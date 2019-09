Durante il weekend che va dal 28 al 29 settembre i nativi Ariete decideranno di fare qualcosa di diverso dal solito per distrarsi dallo stress del lavoro. Al contrario, Cancro avrà tante mansioni da portare a termine. Vergine potrebbe avere qualche problema in ambito familiare, mentre per Leone gli affari andranno a gonfie vele. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 28 al 29 settembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 settembre 2019 segno per segno

Ariete: avrete in mente di fare qualcosa di differente durante il fine settimana. Proporrete al partner qualcosa di diverso, come una piccola vacanza fuori città, per distrarvi dal lavoro e aumentare l'affiatamento di coppia. Voto - 8,5

Toro: vi dedicherete maggiormente a partner, rafforzando il vostro legame. In ambito lavorativo potreste avere qualche mansione in più da svolgere, ma nulla di drammatico.

Voto - 8

Gemelli: potreste fare tanti nuovi incontri grazie a un’uscita con i vostri amici. Alcuni di essi diventeranno delle amicizie, ma altre invece potrebbero diventare in poco tempo qualcosa di più. Voto - 10

Cancro: avrete tanto lavoro arretrato da svolgere, considerato che per tutta la settimana avete svolto altri impegni. Adesso però vi toccherà rimboccarvi le maniche e cercare di tornare al passo con i colleghi.

Voto - 6,5

Leone: il lavoro procederà magnificamente per tutto il fine settimana, grazie alla vostra tenacia e alla vostra determinazione. Potreste suscitare invidia da parte dei colleghi, ma non ci farete tanto caso. Voto - 8

Vergine: potreste avere qualche problema in ambito familiare per motivazioni che voi ritenete senza senso, ma in realtà non è così. Cercate di essere più comprensivi. Voto - 6

Bilancia: avrete voglia di rinnovare il vostro guardaroba, e perciò deciderete di organizzare un'uscita con i vostri amici e dedicarvi allo shopping e al divertimento più sfrenato.

Attenzione però a non sciupare tutte le vostre finanze. Voto - 7,5

Scorpione: sarete particolarmente creativi sul posto di lavoro, passando un weekend molto proficuo. Fate attenzione però in quanto il rischio di commettere un errore è sempre dietro l'angolo. Voto - 7,5

Sagittario: un collega potrebbe essere un po’ troppo indulgente sul posto di lavoro, al punto da mettervi a disagio. Cercate di rimediare alla svelta.

In amore la vostra relazione procede magnificamente. Voto - 7

Capricorno: dovrete affrontare i fantasmi del vostro passato. Riavrete a che fare con una vostra vecchia conoscenza purtroppo non molto gradita, di conseguenza, potreste arrivare ad un litigio. Se possibile, tenetevi alla larga da tale individuo. Voto - 6

Acquario: il fine settimana procederà molto bene. Vi divertirete in compagnia del vostro partner, dei vostri familiari oppure degli amici, ciò nonostante il rischio di creare un litigio dal nulla sarà sempre dietro l'angolo, quindi, fate molta attenzione a ciò che dite.

Dipenderà tutto da voi. Voto - 7,5

Pesci: sarete particolarmente energici, pronti a svolgere tutte le mansioni che vi verranno assegnate sul posto di lavoro, ottenendo spesso i risultati tanto sperati. Serata ricca di passione con il partner. Voto - 8,5