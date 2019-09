L'ultima settimana di settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente l'inizio dell'autunno, scopriamo quali disegni hanno in serbo gli astri e le stelle per la giornata di domani. Sarà un giovedì di recupero per l'Ariete, grazie alla Luna nel segno e a Marte in posizione favorevole, al contrario la Bilancia potrebbe vivere qualche momento sottotono. Un quadro astrale completamente favorevole proteggerà il Sagittario, sarà il momento ideale per avanzare una proposta lavorativa o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 26 settembre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, giovedì 26 settembre 2019, segno per segno

Ariete: con la Luna nel segno e Marte in posizione favorevole l’Ariete troverà la forza per reagire alle problematiche nate durante le giornate pretendenti. Vi sentirete più energici e grintosi, pronti a riprendere in mano le redini della vostra vita. In ambito lavorativo tuttavia potrebbero esserci delle difficoltà, ma con l'inizio di ottobre la situazione migliorerà in tal senso.

L’amore regalerà emozioni positive.

Toro: con i pianeti dalla vostra parte quella di giovedì 26 settembre si rivelerà una giornata molto positiva per il segno. Sia in amore che in ambito professionale siete destinati ad aver successo, dunque non abbiate paura di mettervi in gioco. È un buon momento per il fisico, le energie non mancano e le cure iniziate in questo periodo porteranno ad ottimi risultati.

Incontri favoriti fino al week end.

Gemelli: quella di domani sarà una giornata produttiva e vantaggiosa per il segno, grazie a Marte in aspetto positivo. Qualcuno potrà fare progetti per il futuro, come un viaggio o uno spostamento di lavoro. È un buon momento per la sfera professionale, anche se vi costa non poca fatica e tempo. Attenzione, il partner potrebbe sentirsi trascurato.

Cancro: quella di giovedì potrebbe rivelarsi una giornata sottotono per il segno, c’è nervosismo nell’aria.

Qualcuno potrebbe aver ricevuto un nuovo incarico, maggiori responsabilità lavorative o si appresta ad iniziare una nuova avventura professionale, dunque la soddisfazione del successo raggiunto si contrapporrà al nervosismo e all’ansia di fare bene. Attenzione a non sfogare lo stress sul partner e la famiglia, potreste aumentare i dissapori.

Leone: un quadro astrale positivo protegge il segno durante quest'ultima settimana, tuttavia in questa giornata potrebbero nascere delle preoccupazioni legate per lo più all’ambito lavorativo.

Chi lavora per una ditta in crisi o comunque ha dei problemi all’interno del proprio luogo lavorativo, potrebbe vedersi costretto a fare una scelta entro l’inizio del 2020. In queste giornate lo stress potrebbe farla da padrone, ma presto potrete osservare la situazione con maggior chiarezza.

Vergine: è un momento molto interessante per il segno, un periodo di novità e cambiamento. L’unico ostacolo che potreste incontrare lungo il vostro cammino è la paura di rischiare, di cimentarsi con qualcosa di nuovo, che invece potrebbe portarvi al successo.

Il consiglio degli astri è di fidarvi del vostro istinto sia in ambito lavorativo che in amore, non ve ne pentirete!

Bilancia: non sarà una giornata priva di agitazioni per il segno, soprattutto se ci sono delle problematiche che si protraggono da tempo. Sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale i contrasti sembrano continuare, il consiglio delle stelle è di ritagliarvi qualche momento in solitudine per placare il nervosismo e riordinare le idee.

Scorpione: sono giornate di alti e bassi, in cui momenti di nervosismo e tensione si alternano a momenti di remissività e pacatezza. Gli astri consigliano di ricercare un po’ di serenità, ma soprattutto il giusto equilibrio o rischiate di compromettere la qualità di alcuni rapporti per voi importanti.

Sagittario: giovedì 26 settembre sarà la giornata ideale per esporsi, per proporre una propria idea, un progetto in cui si crede o avanzare una proposta. Anche in amore gli astri sono dalla vostra parte, se da tempo nutrite dei sentimenti nascosti per qualcuno, questo è il momento per aprirgli il vostro cuore. Serenità nei rapporti, favoriti anche gli incontri. A fine giornata però qualcuno potrebbe accusare un calo fisico, concedetevi un po’ di riposo.

Capricorno: l’ultimo giovedì di settembre sarà alquanto sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. In amore e all’interno dell'ambito lavorativo potrebbero nascere liti e discussioni, cercate di essere cauti, meglio contare fino a 10 prima di parlare. Sarà una giornata sottotono anche per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e banali malesseri fisici.

Acquario: questo segno sta attraversando una fase altalenante, dove il desiderio di cambiamento e novità si alterna a momenti di forte agitazione e irritabilità. Durante questa giornata sarà bene essere cauti, soprattutto nei rapporti con Capricorno e Leone. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Pesci: le prossime 48 ore potrebbero essere un tantino movimentate per il segno, che non saprà come dividersi tra la moltitudine di impegni e cose da fare. Inevitabilmente si riveleranno due giornate di forte agitazione e nervosismo, dove non sempre riuscirete a mantenere i nervi saldi, favorendo la nascita di malintesi e discussioni sia in ambito lavorativo che in amore. Recupero nel week end.