Ottobre è quasi arrivato. Quali saranno le previsioni che riguardano tutti i nati Toro per il periodo del prossimo mese autunnale? Leggiamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore, salute ed anche suggerimenti per vivere al meglio le giornate in arrivo. Quello di settembre è stato un mese importante per il segno. Soprattutto a livello professionale non sono mancate delle opportunità che hanno concesso al Toro di fare dei passi avanti.

In amore, l'Oroscopo è stato favorevole, ma a differenza dei mesi precedenti le coppie hanno vissuto un buon recupero. Bene anche a livello salutare, una ripresa è avvenuta in particolare negli ultimi giorni del mese.

Ad ottobre, è possibile che nascano delle tensioni a livello sentimentale, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto. Non mancheranno delusioni, date magari da persone che non si sono rivelate alla vostra altezza.

In campo professionale ci saranno alcune problematiche da risolvere. Dovrete sempre mantenere sotto controllo il lato economico. In questo periodo, evitate di strafare, altrimenti potrebbe risentirne il vostro fisico. Alcune situazioni nel mese potrebbero crearvi del disagio. Vediamo dettagliatamente le stelle su amore e lavoro per il secondo segno zodiacale nel periodo di ottobre 2019.

Oroscopo ottobre, lavoro e amore per il Toro

Come anticipato, a livello lavorativo è possibile che nascano delle tensioni e questo potrebbe influenzare la situazione sentimentale. Soprattutto nella parte centrale del mese è possibile che nascano delle forti discussioni che potrebbero mettere in crisi il vostro rapporto.

In questo periodo desiderate particolarmente un po' di affetto, ma è possibile che il partner non riesca a comprendere le vostre esigenze. È importante, però, analizzare bene la situazione in modo razionale, prima di fare delle scelte che possano crearvi in futuro dei rimpianti. Nel prossimo mese, vivrete un momento di maggior forza in amore, il recupero non sarà totale, dovrete comunque essere particolarmente prudenti prima di affrontare delle discussioni.

In campo lavorativo, è possibile che sorgano delle divergenze con i collaboratori, cercate comunque di andare avanti lo stesso senza farvi abbattere. Soprattutto tra la seconda e la terza settimana del periodo, potrebbero insorgere delle polemiche. Se siete in attesa di una conferma lavorativa, impegnatevi al meglio pur di ottenerla, in questo modo uscirete vincenti dallo scontro. Nel prossimo mese la situazione non sarà troppo semplice, considerata l'opposizione di Marte nel concludersi del periodo di novembre.

Non mancheranno momenti in cui dovrete mettervi in discussione.