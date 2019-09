Il primo mese della stagione autunnale ha inizio. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete nel periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute, ma anche consigli per affrontare il nuovo mese dell'anno in arrivo.

Nell'ultimo periodo vi siete sentiti particolarmente coraggiosi in campo lavorativo. Con Giove dalla vostra parte sono diverse le questioni che siete riusciti a risolvere.

In amore, quello appena trascorso è stato un periodo tranquillo, nonostante le polemiche nate nelle ultime due settimane. A livello salutare, la seconda parte vi ha visti particolarmente agitati e questo ha influito a livello psicofisico.

Il mese di ottobre parte un po' a rilento, con Marte in opposizione, per quel che riguarda la salute potreste avvertire dei disagi. Sono molte le cose che dovete affrontare e spesso dovrete farle velocemente, per questo motivo non mancherà la stanchezza, soprattutto nelle prime tre settimane del periodo.

A livello sentimentale, se ci sono state delle questioni, con il concludersi nel mese precedente, il recupero non avverrà in modo immediato, ma occorrerà attendere le ultime giornate di ottobre. In campo lavorativo, ci sono delle trattative da affrontare e bisognerà anche tener fronte a delle uscite improvvise, dovrete quindi tenere bene i conti. Scopriamo dettagliatamente quali sono le previsioni astrologiche a livello amoroso e lavorativo per i nati Ariete.

Oroscopo ottobre: lavoro e amore dell'Ariete

In amore, l'ultima settimana del mese sarà favorevole, e potrete fare degli incontri, dai quali è possibile che nascano degli amori duraturi. Se ci sono dei progetti importanti, come un figlio o un matrimonio, questo è un buon momento per affrontare delle scelte. Anche chi ha concluso da poco una relazione, riuscirà ad andare avanti più tranquillamente del previsto.

All'inizio del periodo non mancheranno alcune perplessità, non sarà semplice comprendersi con il partner. Nel mese di novembre, alcuni cambiamenti vi renderanno le diverse situazioni più semplici da affrontare. Il cielo sarà particolarmente bello per progetti a lunga durata.

In campo professionale, ci sono delle questioni da sistemare e situazioni da affrontare, bisognerà essere prudenti, soprattutto se la collaborazione giunge nuova.

Intorno alla metà del mese potrebbero nascere delle tensioni con i collaboratori, ma potrete comunque pensare ai nuovi progetti che potranno darvi soddisfazioni nel nuovo anno. Nel prossimo mese, Venere tornerà ad essere favorevole insieme a Giove e potrete vivere giornate importanti, che porteranno delle novità.