L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 26 settembre, approfondisce le relazioni a due di ciascun segno zodiacale e lo fa tenendo conto di un nuovo influsso dirompente e dinamico provocato da Urano in Toro. Un nuovo modo di amare sarà più libero e privo di preconcetti non solo per Toro, ma anche per Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno, che dovranno imparare a conciliare la materialità del rapporto con emozioni dirompenti. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Transiti splendenti nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: anche se le cose in coppia non vanno come vorreste, una lucidità mentale conferita da Mercurio e Sole sarà benefica per iniziare un percorso in salita, che approfondisce le sensazioni a due utilizzando un dialogo chiarificatore.

Toro: un modo di uscire fuori dalla solita routine sarà prodotto da Urano, che innesca una certa ribellione in coppia.

Un mondo complesso anima la propria interiorità e alcune sfumature saliranno a galla in modo imprevedibile.

Gemelli: una nuova sensibilità generosa non si ferma solo al pensiero, ma viene attuata in coppia, rafforzando il rapporto sentimentale. Forse un eccesso di energie troppo impetuose, sprigionate da una Luna ambiziosa dal Leone, potrebbe creare qualche litigio.

Cancro: un angolo fortunato di Luna allarga le sensazioni amorose e potrete amare con maggiore slancio e passione.

È una nuova rinascita per la coppia, Venere ne è testimone dalla Bilancia, dove punterete su una completezza sentimentale che affianca sia l'affettuosità che una spiccata lucidità mentale.

Leone: Luna nel segno trasforma alcune sensazioni amorose, potenziando un modo di fare ambizioso, anche se un tantino testardo. Cercherete, infatti, d'imporre la volontà al partner, mettendo voi al centro della storia in modo narcisistico.

Cercate invece d'incanalare quest'energia in modo più costruttivo per la relazione.

Vergine: un influsso ingannevole sprigionato da un'opposizione Marte-Nettuno potrebbe ribaltare un po' le carte in tavola e non fare andare in porto alcuni progetti che accarezzate da tempo. Un calo di energia potrebbe demoralizzarvi, ma non temete: verranno tempi migliori.

Previsioni astrali sensazionali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la combinazione planetaria Luna-Mercurio in sestile rinforza la comunicazione e riuscirete a dichiarare con maggiore chiarezza i sentimenti che provate.

Approfittate dell'arrivo di alcune notizie interessanti che riguardano l'amore di coppia.

Scorpione: Luna presto smetterà di disturbare un po' gli affetti. Nel frattempo, potrete contare su Mercurio e Sole che regalano un'introspezione lucida degli affetti e una nuova vitalità da investire nell'amore per progredire.

Sagittario: grintosi e tenaci grazie all'influenza del satellite notturno, desidererete che anche il partner sia molto coraggioso e affidabile nei vostri riguardi.

Un atteggiamento molto sicuro nelle proprie capacità potrebbe spingervi ad avere sempre ragione in coppia.

Capricorno: Luna in posizione non eccessivamente favorevole potrebbe creare qualche disagio nel manifestare i sentimenti nei confronti della persona amata. Forse questa insicurezza è da collegare ad alcuni eventi del passato dove vi siete sentiti sfruttati dal punto di vista emotivo.

Acquario: una gran forza d'animo viene dimostrata in coppia attraverso un modo di fare ottimistico e molto libero. Avete bisogno di credere che tutto andrà per il meglio e gli astri dalla Bilancia lo confermano. Solo Urano contrasta gli affetti, rendendovi molto ribelli.

Pesci: un po' giù di tono a causa di un'opposizione marziana che rende molto stanchi, potreste decidere di accantonare per un po' alcuni progetti atti a migliorare il benessere di coppia. Allora prendetevi il tempo che occorre per ricaricare le batterie e ripartire alla grande.