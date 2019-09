Durante il mese di ottobre i nativi Acquario riusciranno a dare il meglio di loro in ambito lavorativo, arrivando ad ottenere numerosi successi, e guadagni non sempre costanti, ma tutto sommato buoni. Al contrario, non sarà il periodo più adatto per l'ambito sentimentale, dove spesso potrebbe capitarvi di cadere in discussioni con il partner a causa di alcune incomprensioni. La fortuna sarà presente, ma solo in alcune giornate, per cui, evitate di fare investimenti o manovre azzardate. in termini di salute, evitate anche di compiere azioni di cui poi potreste pentirvene.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per il mese di ottobre per i nativi sotto il segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

La vita di coppia durante il mese di ottobre non sarà molto favorita per i nativi del segno. Potreste incorrere, infatti, in situazioni poco piacevoli con il partner che metteranno in difficoltà la vostra relazione di coppia. Non vuol dire che ci saranno delle crisi pesanti, ma sarà difficile riuscire a comunicare con la vostra dolce metà.

Fareste meglio, inoltre, a curare l'ambito familiare. I single potrebbero riuscire a buttarsi in una nuova storia d'amore, ciò nonostante le relazioni che nasceranno durante il mese potrebbero essere poco affidabili per i nativi del segno, quindi fareste meglio ad aspettare ancora un po’, oppure provate ad approfondire meglio le nuove conoscenze prima di andare oltre.

Vi concentrerete molto sulle amicizie, regalandovi spesso tante uscite con i vostri amici, talvolta per motivi di lavoro, talvolta per il solo gusto di stare insieme e divertirvi, non pensando a nulla almeno per una serata.

Fortuna e salute

Giove vi permetterà di ottenere una buona dose di fortuna durante il mese di ottobre. Ciò nonostante, gli influssi di Venere e Mercurio potrebbero ribaltare la situazione, ciò significa che spesso sarà compito vostro fare in modo che tutto vada per il verso giusto durante le vostre giornate.

La salute sarà buona, ma potrebbe capitare che a causa di una giornata molto intensa, non vi sentiate più in forma, rischiando di dovervi fermare per un giorno o due. Evitate, dunque, di svolgere incarichi troppo pesanti o se proprio dovete, fateli in più giorni.

Lavoro e impegni

La vostra carriera professionale decollerà durante il mese di ottobre. Avrete tante nuove occasioni per poter ottenere più guadagni che non saranno sempre costanti ma buoni. Favoriti i lavori di gruppo, quindi, provate a chiedere una collaborazione con un collega di cui vi fidate.

Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o magari vi state affacciando adesso al mondo del lavoro, potreste riuscire nell'impresa se darete una buona immagine di voi stessi al vostro potenziale datore di lavoro.