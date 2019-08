Il mese di settembre sta per cominciare. Quali saranno le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del Toro? Di seguito, le stelle che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto il secondo segno zodiacale. Presenti anche i consigli per affrontare al meglio il periodo compreso tra il primo del 30 settembre 2019. Il mese di agosto è stato leggermente sottotono per il Toro.

Soprattutto in campo sentimentale ci sono state delle situazioni da dover affrontare che vi hanno creato un po' di disagio, soprattutto all'interno della coppia. Qualcuno nelle ultime settimane ha anche deciso di porre termine alla propria relazione. In campo lavorativo, alcune situazioni sono state utili, ma in particolare non avete ottenuto ciò che realmente desideravate.

Nel mese di settembre, a livello salutare vivrete un momento importante.

Chi desidera iniziare cure o terapie, potrà sfruttare questo mese per iniziare. A livello di energia, potrete recuperare, in particolare con la conclusione di settembre. L'Oroscopo torna ad essere favorevole anche a livello sentimentale, alcuni blocchi interiori, verranno finalmente risolti. Nel lavoro, sarà un mese importante soprattutto per confermare un lavoro o iniziarne uno nuovo e firmare possibili contratti.

Vediamo, di seguito, le previsioni astrologiche che riguardano dettagliatamente il lato sentimentale e quello lavorativo per il mese di settembre dei nati Toro.

Oroscopo settembre 2019: lavoro e amore per il Toro

Come anticipato, quello in arrivo sarà un mese importante soprattutto a livello lavorativo. Come anche i mesi precedenti l'inizio dell'estate, anche quello di settembre vi garantirà un buon recupero a livello professionale.

Molte le occasioni per iniziare dei nuovi lavori o per portare avanti dei progetti già iniziati. È possibile che chi ha fatto richiesta in posti lontani, riceva una risposta positiva. Cercate di essere superiori ed evitate polemiche con i collaboratori, in particolar modo.

Per quel che riguarda i sentimenti, si nota un gran recupero. Soprattutto per chi è in cerca di un nuovo amore, potrà fare degli incontri importanti, ottenere anche un buon successo.

Bel momento anche per le coppie, qualcuno potrà infatti decidere di fare dei passi avanti importanti come un matrimonio. Nel mese di ottobre, è possibile che ci siano delle forti tensioni, cercate quindi di sistemare ogni tipo di situazione nel mese di settembre, ora che le stelle sono dalla vostra parte. Nel mese di ottobre infatti potreste sentirvi particolarmente agitati e non riuscire ad affrontare al meglio le situazioni.