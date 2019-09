Il mese di agosto è ormai uscito di scena, lasciando il posto a settembre con la fine dell'estate ed un nuovo Oroscopo da scoprire. Tra i segni meno fortunati di questo weekend troviamo sia il Sagittario, fin troppo malinconico, ed i Pesci, che vedono gli astri muoversi in una posizione opposta alla propria. I nati sotto al segno del Toro, invece, potranno considerare queste giornate in arrivo piene di fortuna ed energia.

I segni considerati "meno fortunati" per questo periodo, non hanno nulla da temere in quanto con l'arrivo della nuova stagione potrebbero imbattersi in quei cosiddetti "periodi sì". Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete - la settimana non è stata tra le migliori per l'Ariete, ma durante il weekend la situazione dovrebbe migliorare. Attenzione a non insistere su discussioni ormai chiuse, meglio metterci una pietra sopra e guardare al futuro.

Proposte di lavoro in arrivo per chi è in cerca di occupazione, aria di promozione per coloro che risultano essere già impiegati.

Toro - l'oroscopo non poteva essere certo migliore per il segno del Toro. Un periodo fortunato sul nascere, con gli astri che volgono la propria attenzione sul segno, richiamando l'attenzione e l'azione della fortuna.

Gemelli - i continui litigi, in famiglia o sul posto di lavoro, fanno abbassare la propria autostima, ma attenzione a non perdere la fiducia.

Le energie e le conoscenze sono talmente tante che basterebbe un minimo di concentrazione in più per riuscire a raggiungere vette che altri neanche sognano di scalare.

Cancro - le decisioni importanti da prendere sono sempre dietro l'angolo, ma c'è sempre qualcuno disposto a porgere una mano di aiuto. Nei momenti difficili non si è mai soli e le situazioni sembrano poter correre nella giusta direzione.

Leone - le ferie sono ormai terminate da un po', ma per il Leone non sono mai abbastanza. Le energie ricaricate e la mente svuotata dai pensieri non vanno molto d'accordo con il periodo e sarebbe meglio concentrarsi un po' di più. Il lavoro va a gonfie vele e non è proprio il caso di mandare tutto a monte per qualche malinconia estiva.

Vergine - adagiarsi sugli allori non è quello che serve al segno della Vergine.

Le energie indirizzate sul lavoro hanno fruttato e non poco, gettando delle solide basi per quello che è il futuro dei nati di questo segno. Giusto qualche attimo di riposo durante le giornate di sabato e domenica, in compagnia della propria famiglia.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana è iniziata alla grande, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Stress ed indecisioni potrebbero rovinare le vostre giornate, ma attenzione a non buttarvi giù.

Affidatevi al vostro partner e ritagliate dei momenti di intimità con lui/lei.

Scorpione - periodoin linea di massima ottimale, soprattutto per coloro che vivono una relazione stabile con il proprio partner. Se non si è giunti al fatidico "sì", questo è il momento adatto per iniziare a pensarci.

Sagittario - la malinconia s'impadronisce del fine settimana. L'unica cosa intelligente da fare in questo periodo è stringere i denti e cercare di isolarsi il meno possibile. Più amici si hanno intorno, meno probabilità ci sono di cadere vittime di pensieri e ricordi tristi.

Capricorno - la frescura è finalmente arrivata e le energie sembrano tornare per il segno del Capricorno. Attenzione sul luogo di lavoro, le opportunità potrebbero non mancare, ma con esse potrebbero sopraggiungere situazioni di astio e gelosia fra colleghi.

Acquario - nonostante le energie ricaricate, è meglio ritagliare qualche attimo per sé stessi. Potrebbero esserci discussioni in ambito familiare e lavorativo. Attenzione ad alcune parole pronunciate, una volta che vengono fuori non è più possibile tirarle indietro.

Pesci - per coloro nati sotto il segno dei Pesci non sembra essere un weekend pieno di fortuna. Al contrario, gli astri sembrano muoversi in maniera opposta a quella del segno, portando qualche nota di negatività e sfortuna alle varie giornate.