L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì approfondisce gli effetti di una Luna sensibile e magnetica in Scorpione. Il satellite notturno in questo simbolo zodiacale mantiene una intuizione che rende l'amore emotivo e coinvolgente, ma moltiplica gli istinti all'ennesima potenza, come entrando nella mente e nel cuore della persona amata, capendone i sentimenti e ricambiando con passione. La sua influenza sarà benefica anche per Vergine, Capricorno, Cancro, Pesci, nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: un potere quasi chiaroveggente precederà gli avvenimenti in coppia e sarete più magnetici e analitici nel trovare una strada giusta ad arginare alcune critiche sprigionate da gente invidiosa che cerca di boicottare la storia amorosa.

Toro: l'astro d'argento in caduta nel domicilio astrologico dello Scorpione, provoca atteggiamenti bruschi che penalizzano il rapporto sentimentale.

Un comportamento sferzante e provocatorio dovrà essere arginato affinché l'amore di coppia prevalga in maniera armoniosa.

Gemelli: la quadratura dei pianeti posizionati in Vergine non è delle migliori per l'amore e abbassa le energie, tanto che una certa freddezza e tanta confusione fanno perdere l'orientamento amoroso. Ma tutto ciò potrebbe essere contenuto puntando sui poteri rivoluzionari e sorprendenti di un Urano ben disposto.

Cancro: emotivi e sensibili grazie agli influssi lunari provenienti dalla casa astrologica ottava, le sensazioni prendono il volo e sono favorite da una vicinanza di Venere e Sole che vegliano sulla storia amorosa come custodi sensibili di un benessere sentimentale mai toccato prima.

Leone: gli incroci planetari quasi sfidano la relazione a due e mettono alla prova una capacità di analisi che potrebbe essere utile per scongiurare alcuni attriti di coppia.

Non siate troppo fermi nelle proprie idee, piuttosto riconoscete quando sbagliate.

Vergine: Mercurio garantisce una sensibilità penetrante che fa cogliere alcune sfumature amorose al volo. L'amore grazie all'influenza del satellite notturno dallo Scorpione, diventa più passionale e vince quella freddezza razionale tipica del segno.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'influsso speciale di Luna si fa sentire dal domicilio adiacente e amplifica una ricettività amorosa utile per ottenere intesa e armonia in coppia.

Forse troppo presi dal lavoro, state trascurando gli affetti quindi cercate di dedicare maggior tempo al partner.

Scorpione: un grande magnetismo viene garantito da una Luna misteriosa ma molto profonda nel segno. L'amore diventa consapevole ed emotivo e una grande forza di volontà pervade la coppia.

Sagittario: il quadro astrale composto dai pianeti in Vergine non è a vostro favore, ma iniziate a pianificare alcuni progetti a due, potrete contare sempre sull'influsso fortunato di Giove nel segno.

Capricorno: dietro un'apparente tranquillità, celate una carica sensuale fuori dal comune. Un temperamento fiero a volte nasconde con l'ostinazione un lato emotivo appassionato che stentate a cacciare fuori. Allora lasciatevi andare all'amore con semplicità e coinvolgimento.

Acquario: attenzione ad alcuni pianeti ostili nei confronti di un benessere di coppia la cui concretizzazione diventa pesante a causa di una Luna in quadratura. Diffidenti e timidi, potreste rinchiudervi in voi stessi covando del risentimento piuttosto che esternarlo con chiarezza.

Pesci: Luna acquista finalmente una posizione favorevole e l'amore prende il volo poiché spinto da un'emotività più intuitiva e magnetica. Eliminate ogni ansia e tensione dall'amore di coppia, ritrovando un nuovo equilibrio ricco di intesa.