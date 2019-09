Martedì 24 settembre 2019 troviamo la Luna nel Leone mentre Marte sarà nell'orbita della Vergine. Il Sole, Mercurio e Venere stazioneranno in Bilancia, nel frattempo Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro e Giove in Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: entusiasta. Il settore professionale, specialmente per i lavoratori autonomi del segno, potrebbe subire una repentina accelerata che li renderà euforici.

Sarà solamente l'inizio dei prossimi successi in vista.

2° posto Sagittario: lavoro in pole position. Chi opera alle dipendenze altrui avrà, con ogni probabilità, una marcia in più grazie alla Luna nel loro Elemento che limiterà gli effetti ostici del severo Saturno.

3° posto Gemelli: quieti. La quiete dopo la tempesta sarà, probabilmente, il ritratto del martedì nativo: ovvero, dopo giorni di burrasca sentimentale, ecco un piacevole rasserenamento climatico nel rapporto di coppia.

I mezzani

4° posto Ariete: chiamate. I nativi che lavorano a chiamata riceveranno, c'è da scommetterci, qualche opportunità inaspettata che sarà soddisfacente anche sul versante economico. Amore in stand-by.

5° posto Bilancia: affettuosi. Luna e Venere favorevoli allieteranno il clima del rapporto di coppia facendo prevalere coccole ed affettuosità ai diverbi passati. Lavoro in secondo piano.

6° posto Pesci: oziosi.

Non avranno troppa voglia di darsi da fare in questo martedì settembrino i nati del segno che preferiranno starsene nelle mura amiche piuttosto che uscire col partner.

7° posto Acquario: spossati. Scarno il bottino energetico fornito dai Pianeti quest'oggi per i nati del segno che risulteranno svogliati durante lo svolgimento delle urgenze professionali.

8° posto Toro: poco lucidi. Sole e Mercurio dissonanti probabilmente non favoriranno la lucidità dei nati Toro che farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile, per evitare inutili distrazioni.

9° posto Cancro: umore 'flop'. Lo sfavore dei due Luminari tenderà, con ogni probabilità, ad abbassare il tono umorale dei nati Cancro a partire dalla tarda mattinata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: testardi. S'incaponiranno su un'idea e la perseguiranno per tutto il martedì, invano partner e amici cercheranno di far cambiare loro opinione. Amore in stand-by.

11° posto Scorpione: indisponenti.

L'atteggiamento dei nati Scorpione risulterà oltremodo indisponente, sia in ambito lavorativo che domestico, e sarà probabile venga fatta loro una sonora lavata di capo.

12° posto Vergine: attriti al lavoro. L'ambiente professionale potrebbe risentire di qualche ostacolo di troppo ed i nati Vergine trovarsi alle prese con un'accusa su una loro mancanza dei giorni precedenti. Sarà bene che si cospargano il capo di cenere dimostrando umiltà.