L'Oroscopo dell'amore per i single arriva al cuore di ciascun segno zodiacale, indicando la via giusta da intraprendere per raggiungere l'amore. Potrà essere una via ricca di ostacoli o una strada spianata da transiti fortunati, comunque ogni simbolo dello zodiaco dovrà approfondire la propria interiorità prima di prendere decisioni importanti. I trionfi amorosi coinvolgeranno Scorpione, Vergine, Capricorno, Cancro e Toro anche se una Luna benefica per il Sagittario potrebbe porre alcuni interrogativi sulle sensazioni spesso celate in fondo al cuore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove strategie nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Giove e Luna dal domicilio astrologico del Sagittario portano fortuna e garantiscono l'acquisizione di un sesto senso che diventa ottimistico e risolutivo per l'amore. Ora che siete più consapevoli dei sentimenti che provate, potrete approcciarvi all'amore in modo più stabile e sicuro.

Toro: cercate di smorzare una sensazione Lunare che pone degli interrogativi circa il modo di amare.

L'astro d'argento mette alla luce alcune difficoltà causate da reazioni emotive altalenanti. Non siate insoddisfatti e non deprimetevi: Venere, Mercurio e Sole sono complici di una realizzazione amorosa sorprendente.

Gemelli: troppo apatici e privi di stimoli, cercate di escogitare qualcosa che possa garantire un nuovo interesse per le faccende del cuore. Forse dedicate troppo tempo al lavoro, quando invece dovreste ritagliarvi una pausa benefica per lasciarvi andare al divertimento e ai sentimenti.

Cancro: un problema amoroso turba la sfera sentimentale e dovrete approfondire maggiormente il vostro stato d'animo per approcciarvi all'amore con maggiore consapevolezza.

Leone: un arricchimento interiore sarà garantito da alcune configurazioni planetarie che ampliano le prospettive amorose. La vicinanza di vari pianeti in Vergine sarà benefica per dimenticare il passato e approfittare dei prossimi trionfi amorosi.

Vergine: Venere garantisce amore ma l'influenza di una Luna in quadratura si fa sentire e provoca malumore. Piuttosto indecisi sul da farsi, cercate di riordinare le idee prima di procedere alle conquiste amorose. Mercurio sarà vostro complice.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: gli astri presenti in Sagittario procurano fortuna e successo in amore. Un nuovo ottimismo abbraccia le sensazioni sentimentali e contrasta un Plutone un po' imbronciato che ricorda di non intraprendere relazioni sentimentali troppo ardite.

Scorpione: Plutone sarà un protettore benevolo che custodisce l'amore e garantisce continuità a una storia che sta appena sbocciando. Non abbiate esitazioni dunque, procedete verso la meta amorosa.

Sagittario: la dea bendata è complice grazie alla presenza di Giove che favorisce gli incontri fortunati. Una nuova sensibilità anima le sensazioni amorose ed è il risultato di una Luna formidabile presente per illuminare il cammino sentimentale con dinamismo e ottimismo.

Capricorno: molto obiettivi, valuterete bene la situazione prima di iniziare una relazione amorosa. Cercherete un probabile futuro partner che sappia capire le esigenze e sia in perfetta intesa con il desiderio di realizzare una storia stabile e profonda. Non temete, avrete successo poiché Venere insieme agli altri astri tifa per voi.

Acquario: in cima alla classifica degli astri fortunati c'è la Luna, che aiuta a superare alcuni ostacoli amorosi. Un Saturno molto rigoroso potrebbe creare qualche attrito ma supererete il tutto poiché spinti dalla voglia di aprirvi a nuove esperienze.

Pesci: un atteggiamento troppo sognatore farà miscelare il sogno alla realtà, provocando ancora più confusione in amore. Attenzione che questo atteggiamento potrebbe distorcere alcune situazioni, celando una realtà a volte deludente.