Nuova giornata di settembre che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni del 26 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Leone vivere un buon momento in amore con scelte che saranno premiate. Per l'Ariete buone opportunità nel lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore mattinata migliore nel pomeriggio. Bene i rapporti con Leone e Sagittario.

Nel lavoro ci sono buone opportunità in vista.

Toro: per i sentimenti mattinata conflittuale. Potrebbe essere forte un rapporto con un Sagittario. Nel lavoro avete timore di cambiare alcune situazioni, questo però è il momento giusto per fare ciò che volete.

Gemelli: a livello sentimentale Luna favorevole al mattino. Se avete rinunciato ad un sentimento ora potreste mettervi in mostra e affrontare nuovi incontri.

Nel lavoro, per chi ha iniziato adesso una collaborazione si prospettano tempi migliori.

Cancro: in amore non tutto è chiaro, anche se non sembrate tanto indecisi. A livello lavorativo c'è chi ha già cambiato ruolo, ma in una situazione nata da poco non c'è chiarezza.

Leone: a livello sentimentale mattinata migliore nel pomeriggio, in qualche modo le vostre scelte sono premiate. Nel lavoro chi ha un'attività creativa potrà darsi da fare e farsi valere.

Vergine: in amore è arrivato il momento di fare scelte utili, anche perché la Luna si troverà nel vostro segno zodiacale. Nel lavoro, se dovete fare un passo importante è il momento di agire, Giove non è ancora favorevole, ma lo sarà nel giro di poche settimane.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti Luna favorevole. Il mese si chiude con un momento di grande forza. A livello lavorativo tutte le novità sono da valutare molto bene, sembra un Oroscopo importante anche per il rapporto con gli altri.

Scorpione: per i sentimenti le cose cambiano, evitate di rovinare una storia. Nel lavoro giornata sottotono, non sarà colpa vostra ma di qualcuno che è contro di voi.

Sagittario: per i sentimenti mattinata migliore nel pomeriggio, in questo particolare momento ci sono buone occasioni da sfruttare. Nel lavoro momento interessante, se dovete fare una richiesta fatelo adesso.

Capricorno: a livello sentimentale la fine di settembre non è esaltante.

Una storia che sembrava promettente ora è complicata. Nel lavoro è meglio rimandare un incontro per evitare discussioni inutili.

Acquario: in amore giornata che porta stanchezza, per questo motivo meglio prendere le cose con calma. A livello lavorativo questa parte del mese è stancante. Vi sentite affaticati, meglio prendere tempo.

Pesci: in amore pomeriggio sottotono che potrà provocare un disagio.

La persona amata sembra lontana. Nel lavoro giornata di riflessione, ma non di blocco. Più ci avviciniamo alla fine dell'anno e più le cose andranno meglio.