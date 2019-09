Come bambini in cerca di nuove avventure, l'Oroscopo di giovedì approfondisce le sensazioni planetarie tenendo conto di una Luna in Acquario che produce voglia di indipendenza. Una Luna capricciosa e un po' bambina, che investe con la sua influenza eccentrica anche Ariete, Gemelli, Sagittario e Bilancia. Se alcuni segni si culleranno nei sogni appartenenti a un passato lontano, ecco che l'astro d'argento darà una scossa brusca per vivere il presente con dinamismo e positività. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì

Ariete: è un momento benefico per l'amore, ma non siate eccessivamente frettolosi nel concretizzare i sogni, agite con calma e fiducia nelle proprie capacità. Luna sarà benefica per gli affetti, attenzione solo a Saturno e Plutone che rendono i progetti lavorativi difficili da realizzare, ma non è detta l'ultima parola.

Toro: alcune novità riguardanti il lavoro giungeranno in maniera imprevedibile, spetta a voi cogliere al volo le opportunità con audacia.

In campo sentimentale, Luna in quadratura con Urano provoca indecisione.

Gemelli: un progetto lavorativo tenuto in sospeso da troppo tempo potrebbe essere attuato proprio ora ma dovrete dedicarvi anima e corpo. Mercurio darà la spinta giusta anche in amore dal cielo astrologico della Vergine.

Cancro: in campo professionale regnerà una certa calma e il vostro operato sarà accettato con successo. Capaci e più determinati adesso che Luna non è più in opposizione, potrete aprirvi all'amore con maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

Leone: osservate attentamente il mondo che circonda la sfera affettiva e noterete che avete bisogno di selezionare scrupolosamente le persone, distinguendo solo quelle che contano. In ambito lavorativo, apritevi a un lavoro di gruppo che sarà redditizio per incrementare i guadagni.

Vergine: una Venere passionale nel segno ha bisogno di mettersi in mostra ed esprimere tutte le sue potenzialità, poiché favorita da Marte e Sole in congiunzione. Allora via libera alle sensazioni amorose, senza freni e inibizioni. Buono il lavoro.

Previsioni astrologiche

Bilancia: questo è il momento giusto per dare importanza agli affetti. Il sovraffollamento planetario in Vergine è potente ed elargisce splendidi influssi dinamici e sensuali. La voglia di amare è forte quindi non esitate, i pianeti sono favorevoli. Il campo professionale richiederà maggiore concentrazione.

Scorpione: un dubbio opprime le sensazioni e sarete divisi tra dinamismo ed emotività.

Un'incertezza comportamentale agisce sul potere decisionale e vi ritroverete a vivere delle problematiche anche in campo professionale.

Sagittario: ottima la diplomazia che risulterà vincente in campo lavorativo, ma attenzione a non essere troppo rigidi in amore. Che ne dite di cambiare look, regalandovi una nuova immagine più "sbarazzina"?

Capricorno: Saturno e Plutone garantiscono splendidi risultati in campo lavorativo ma attenzione a non trascurare la sfera sentimentale.

Dedicando troppo tempo agli impegni lavorativi potreste stancarvi in maniera eccessiva, penalizzando i rapporti affettivi.

Acquario: Luna garantisce la grinta giusta per risolvere alcune problematiche tenute in sospeso. Adesso che l'intuizione e un sesto senso dinamico non mancheranno di certo, potrete muovervi con audacia attuando una strategia vincente per raggiungere il successo sia in amore che nella sfera professionale.

Pesci: alcuni problemi peseranno come un macigno e anche sul lavoro, le problematiche pioveranno come le ciliegie ma attenzione a non deprimervi. Piuttosto cercate nuove soluzioni con una fantasia che vi è consona.