimamente le vostre speranze sono state lì lì per precipitare, forse finalmente potrebbe essere arrivato il momento in cui quest'ultime tenderanno a risollevarsi efficacemente. Nel lavoro intanto, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buon progetto o idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Gemelli - La seconda giornata della corrente settimana è stata valutata con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovrete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità alle vostre azioni quotidiane: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia. In amore, troverete nel partner un saldo punto di riferimento. Avete un rapporto di coppia che funziona bene? La vostra vita sentimentale sarà tutto un idillio: vi sentirete in perfetta armonia interiore e avrete la netta percezione di essere riusciti a realizzare esattamente quello a cui avete sempre aspirato. Diciamo che potete contare su un'oasi di benessere: è una fortuna avere una persona buona, bella e sincera al vostro fianco. Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore: visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela. Ve la sentite sì o no? Forse farete bene a chiuderla qui, per sempre! Nel lavoro, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio. Vi troverete di fronte a discrete occasioni, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia...

Astrologia del giorno 10 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il periodo sotto analisi in questo contesto sarà improntato quasi tutto al 'sottotono'. Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezza e delusione. Di sicuro, una porta chiusa quasi sempre spalanca un portone (verità inscindibile, anche se può sembrare banale). Intanto, le previsioni di martedì indicano il comparto legato all'amore all'insegna dei soliti sbalzi di umore: pazientate e aspettate che passi il periodo negativo. In generale, per quanto riguarda il comportamento da osservare, saranno da evitare assolutamente gelosie, rancori o insane voglie di rivalsa, ok? Voi amate molto la buona amicizia, e sarebbe stupido spezzare un bel rapporto solo per supposizioni (sbagliate!). Single, a molti di voi la fiducia sarà in aumento e, di certo, aiuterà a superare gli ostacoli che eventualmente doveste incontrare lungo il cammino quotidiano. Consiglio: non fate promesse che non potranno essere mantenute ma vivete alla giornata senza troppe pretese. Nel lavoro, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti avvertirete un po' di fatica e (forse) vi sentirete anche destabilizzati: fate chiarezza!

Leone - Partirà bene questa parte della settimana, a tal punto che potrebbe maturare un’entrata economica inaspettata. Di certo se così fosse, una cosa come questa senz'altro metterà di ottimo umore tanti di voi Leone, permettendo anche di risolvere qualche piccolo problema insoluto. Dal punto di vista generale diciamo che sarà una giornata faticosa, ma anche molto produttiva. In campo sentimentale, l’amore assumerà un ruolo importante. Il cielo prospetta già una relazione stabile e duratura, il che potrebbe regalare tante cose belle e anche qualche piccola novità non prevista. Accogliete con gioia ogni possibile eventualità, purché sia interessante per voi stessi: senz'altro, questo periodo potrebbe dispensare qualcosa di interessante da godere insieme a chi sapete. Single, siete pronti a dimenticare il passato? Se si, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendere tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro 'arrivederci e grazie!'. Nel lavoro invece, sarete molto responsabili nello svolgere una mansione che vi è stata affidata da poco portandola a termine con successo: elogi e/o note di merito in arrivo? Speriamo per voi...

Vergine 'top del giorno' - In arrivo una giornata, non diciamo 'sublime' che sarebbe forse un po' esagerato, ma splendidamente positiva questo si. Infatti il secondo giorno dell'attuale settimana soprattutto all'inizio sarà - almeno sulla carta - senz'altro più che ottima, in primis nelle cose legate ai sentimenti con l'amore puro a farla da padrone. L'oroscopo di domani 10 settembre intanto indica la giornata di oggi pronta a soddisfare di certo le vostre aspettative e ovunque andrete otterrete ampi consensi: questo vi renderà di buonumore. Per la coppia si profila una serata in perfetta sintonia con il partner e senz'altro piena di serenità da trascorrere magari in un localino alla moda o in assoluta intimità. Single - ovviamente solo se non per scelta - in giornata potreste riscuotere successi davvero importanti con alcune delle persone che vi interessano sentimentalmente: contateci davvero! Nel lavoro, per concludere, dovrete cercare di ridimensionare alcune situazioni: no a iniziative o programmi, prendetevi una pausa. In alcuni momenti del giorno mostratevi calmi con colleghi e superiori: fate solo ciò che vi sarà richiesto.

