Le previsioni degli astri di martedì 24 settembre si annunciano piene di incertezze per il Leone, mentre la giornata del Capricorno sarà particolarmente positiva. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: se alcune cose della vostra vita non stanno andando per il verso giusto, non dovrete prendervela con gli altri. Questo periodo sarà un po' complicato da gestire per voi.

In primis sarete molto confusi, tanto da creare parecchia agitazione anche a chi vi sta vicino.

Toro: inizia una fase di recupero, decisamente migliore rispetto a quella che avete passato nei mesi scorsi. Potrete contare su una condizione astrologica positiva, che incentiverà i vostri guadagni e il vostro approccio con il lavoro. Fate valere le vostre idee.

Gemelli: sarà molto facile per voi perdere la calma martedì 24 settembre.

Sono in arrivo notizie molto positive, che riguardano soprattutto il lavoro. Qualche nuovo incarico importante potrebbe esservi proposto. Siete delle persone molto dinamiche ed intraprendenti, che accettano ogni tipo di sfida.

Cancro: in questo particolare momento della vostra vita ci sono ancora alcuni particolari problemi che dovrete affrontare. Se vi siete messi in gioco in ambito lavorativo, molto probabilmente farete fatica ad affrontare le novità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi invece sta portando avanti dei vecchi progetti, potrebbe avere il desiderio di fare qualcosa di nuovo.

Leone: in amore dovrete cercare di mantenere una certa calma, nonostante ci sia una situazione di instabilità. A livello finanziario dovrete cercare di mettere via un po' di soldi, pensando ad alcune imminenti spese che dovranno essere affrontate

Vergine: martedì 24 settembre potreste trovarvi in difficoltà.

Qualcuno a voi vicino potrebbe rallentare il vostro percorso. Cercate di mantenere la calma soprattutto in famiglia e in amore, dove potrebbe essere più facile perdere il controllo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Luna nel segno vi renderà molto forti e vitali. Avrete grande energia, anche se sul lavoro potrebbero esserci delle questioni che vi metteranno in difficoltà. Desiderate essere maggiormente compresi da chi vi sta vicino, sia dal punto di vista professionale che sentimentale.

Scorpione: potrete conseguire degli ottimi risultati, ma per fare ciò dovrete gettarvi il passato alle spalle. Per chi è single e desidera vivere una nuova relazione d'amore, sarà più facile trovare la persona adatta ai propri desideri. Gli astri prevedono molta fortuna in questa giornata per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Sagittario: sarete molto determinati il 24 settembre nel portare avanti le vostre scelte.

Non vi lasciate influenzare da ciò che pensano gli altri, anche se ascoltate i consigli. Sotto il punto di vista lavorativo sarà un periodo molto interessante.

Capricorno: siete molto positivi e guardate al futuro con grande entusiasmo. Per chi ha vicino da tempo una persona, troverà maggior forza e sintonia nella vita di coppia. Qualcuno invece potrebbe far fatica a liberarsi del propri passato e dai pensieri che lo affliggono.

Acquario: agitazione e tensione prenderanno il sopravvento. Farete molta fatica a sentirvi tranquilli: in ambito lavorativo potreste avere delle discussioni che turberanno i vostri equilibri. Qualche preoccupazione anche per una persona a voi cara che di recente non è stata molto bene.

Pesci: periodo bello per i sentimenti e grande passione nella coppia martedì 24 settembre. Non siate però troppo disponibili con le persone che amate: potrebbero approfittare del vostro altruismo. In ambito affettivo non dovrete aver paura di dimostrare ciò che sentite.