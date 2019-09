L'Oroscopo di giovedì elargisce influssi positivi e fortunati per rendere le giornate di ciascun segno zodiacale molto fantasiose e ricche di novità. Un nuovo scenario si apre grazie alla presenza di Luna in Leone che emana influssi portentosi e molto energici. Una nuova ambizione potrà rivoluzionare la sfera professionale di Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete mentre la stessa Bilancia, Scorpione, Gemelli, Pesci e Vergine saranno veramente capaci di amare in profondità. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: alcuni astri opposti alla prima casa astrologica remano contro, ma potete contare su una Luna energetica che diventa una potente alleata nell'approfondire l'amore a 360°, accantonando ansie e incertezze. Attenzione a qualcosa che avete tralasciato in campo lavorativo, forse a causa di una distrazione.

Toro: Urano, il signore del cambiamento, è in pieno fermento e smuove con coraggio e decisione la sfera affettiva.

Potreste infatti lasciarvi andare ad amori travolgenti e fulminei, i single saranno fortunati nel concretizzare gli incontri amorosi con successo.

Gemelli: Luna in sestile fa approfondire in modo ambizioso e impulsivo il lavoro, aprendo nuovi orizzonti professionali fortunati. In amore, splendidi momenti romantici saranno garantiti da una Venere e un Sole in perfetta forma dalla Bilancia.

Cancro: Saturno e Plutone, signori inesorabili del rigore e del tempo, remano contro ma in compenso Luna e Urano sono in sestile favorevole e attuano un rinnovamento che lambisce sia la sfera emozionale che quella lavorativa.

Leone: adesso che Luna è nel segno, non potrete ignorare l'invito che pone a ricominciare ad amare con maggiore energia, senza tralasciare nulla e tenendo conto anche dei piccoli particolari. Una nuova ambizione spinge a fare di più in campo lavorativo.

Vergine: Marte garantisce un'energia unica e soprattutto senza limiti. Molto sensuali in amore, attenzione solo a una posizione mercuriana che stenta a diffondere lo stesso dinamismo in ambito lavorativo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buoni i rapporti sociali con Mercurio nel segno che rende le sensazioni simpatiche e avvolgenti. Desidererete divertirvi con le persone che contano, allora organizzate un incontro con una persona speciale che vi ha rubato il cuore. Molto magnetici anche sul lavoro, otterrete favori e riconoscimenti.

Scorpione: in campo professionale dovrete adottare alcuni cambiamenti che miglioreranno i guadagni.

In amore la vicinanza di Venere, Sole e Mercurio migliorerà il modo di amare che diventa più profondo, sensibile ed energico.

Sagittario: una Luna amica dal Leone garantisce energia positiva che si miscela con l'ottimismo di Giove, creando un mix energizzante e sensazionale. Questa grinta energica sarà tutta da utilizzare per portare avanti alcuni cambiamenti con coraggio, aprendovi gli occhi alle contraddizioni formulate dagli altri.

Capricorno: Giove e Luna sorridono ed elargiscono fortuna e splendide emozioni, tutte da vivere in due approfondendo i sentimenti con slancio. Attenzione che in ambito lavorativo potrebbero sorgere delle rivalità.

Acquario: affettuosi in amore e creativi sul lavoro, non desidererete altro che esprimervi in piena originalità, seguendo un influsso venusiano e solare rigenerante. Non avrete bisogno di sognare a occhi aperti perché saranno i desideri a concretizzarsi davanti a voi.

Pesci: la vita amorosa acquista una marcia in più e sarete molto coinvolgenti in coppia. In campo professionale, cercate di non strafare rischiando di incorrere in cali di energia destabilizzanti.