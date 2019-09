L'Oroscopo di sabato approfondisce la fortuna e le sensazioni amorose di ciascun segno zodiacale in modo sensibile e intuitivo. La Luna, astro delegato al sonno e ai sogni, si trova ancora in Vergine e cerca di avere pieno controllo sulle emozioni, non rinnegando una sensualità profonda grazie alla presenza di Marte. Splendidi aspetti di Venere, Sole e Mercurio in congiunzione con Bilancia sprigioneranno sensazioni uniche nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Evoluzioni fortunate nell'oroscopo di sabato

Ariete: alcuni progetti saranno lasciati un po' in cantiere poiché indirizzerete le energie verso altre incombenze. In amore alcuni ricordi appartenenti al passato, anche se illusori, creano attrito e ostacolano la felicità sentimentale.

Toro: la posizione di sestile di Urano sprigiona energia dai nodi lunari presenti in Cancro e apre uno spiraglio di felicità amorosa, dando la possibilità di superare un passato triste per aprirsi a un futuro più propizio per i sentimenti.

Gemelli: buona la capacità di concentrazione grazie a Luna in Vergine che garantisce un modo di fare impeccabile e preciso. Una nuova lucidità mentale elargita da Mercurio sarà utile per analizzare una situazione amorosa sotto tutti i punti di vista e in modo più serio.

Cancro: Marte e Luna dal domicilio astrologico della Vergine incoraggiano a non perdere tempo sia in amore che in campo lavorativo, esortandovi a investire tutte le energie di cui siete provvisti per concretizzare progetti e sogni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: amore e lavoro camminano di pari passo con la loro vivacità e uno spirito di iniziativa che non mancano mai ai Leone. Solo Urano e Luna potrebbero creare qualche contrarietà in amore, in campo professionale invece Mercurio in ottimo aspetto garantisce splendide novità.

Vergine: molto diversi Luna e Marte insieme nel cielo astrologico dei rapporti sociali, sarete impulsivi e al tempo stesso sensibili, aprendo nuove strade ad alcuni progetti che prima sembravano difficilmente realizzabili. In amore, sarete molto sospettosi.

Previsioni astrologiche

Bilancia: la vicinanza di una Luna affascinante si fa sentire e insieme a Venere, rende le sensazioni amorose dolci e morbide. State intrecciando forti legami amorosi basati sull'affetto, l'emotività e la sensibilità. Attenzione solo a un'eccessiva pigrizia.

Scorpione: l'influsso marziano insieme a quello lunare dalla Vergine si fanno sentire e la sfera interiore sarà scombussolata un po' da questa carica impulsiva e al tempo stesso molto emotiva.

Molto caporaleschi, prenderete in mano la situazione con determinazione.

Sagittario: affascinanti e intuitivi, i rapporti amorosi saranno buoni e i single potranno aprirsi a incontri entusiasmanti e sensazionali.

Capricorno: una nuova percezione sensibile farà captare alcuni impulsi nascosti dagli altri dietro una facciata esteriore che non risulta una barriera per voi. Sfruttate questa intuizione per ottenere vantaggio e approfondire meglio la sfera affettiva.

Acquario: i pianeti presenti in Bilancia sostengono gli affetti e garantiscono fortuna in campo professionale. Il Sole sorride in modo benefico e vitale, aprendo nuovi scenari fantasiosi e promettenti per il futuro.

Pesci: un buon equilibrio corpo-mente sarà potenziato ancora di più se praticherete sport. Plutone e Saturno in sinergia con Urano, aprono una strada al successo introducendo dei cambiamenti che potrebbero essere redditizi per l'amore.