Lunedì 23 settembre 2019 la carta del cielo astrale del periodo mostra Marte e Sole ancora stabilmente nel segno della Vergine. Dal canto loro anche Mercurio e Venere continueranno a restare nel campo della Bilancia. La Luna invece rimarrà ancora un giorno in Cancro per poi passare martedì nel comparto del Leone. con il Nodo. I restanti pianeti tipo Plutone e Saturno continueranno a portare fortuna al Capricorno, mentre Giove darà forza e coraggio ai nativi del Sagittario. Per chiudere, Urano continuerà la sua permanenza in casa 2 nel segno del Toro mentre Nettuno dominerà incontrastato il settore dei Pesci.

Autocontrollo per l'Ariete

Ariete - Ci risiamo con la vostra fissa sul senso dell'autocontrollo in campo sentimentale. Eppure lo sapete che un programma può sempre prendere una piega diversa da come preventivato. Se volete libertà d’azione, questo lunedì comunicate le vostre idee e motivazioni a chi di dovere, poi procedete con coraggio sulla strada scelta. Osate.

Toro - Se siete single non è il momento di incontri magici o di storie mozzafiato: calma piatta.

Concentratevi sul lavoro. Seguite la vostra intuizione e fatevi guidare dal buon senso. Plutone pretende da voi un migliore stile di vita. Mettete al bando, senza tentennamenti, il troppo alcool, i troppi caffè, il troppo cibo.

Gemelli - Sarete altruisti e molto esuberanti, pronti a dare una mano a chi ne ha effettivo bisogno. Avvertirete simpatia e compassione anche per gli amici più in ombra. Per risolvere un’incomprensione accettate il parere di una persona che vede le cose con obiettività, non essendo coinvolto emotivamente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro - Sarete insofferenti alla routine, alle regole e ai vari “si deve” della vita. Premunitevi anche oggi. Non siate superficiali, perché neanche chi vi vuole bene è più disposto a coprire le vostre malefatte. In futuro siate più selettivi nello scegliere chi frequentare. Fate entrare nella vostra cerchia solo chi ha un’affinità elettiva con voi.

Leone - Scanserete la sensazione di inadeguatezza procuratavi da astri contrari al segno solo se vi deciderete a valorizzare le vostre risorse.

Dovete avere più fiducia di voi stessi ed assumervi le responsabilità scegliendo quello che desiderate. Ottime notizie per i single: un colpo di fulmine vi farà ricredere su certe idee che avete sull’amore. Arrendetevi con tenerezza.

Vergine - Se la mente va in una direzione e il cuore in quella opposta, non potete che prendere atto che la vostra è una situazione ingestibile. Un’uscita pre-serale potrebbe essere l’occasione per un incontro che vi coinvolgerà molto.

Senza crearvi troppe aspettative, coltivate questa bella simpatia. La Luna alleata farà suonare alla vostra porta un amico che tiene al vostro benessere.

Capricorno sottotono

Bilancia - Oggi avvertirete affiorare tutta la stanchezza accumulata durante la settimana appena trascorsa. Resistete, ormai il weekend è alle spalle e una nuova settimana bussa alle porte. Affidatevi al consiglio disinteressato di un amico caro per cominciare a lavorare per un futuro migliore.

Se siete single verrete corteggiati per il vostro fascino. Chi è in coppia limiti l’inclinazione a lamentarsi e a criticare di continuo.

Scorpione - In questa ripartenza di settimana sarete colpiti da 'un botto' di buona fortuna! La Luna in Cancro vi farà incontrare le occasioni giuste per trovare molteplici punti d’accordo con un familiare o un partner incontentabile. Se il partner vi biasima con affetto, accettate di fare autocritica senza rimuginare, anche se questo, si sa, è il vostro forte! Chi è in coppia sarà tentato di rompere, se la relazione è soffocante.

Sagittario - Tenete a bada l’inquietudine regalata da una Luna in Cancro. E non vi nascondete dietro a scuse per non affrontare una decisione. Decidetevi a chiudere con una persona che consideravate amica ed invece sapete che in giro parla male di voi. Qualche novità bolle in pentola. Preparatevi, perché vi sarà richiesta l’adesione a nuovi ed interessanti progetti. In bocca al lupo!

Capricorno - Con il transito della Luna in Cancro, le emozioni e la voglia di novità si amplificheranno a dismisura. Questo mix comunque non vi procurerà cambiamenti immeditati. Non accettate consigli altrui, anche sensati. Le entrate saranno buone, potete pensare a spendere una certa cifra, sempre con giudizio però. Fate un regalo alle persone care.

Acquario - Questo lunedì fate in modo che trascorrere il vostro tempo libero nella quiete della natura, soprattutto pomeridiana, diventi un appuntamento costante. Se siete single, attenzione agli errori di valutazione. Se invece siete in coppia, urgono interventi e decisioni rapidi e risolutivi. Una persona vi ama appassionatamente, ma voi non ve ne rendete nemmeno conto. Forse non corrisponde ai vostri alti ideali?

Pesci - Questo lunedì avrete voglia di prendervi cura di voi stessi, di coccolarvi. Cambierete taglio di capelli per sentirvi ed essere persone diverse. Non siate ipocondriaci: il malessere che accusate è chiaramente di origine psicologica. Consultate comunque il medico. Intanto tenete a bada la presunzione che in certi frangenti potrebbe dimostrarsi una brutta bestia. Imparate a porvi con maggiore umiltà.