Il fine settimana è finalmente arrivato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del mese? Saranno due giornate leggermente sottotono per la Vergine, per la quale già durante le giornate precedenti è iniziato un buon momento di recupero riguardante tanto l'amore quanto gli affari. Sarà un periodo faticoso per il Cancro, mentre i Pesci preferiranno ritagliare dei momenti solo per sé e riordinare le idee.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo di sabato 28 e domenica 29 settembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del week end, sabato 28 e domenica 29 settembre 2019, segno per segno

Ariete: sarà un weekend di recupero per il segno, la giornata di sabato partirà con un miglioramento delle condizioni psicofisiche, le energie non mancheranno e potrete guardare al mondo con maggiore positività rispetto ai giorni precedenti.

Sarà un momento favorevole per i sentimenti, chi vive in coppia ed ha attraversato dei momenti di incertezza ritroverà la serenità e la complicità con il partner, al contrario non sarà un buon momento per fare nuovi incontri.

Toro: un quadro astrale favorevole protegge il Toro durante questo fine settimana, soprattutto per quanto riguarda le questioni di cuore. Sarà un momento favorevole per le relazioni, qualcuno inizierà a fare importanti progetti per il futuro, mentre per i single non mancheranno le occasioni di fare nuovi incontri.

Al contrario durante la giornata di sabato 28 settembre un imprevisto potrebbe presentarsi in ambito lavorativo, non fatevi prendere dalla tensione, meglio agire con cautela, ogni problematica potrà essere risolta.

Gemelli: sarà un weekend vantaggioso per quanto riguarda i sentimenti. All’interno della vita di coppia c’è serenità e si potranno vivere belle emozioni, mentre i single potranno fare interessanti incontri, soprattutto durante la giornata di domenica 29 settembre.

Al contrario non sarà un buon momento per gli affari e le questioni lavorative, soprattutto se si vogliono lanciare nuovi progetti o intraprendere nuove collaborazioni, in tal senso sarà meglio aspettare l’inizio del mese di ottobre.

Cancro: la giornata di sabato si rivelerà leggermente faticosa per il segno, soprattutto dal punto di vista professionale. I nati sotto questo segno potrebbero lasciarsi prendere dallo stress e dalla tensione, liti e discussioni potrebbero nascere con i colleghi e/o i superiori, laddove si presenta una divergenza di opinioni.

Al contrario la giornata di domenica sarà più serena e ci si potrà dedicare ai sentimenti, concedendosi dei momenti di relax insieme al partner e alla famiglia.

Leone: sarà un weekend interessante per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno infatti potrebbe ricevere un’interessante proposta o cogliere al volo l’occasione che da tempo aspettava. Al contrario la sfera sentimentale potrebbe creare delle preoccupazioni, le coppie che durante le giornate precedenti hanno attraversato dei momenti di instabilità non riusciranno a placare le problematiche, vivendo un fine settimana scandito da liti e discussioni. Ovviamente le coppie stabili e serene non avranno nulla da temere e potranno godersi un tranquillo fine settimana.

Vergine: quelle di sabato 28 e domenica 29 settembre si riveleranno due giornate sottotono per quanto riguarda il fisico, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero avvertire un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici. In campo lavorativo non riuscirete a metterci l’impegno sperato, meglio rimandare trattative o incontri importanti all’inizio della nuova settimana. Sarà invece un buon momento per quanto riguarda i sentimenti e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Bilancia: in ambito lavorativo potreste sentirvi un tantino sotto pressione. Durante le prossime giornate sarà bene cercare di evitare le discussioni, ma soprattutto evitare di prendere decisioni affrettate. Sarà invece un momento top per quanto riguarda i rapporti di coppia e quelli interpersonali, gli astri consigliano di concedersi due giornate di relax e svago in compagnia di amici e familiari.

Scorpione: sia in ambito sentimentale che all’interno della sfera professionale potrebbero nascere delle problematiche durante questo fine settimana, la tensione accumulata potrebbe favorire la nascita di scontri con il partner e/o con i colleghi. Il consiglio degli astri è di ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi, per concedervi un po’ di relax o praticare le attività che più vi piacciono. Ritagliarvi un momento di solitudine vi aiuterà inoltre a riordinare le idee e a capire i prossimi passi da compiere.

Sagittario: sarà un fine settimana tranquillo per il segno. All’interno dei rapporti di coppia, per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno attraversato dei momenti sotto tono, torna la serenità e anche i nuovi incontri sono favoriti. In ambito lavorativo si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, chi ha lavorato duramente per lanciare un nuovo progetto o una nuova attività, potrà finalmente riscuotere i frutti del proprio lavoro.

Capricorno: quelle di sabato 28 e domenica 29 settembre saranno due giornate positive per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà romanticismo all’interno del rapporto di coppia e anche i nuovi incontri sono favoriti. Al contrario gli astri consigliano di tenere un occhio di riguardo per quanto riguarda le finanze, qualcuno vorrebbe svolgere alcuni lavori di riparazione o rinnovamento, ma dovrete fare bene i conti in tasca.

Acquario: potrebbe essere un weekend faticoso per il segno, soprattutto per coloro i quali devono prendere un’importante decisione in ambito sentimentale. Se vivete da tempo all’interno di una relazione che non funziona più, potreste decidere durante le prossime ore di mettervi un punto. Il consiglio degli astri è di seguire il vostro cuore, inutile continuare un rapporto destinato a non darvi quello che desiderate. Leggero recupero in ambito lavorativo.

Pesci: sarà un weekend dedicato all’introspezione e alla ricerca di se stessi per il segno. Durante queste due giornate sentirete il bisogno di dedicarvi a voi stessi, di ritagliarvi qualche momento personale e valutare le scelte prese fino ad ora, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Al contrario è un buon momento per quanto riguarda la sfera professionale e con l’inizio del mese di ottobre potrebbero giungere delle novità.