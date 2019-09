L'Oroscopo di domani giovedì 5 settembre 2019 è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori, amanti la buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche di oggi saranno applicate ai singoli segni rientranti nella prima metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Curiosi di scoprire come sarà il prossimo giovedì di metà settimana? Sicuri della risposta, iniziamo pure a mettere in evidenza quei pochi simboli astrali fortunati nel contesto preventivati a massima positività. Bene, riguardo al periodo osservato a fare ottima figura saranno di certo coloro aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Toro o del Leone. Entrambi i predetti segni sono stati valutati alla pari, dunque in giornata a cinque stelle: in arrivo un periodo ottimo per il comparto sentimentale con l'amicizia, la famiglia e le attività lavorative in rilievo.

Quali saranno invece i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative? Andiamo a scoprirlo subito iniziando a declamare in profondità le previsioni zodiacali del 5 settembre in oggetto. Prima però, come da copione, vi esortiamo a dare uno sguardo alla nuova classifica stelline giornaliera posta a seguire.

Classifica stelline 5 settembre

L'Astrologia quotidiana ha stilato la nuova scaletta riguardante i segni al 'top' e quelli 'flop', messi in preventivo per il prossimo giovedì.

A questo punto la domanda è sempre la stessa: quali saranno i segni migliori e peggiori al giro di boa di metà settimana? A dare le giuste info, si spera, come sempre le effemeridi quotidiane il cui responso è chiaramente indicato dal numero di stelline (da due a cinque) presenti nella nostra classifica stelline. In primo piano quest'oggi l'analisi astrale relativa alla giornata del 5 settembre 2019, ovviamente impostata sui sei segni sotto analisi in questo contesto. Allora, pronti a scoprire a chi toccherà sorridere e chi invece, questa volta, dovrà fare buon viso a cattiva sorte?

Il responso dettagliato a seguire:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Oroscopo giovedì 5 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giovedì, discreto successo in campo interpersonale garantito a molti di nativi dell'Ariete. Diciamo che la maggior parte di voi sarà abbastanza attrezzata in questo periodo, forse anche per puntare al successo e/o al soddisfacimento di certe ambizioni (chi lo sa?).

Sole, Mercurio ed in parte Venere vi spianeranno la strada, anche se in modo parziale aiutandovi nelle situazioni più impegnative. Secondo le previsioni di oggi, pertanto, per quanto riguarda l'amore, forse non tutti avrete le idee chiarissime, ma in compenso vivrete un periodo discretamente appagante ed a tratti anche dolce sotto il profilo sentimentale. Soprattutto se avete già in corso una storia soddisfacente, questo giovedì potreste avere una conferma su una certa situazione che solo voi ben conoscete.

Single, cercate di prestare attenzione ai dettagli: vi accorgerete di un sacco di cose che prima non avevate notato... Qualche Ariete in difficoltà potrà contare sul discreto supporto di una persona amica. Quest'ultima vi aiuterà a trovare le parole giuste per esprimere i vostri sentimenti verso chi sapete. Nel lavoro non perdete tempo, cercate di raggiungete i vostri obiettivi al più presto. Mercurio favorevole in quanto speculare positivo al 70% vi regala idee geniali e vi fa trovare le parole giuste per convincere gli altri delle vostre capacità.

Toro - Si preannuncia un giovedì abbastanza pregno di buone notizie, qualcuna anche molto interessante. In generale, diciamo pure che non sarà certo la noia a farvi compagnia in questo periodo! Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure 'cotte e mangiate' per capirci, ci saranno parecchie tentazioni in vista: siate cauti e massima discrezione, ok? In amore, periodo quasi magico, indimenticabile sotto certi aspetti. Chi è in coppia avrà idee e intuizioni per rafforzare il legame con il partner: lasciatevi andare alla gioia di amare e di essere amati! Single, voi che cercate l'altra 'metà della mela' preparatevi, le stelle di oggi e quelle di domani giocheranno tutte a vostro favore. In alcuni casi non dovrete nemmeno impegnarvi troppo per avere aperta la porta del cuore della persona cui ambite; servirà solo andare direttamente al sodo. Nel lavoro, una giornata che inciterà la vostra indomabile tendenza alla competizione in ufficio. Forse, darete prova di un'energia inesauribile mostrando il temperamento testardo, solare e grintoso che non tutti fino a questo momento hanno osato riconoscervi.

Gemelli - Il prossimo giovedì si annuncia con poche speranze e tante difficoltà a cui porre rimedio. A dominare nel periodo ripensamenti e incertezze: saranno da mettere all'ordine del giorno insieme a tanta confusione e stress, soprattutto a livello mentale. In parte anche la Luna in Sagittario, speculare negativa al 85%, alimenterà le vostre insicurezze e vi indurrà a tornare spesso sui vostri passi. In amore quindi massima attenzione, ok? Se avete una vita di coppia ben strutturata non lasciate che piccole incomprensioni creino tensioni inutili. Nel caso, chiarite ciò che vi disturba o v’infastidisce. Single, questo giovedì fareste meglio a non prendere impegni o facendo partire nuovi progetti a scopo affettivo. Inutile sprecare energie in relazioni 'difficili' che, quasi sicuramente, non andranno a finire troppo bene. Il consiglio è il solito: attendere tempi migliori. Nel lavoro, intanto, non ostinatevi a tenere atteggiamenti che in precedenza si sono già rivelati perdenti. Date una svolta netta e decisa a qualsiasi situazione che non funziona più da tempo.

Le predizioni del giorno 5 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si prevede per voi nativi una giornata affatto sensibile a sogni o desideri, valutata con la poco piacevole sigla riservata ai momenti 'sottotono'. Le predizioni di giovedì, come anticipato dalle effemeridi relative al vostro segno, invitano ad osservare una certa cautela: non è certo un momento facile questo per il vostro segno. Riconsiderate per bene alcuni progetti e/o cambiate ciò che non è funzionale alla loro realizzazione. Siate gentili e diplomatici con chi lo merita, però, all'occorrenza, evitate di 'chinare la testa' solo per il fatto di non sentirvi all'altezza delle situazioni. In amore la sfera affettiva sarà all’insegna dell’imprevedibilità ma anche del rischio: per mantenere il giusto equilibrio ci vorrebbe una nuova strategia. Intanto, spazzate via dubbi e incertezze e puntate diretti all’obiettivo con audacia: o la va o la spacca! Single, gli incontri non vi mancheranno ma oggi avrete la testa da tutt'altra parte e non riuscirete a vedere con occhi diversi la persona che vi sta di fronte: siate parchi nell'agire. Nel lavoro, state facendo un uso poco intelligente dei vostri progetti e presto o tardi potreste avere amare conseguenze: siate più razionali e più attenti nelle scelte.

Leone - Giornata ottima sotto molti punti di vista, valutata a cinque stelle dall'Astrologia del momento. Il periodo vi renderà seducenti, passionali e molto ben disposti verso tutti: riuscirete in qualche occasione a piazzare le vostre mosse con intelligenza, ottenendo risultati tangibili e alcuni molto soddisfacenti. Per qualcuno di voi Leone in arrivo anche riconoscimenti inaspettati e qualche novità non messa in conto. In amore, a chi naviga attualmente in acque poco chiare certamente le buone prospettive non mancheranno. A dare qualche problema, purtroppo, potrebbero essere ancora certe situazioni sentimentali in stallo a voi, ultimamente, non troppo favorevoli. Single, saprete conquistare chi vi interessa esibendo un fascino elegante e discreto. Abbandonatevi ai sogni con fiducia, di certo con la partecipazione totale del cuore riuscirete a trovare finalmente l'anima gemella. Nel lavoro, in tanti potreste sentire la necessità di spingervi oltre, cercando di prendere iniziative di un certo livello. Vi sentite di osare? Fatelo, il momento è favorevole. Se, invece, avete un’attività autonoma, preparatevi per occasioni davvero d’oro.

Vergine - In generale si preannuncia un giovedì tranquillo, improntato quasi tutto verso un'ordinaria scontata routine. Nel frangente, questioni pratiche o piccoli problemi economici potrebbero creare disagi che richiederanno attenzione ed anche una certa cautela: occhio soprattutto se avete dei conti economici in sospeso o tasse arretrate da saldare! L'oroscopo di domani 5 settembre, intanto, consiglia in amore di tenere il solito passo: siate pazienti con la vostra metà in quanto non potrete prendere decisioni affrettate. Se così non fosse, potreste certamente pentirvene successivamente. Per i single, invece, molto meglio il periodo: sarete al centro dell’attenzione, si tratterà solo di fare la scelta giusta e le stelle vi indicheranno quale. Cercate di impegnarvi a fondo mostrandovi gioviali e premurosi verso chi interessa: certi dettagli però potrebbero sfuggire inavvertitamente procurando magre figure! Nel lavoro tutto ok. Specialmente dal un punto di vista professionale sarà un periodo molto interessante in cui non mancheranno volontà, desiderio e grinta.

