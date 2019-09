Il mese di ottobre per i nativi del Sagittario sarà caratterizzato da tante soddisfazioni sul posto di lavoro, grazie alla vostra determinazione e alla vostra voglia di fare. La stessa cosa non si potrà dire per quanto riguarda l'ambito sentimentale, in quanto spesso vi ritroverete a litigare con il partner senza un particolare motivo. I rapporti dunque risulteranno piuttosto difficili da gestire anche a causa del vostro nervosismo.

Venere vi donerà i suoi influssi positivi soltanto all'inizio del mese, regalandovi un po’ di fortuna per poi abbandonarvi. Salute da tenere sott'occhio, considerato che vi ritroverete a fare i conti con dei malanni di stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di ottobre per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

L'ambito sentimentale non sarà proprio al top durante il mese di ottobre. A parte la prima settimana, dove non mancherà la passione di coppia, spesso ci potrebbero essere delle incomprensioni con il partner che vi porteranno a dei litigi.

Liberate adesso il vostro cuore e cercate di chiarire subito alcuni litigi per mantenere stabile l'affiatamento di coppia. Se la vostra è una relazione che dura da anni, andrà tutto bene. Potreste anche pensare di mettere in cantiere dei progetti che avevate in mente da tempo. I single avranno qualche difficoltà nella loro ricerca dell'amore perfetto, ma non è detto che non riusciranno nell'impresa, dovranno solo impegnarsi più del solito.

Favorite le amicizie, soprattutto nella seconda parte del mese, dove preferirete passare delle serate a divertirvi e a svagarvi un po’, piuttosto che rimanere chiusi in casa a non fare nulla.

Fortuna e salute

Venere vi aiuterà a mantenervi in salute durante la prima parte del mese di ottobre. Avrete la carica per superare alcuni ostacoli che si presenteranno in ambito familiare e sentimentale, riuscendo spesso a mantenere salda la vostra relazione.

Fate attenzione a dei possibili malanni di stagione che potrebbero mettervi al tappeto per un po’ di tempo.

Poca fortuna per i nativi del segno. Infatti sarà interamente merito vostro se riuscirete a raggiungere degli importanti traguardi, soprattutto in ambito lavorativo.

Lavoro e impegni

La vostra carriera professionale sarà l'aspetto più positivo dell'intero mese. Arriverete sul posto di lavoro con molta determinazione, con la voglia di fare sempre di più, talvolta portando a casa de guadagni extra.

Se il vostro posto è a rischio, mettetevi subito al riparo, mentre se siete alla ricerca di un nuovo impiego, o volete cambiare mestiere, l'esperienza che avete accumulato durante i mesi precedenti vi sarà di grande aiuto.