Venere appena entrata in Bilancia nell'Oroscopo di martedì ama a modo suo e potenzia la sfera affettiva con intraprendenza e dinamismo. Allargando la visuale materialistica della vita a ciascun segno zodiacale, la sfera affettiva acquista maggiore valore. Buone le sensazioni e le opportunità anche in campo professionale dove uno splendido Mercurio, sempre presente in Bilancia, garantisce novità anche a Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: dinamici e impulsivi con la Luna nel segno, le sensazioni volano e i colpi di testa risultano inarrestabili. In amore, andrete dritti alla meta prefissata e in campo professionale, lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo per concretizzare gli affari con successo.

Toro: affacciatevi nella vostra interiorità e scoprirete un mondo infinito, fatto di emozioni forti e tanta onestà.

Adoperate questa chiarezza applicandola nel lavoro e anche in amore sarete più ricettivi grazie all'influsso di Urano e Sole in trigono.

Gemelli: una Luna molto battagliera tende a dominare negli affetti. Una certa impetuosità sarà benefica in campo affettivo se usata nel modo giusto, sul lavoro invece potrete contare su una fervida immaginazione che diventerà una potente alleata.

Cancro: non ritenetevi indegni di essere amati.

Luna in quadratura miscela alcuni effetti confusionali che insieme a Saturno rendono le sensazioni alquanto tristi. Avete bisogno di aggrapparvi a radici solide, ma per ottenere ciò dovrete affrontare la vostra individualità con coraggio. Sono previsti cambiamenti in campo lavorativo.

Leone: una spiccata sensibilità approfondisce le sensazioni altrui e riuscirete a trarre le conclusioni giuste divenendo un po' arbitri di chi vi circonda.

E' il momento di raccogliere i frutti di un progetto lavorativo che finalmente darà i risultati sperati. Buono l'amore.

Vergine: il Sole, fulcro del sistema solare, splende nel segno e irradia con la sua energia vitale ogni aspetto della vita. Una gran forza di volontà farà prendere le decisioni giuste, con determinazione e tanta grinta anche grazie alla presenza di un dinamico Marte.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto cortesi, riuscirete a dare il massimo in ambito lavorativo, conquistando il cliente con una loquacità che viene garantita anche dalla presenza di Mercurio nel segno.

Buono l'amore, per voi single sono previsti splendidi incontri sentimentali.

Scorpione: Urano in opposizione sprigiona un dubbio. Siete riusciti a portare a termine ciò che desideravate? Attenzione a non ribaltare in maniera precipitosa la sfera lavorativa e l'amore, proprio perché alla ricerca di questa risposta che crea inquietudine.

Sagittario: un interessante sestile tra Giove e Mercurio riporta alla luce nuove forze interiori, tutte da investire nell'amore e in campo professionale per emergere.

L'astro mercuriano consiglia di prendere in considerazione alcuni suggerimenti, senza vederli come critiche.

Capricorno: attenzione a una quadratura di Luna con Saturno che sprigiona sensazioni un po' tristi. Gli attriti familiari potrebbero procurare una tendenza all'isolamento che riuscirete a superare solo contando sull'effetto energizzante di Marte dalla Vergine. Buono il lavoro, ma raccoglierete i frutti in futuro.

Sagittario: alcuni agganci fortunati procureranno successo in ambito lavorativo. Un'ampia percezione mentale apre le vedute anche in campo sentimentale, indicando una strada da seguire che concretizza le scelte giuste in maniera molto diplomatica.

Acquario: molto frizzanti, riuscirete a produrre pensieri frivoli che movimenteranno il quotidiano in modo piacevole. E' il momento giusto per approfondire un'eloquenza indispensabile per stringere rapporti lavorativi fruttuosi.

Pesci: sognatori e originali in amore, attingerete a una carica fantasiosa che Nettuno nel segno non smette di elargire e anche negli affari questa intensità emotiva sarà utile a captare alcune interessanti opportunità.