L'Oroscopo del 9 settembre è pronto a svelare che cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Per i nativi del Toro è arrivato il momento di affrontare dei cambiamenti, mentre per le persone dello Scorpione potrebbero ricevere una risposta attesa da molto tempo. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche su amore e lavoro della giornata di lunedì da Ariete a Pesci.

L'oroscopo del 9 settembre da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata piuttosto interessante.

Potreste sentirvi più allegri e generosi. Aiutare gli altri andrà molto bene per voi e le cose potrebbero andare avanti senza intoppi. Nel campo lavorativo sono favoriti i progetti che devono partire tra settembre e ottobre. È il momento adatto per lasciarsi coinvolgere dalle sfide. In amore state attraversando un periodo caotico. Potreste sfruttare la possibilità di portare il vostro amante in un posto tranquillo, romantico e rilassante.

Toro – Per molti di voi è arrivato il momento di fare dei cambiamenti, anche se non li trovate piacevoli. Già da qualche tempo, alcuni di voi hanno cambiato modo di vivere, magari per scelta o per una questione personale. In amore vi troverete in uno stato d'animo molto creativo. Potreste incontrare una persona che ama scrivere sonetti romantici, proprio come voi. Inoltre, potreste scoprire di condividere molto più delle scritture poetiche.

Gemelli – Giornata di lunedì grintosa. Alcuni progetti che erano nella vostra mente in questi ultimi mesi, ora potrebbero spiccare il volo. Periodo che porta un senso di pace e armonia nelle relazioni personali. Di solito siete contenti quando i vostri cari fanno le loro cose, ma in questa giornata vi sentite come se potesse rilassarvi e godervi dell'attenzione che gli altri vi danno. Per una volta non dovete fare nulla: rilassatevi e sorridete.

Cancro – Periodo in cui vorreste fare tante cose, ma nello stesso tempo siete preoccupati e ansiosi. Forse dipende da un nuovo incarico oppure da progetto tosto. Nonostante l'ansia per il lavoro, in amore siete un po' sereni. Avete la possibilità di creare una meravigliosa connessione tra voi e la persona del cuore. Anche se non ci sono segni di passione, tra voi c'è un meraviglioso senso di unione, che porta con sé quella consapevolezza che le cose possono solo migliorare.

Leone – In questa giornata potreste ottenere ottimi risultati e dimostrare agli altri quanto valete. Il denaro può essere utilizzato per molte cose, ma uno dei suoi più grandi usi è rendere felici gli altri. In questo periodo avrete la possibilità di rendere felice il vostro partner, soprattutto se state pensando di comprare qualcosa per rallegrarlo. Acquistate un regalo che rispecchia il valore spirituale della vostra relazione.

Vergine – È un lunedì un po' confuso, forse perché negli ultimi tempi c’è stato un putiferio nell'ambito lavorativo. È nata una disputa perché avete mandato avanti un progetto in disaccordo con i vostri colleghi oppure il datore di lavoro non vi ha dato un attimo di tregua. Per le relazioni, invece, è una grande giornata. Avete la possibilità d'incontrare qualcuno che condivide i vostri stessi ideali. Potrebbe essere la vostra anima gemella.

Previsioni di lunedì 9 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata particolare. Molti di voi si sentono scoraggiati e delusi perché, sia negli studi e sia nel lavoro, non hanno raggiunto i risultati sperati. Spesso vi sembra di lottare contro il tempo e di non raggiungere mai il traguardo. Per l'amore, invece, è un giorno meraviglioso per stabilire connessioni e costruire ponti tra voi e gli altri. È arrivato il momento di essere pratici e premurosi, e di non sprecare il tempo a pensare a una moltitudine di piani non realistici.

Scorpione – State attraversando un periodo degno di nota. In questa giornata alcune situazioni di schiariranno. Potreste ricevere anche una risposta attesa da parecchio tempo. In campo lavorativo, molto probabilmente qualcuno ha fatto un passo indietro, forse perché qualcosa gli ha impedito di andare avanti. In amore potreste far rivivere al vostro partner i momenti romantici passati insieme. Il vostro è solo uno dei tanti tentativi per rinnovare la relazione d'amore. Non si esclude che potrebbe non funzionare questa vostra idea.

Sagittario – È un lunedì sottotono, ma a breve guadagnerete terreno alla grande. Chi ha già un piano in mente potrebbe iniziare la stagione autunnale in grande stile. Nonostante qualche problema, poteste dichiarare il vostro amore alla persona interessata. Potreste scoprire che condividete anche gli stessi ideali. Questo potrebbe risaldare il legame più saldamente.

Capricorno – Questo lunedì parte con qualche dubbio. Se avete degli intoppi al lavoro, in questa giornata potrebbe esserci un fermo. In amore, invece, potrebbe nascere un meraviglioso senso di armonia nelle relazioni. Se state cercando l'anima gemella, dovete visitare alcuni luoghi come ospedale, un asilo nido o una casa di cura. Infatti, in questi luoghi potrebbe nascondersi la vostra anima gemella.

Acquario – Periodo confuso. Tra settembre e ottobre molti di voi dovranno capire che cosa desiderano dalla vita. Magari nel mese di agosto avete accettato un lavoro che adesso vorreste rifiutare. State cercando di ritrovare un po' di tranquillità anche in campo sentimentale. La relazione in cui siete coinvolti potrebbe non essere così eccitante in questo momento. Eppure c'è qualcosa di molto stabile nella vostra relazione. Qualunque cosa voi facciate insieme, non sprecate l'opportunità di condividere qualcosa di molto profondo. Una potente energia vi fa capire quanto siete fortunati.

Pesci – In questa giornata di lunedì 9 settembre potreste essere preoccupato come un cane si preoccupa per un osso. Per voi una storia d'amore non deve essere solo interessante, ma anche travolgente. Se c'è una separazione in atto, per molti di voi è una catastrofe emotiva. Potreste essere incline anche a problemi di stomaco se non riuscite a trovare un modo per rilassarvi e risolvere questo malessere. Lasciate che la risposta si riveli al momento giusto.