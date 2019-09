Giovedì 5 settembre 2019 troviamo Marte, Mercurio, Venere ed il Sole nel segno della Vergine, mentre Giove e la Luna saranno in Sagittario. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Gemelli brioso

Ariete: routine. Giornata senza troppe novità o scossoni di sorta per i nati del segno che, con ogni probabilità, preferiranno dedicarsi al relax più assoluto che si rivelerà un'ottima scelta per ricaricare le batterie.

Toro: umore basso. La Luna di Fuoco tenderà probabilmente ad abbassare il tono umorale dei nati Toro. L'ambiente lavorativo sarà il settore che risentirà maggiormente del loro indisponente atteggiamento.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sia che abbiano organizzato una cena con amici, sia che rimangano a casa a godersi l'affetto di partner e figli. Il loro sorriso donerà buonumore alle persone con cui si rapporteranno.

Cancro: amore 'flop'. Le copiose asperità planetarie in onda questo giovedì potrebbero mettere sul cammino amoroso dei nativi qualche ostacolo di troppo. Probabili litigi per futili motivi.

Scorpione voltagabbana

Leone: progetti in pole position. I nati Leone che hanno lavorato bene nei mesi passati saranno, c'è da scommetterci, ripagati in giornate come questa dove lo Stellium di Terra agirà assieme al duetto di Fuoco formato da Giove-Luna.

Vergine: perplessi. Il comportamento sopra le righe dell'amato bene metterà probabilmente in allarme i nati del segno. Il loro pragmatismo farà vedere con lucidità, grazie all'accoppiata Sole-Mercurio, se la relazione in essere ha i presupposti per proseguire.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno dei nativi potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione.

Il loro tempestivo supporto risulterà fondamentale.

Scorpione: voltagabbana. Giovedì in cui i nati del segno dimostreranno volubilità di idee e pensieri che, con ogni probabilità, faranno storcere il naso a più di un collega in ambito lavorativo.

Capricorno fiacco

Sagittario: affaccendati. Tante le incombenze da portare a termine durante questo giovedì settembrino ma, con tutta probabilità, grazie ai favori lunari riusciranno a portarne la totalità a compimento.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti risulterà probabilmente scarno, rendendo i nati del segno fiacchi e svogliati durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Prendere un giorno di ferie sarebbe un'ottima idea.

Acquario: stressati. Qualche ostacolo di troppo a causa delle dissonanze planetarie, capitanate dal severo Saturno opposto, potrebbero stressare i nativi specialmente nell'ambiente lavorativo dove lo stress sarà dietro l'angolo.

Pesci: relax. Qualsiasi incombenza sia segnata nell'agenda non verrà presa probabilmente in considerazione dai nati nel segno dei Pesci, che preferiranno di gran lunga dedicarsi al relax. Amore in secondo piano.