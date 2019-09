Per i nativi del segno dei Gemelli, questo mese di ottobre soltanto l'amore sarà degno di nota. Per il resto, e soprattutto sul fronte lavorativo, le faccende si complicheranno a causa di opposizioni planetarie molto importanti che comprometteranno i progetti.

Sarà bene prepararsi agli eventi, fare rifornimento di energia e contare esclusivamente sulle proprie forze e capacità.

Amore e affetti

Sul piano emotivo e amoroso gli inizi del mese di ottobre saranno molto positivi.

Venere in trigono vi permetterà di conquistare qualcuno, di avere un buon rapporto di coppia e di fare amicizia abbastanza in fretta. Per il resto del mese, non si potrà dire che sarà negativo, ma mancherà di questa posizione astrale favorevole e dunque questa positività potrebbe un po' mitigarsi. Questo significa che si renderà necessaria anche la vostra fantasia per permettere alle vostre relazioni, che siano di amore o amicizia, di svilupparsi in una strada ben precisa.

Qualcosa che accenda la vostra intesa sarà determinante in questo senso, ma il piano erotico potrebbe rivelare qualche pecca, perciò non puntate assolutamente solo su quello.

Lavoro e studio

L'opposizione di Giove renderà il Lavoro piuttosto difficile, e francamente ottobre nel complesso sarà un mese caratterizzato da qualche delusione finanziaria in più e delle brusche “frenate” nei progetti in corso.

Per il momento evitate mosse azzardate, che non promettono sbocchi futuri e che anzi, potrebbero rovinare ulteriormente la situazione già precaria. Le spese di stampo casalingo però potrebbero aumentare, quindi il consiglio sarà quello di risparmiare per quanto possibile e di prestare attenzione a non fare sprechi inutili.

Voi che siete ancora alla ricerca di un impiego potreste avere molte difficoltà perché Mercurio è in una posizione neutrale e non vi offrirà molto.

Se sarete in grado di riuscire in questa particolare impresa, sarà esclusivamente merito vostro.

Il ritorno fra i banchi di scuola, per voi studenti, darà del filo da torcere a lungo, fino a sfiorare la metà di ottobre.

Fortuna e salute

In questo mese la fortuna scarseggia e non giocherà dalla vostra parte, quindi, come già detto prima, il conseguimento dei vostri obiettivi nel mese di ottobre sarà esclusivamente dipendente dalle vostre capacità. Le delusioni saranno sempre dietro l'angolo, quindi quando vi relazionerete con qualcuno che potrebbe farvi la differenza diffidate sempre e comunque, anche se ci saranno delle parole rassicuranti.

Marte vi renderà combattivi, ma d'altro canto la salute potrebbe essere un ostacolo per i vostri sport preferiti.