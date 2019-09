L'Oroscopo del giorno 26 settembre prevede la nascita di nuove opportunità per Scorpione, mentre l'Acquario potrebbe attraversare una fase complicata.

Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i 12 segni.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie alla Luna sul vostro segno zodiacale potrete godere di un'ottima energia. Chi vi sta intorno molto spesso non riesce a stare al vostro passo e questa cosa vi crea parecchio malessere.

Evitate di alzare la voce e fare inutili scenate che serviranno solo a creare situazioni di tensione.

Toro: avrete l'opportunità di togliervi qualche sfizio e ottenere qualche rivincita sul passato. Qualcuno potrebbe valutare la nascita di cambiamenti importanti. In ambito sentimentale questo sarà un periodo di grandi trasformazioni e prese di posizione.

Gemelli: il 26 settembre è previsto un piccolo recupero.

Riuscirete a concentravi maggiormente sulle cose che vi piacciono. Riuscirete a fare nuove esperienze e questo vi renderà più allegri e vivaci che mai. In amore qualcuno potrebbe non comprendere bene il vostro modo di fare.

Cancro: fase di agitazione per voi. Alcuni potrebbero sentirsi costretti a stare in una situazione che in realtà non gli piace. Avrete voglia di cambiare, di frequentare persone diverse da voi.

Se avete una relazione in corso dovrete cercare di essere molto prudenti e di non fare cose di cui potreste pentirvi.

Leone: chi negli ultimi mesi si è parecchio impegnato in ambito lavorativo, adesso potrebbe sentirsi libero di avanzare delle richieste. Dovrete però pazientare molto, perchè le buone opportunità tarderanno ad arrivare. In amore non rimandate un chiarimento, potreste riuscire a capirci qualcosa in più.

Vergine: nella vostra vita avete bisogno di maggiori sicurezze, sia in ambito affettivo che economico. Giovedì 26 settembre dovrete cercare di essere diplomatici con chi vi sta intorno ed evitare di essere troppo puntigliosi e ambiziosi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: gli astri prevedono una situazione molto complicata per voi. Cercate di rimanere incentrati sui vostri obiettivi ed evitate di creare situazioni ulteriormente complesse.

Qualcuno potrebbe provare a turbare la vostra serenità lanciandovi inutili frecciatine: non si soffermate su chi cerca solo di farvi innervosire.

Scorpione: alcuni di voi potrebbero non sentirsi soddisfatti della propria situazione lavorativa. Delle nuove opportunità potrebbero arrivare entro questo mese. Dovete ponderare bene il da farsi e capire se è il caso di cambiare o meno. Per ogni scelta bisognerà fare una rinuncia.

Sagittario: è in arrivo un ottimo recupero nella giornata del 26 settembre. Alcune giornate potrebbero non essere state del tutto facili da affrontare Alcuni hanno risentito parecchio dell'opposizione di persone non concordi alle proprie idee. State però finalmente riuscendo a trovare la vostra stabilità.

Capricorno: evitate di rimanere concentrati su situazioni che non portano nulla di buono. Dovrete rimanere molto vigili e attenti sulle situazione che potrebbero evolvere da un momento all'altro. State lavorando ad un progetto molto importante e non dovrete farsi distrarre.

Acquario: vi trovate in una fase molto difficile. Siete alle prese con un progetto in cui avete investito denaro e fatica. Le cose vi sembreranno però non andare per come realmente vorreste. Ancora non riuscite a vedere i risultati della vostra dura fatica e questo vi mette parecchia agitazione.

Pesci: chi ha preso delle decisioni senza esserne pienamente convinto, nella giornata del 26 settembre potrebbe pentirsene. Potreste aver a che fare con persone molto critiche, che non vi aiuteranno di certo. Cercate di essere il più realisti possibili nell'affrontare ogni situazione e tagliate i rapporti che non portano a nulla di buono.