Domenica 15 settembre 2019 troviamo la Luna in Ariete mentre Mercurio e Venere si troveranno nell'orbita della Bilancia. Marte ed il Sole saranno in Vergine. nel frattempo il Nodo Lunare stazionerà in Cancro con Giove che permarrà nel segno del Sagittario come Urano nel segno del Toro e Nettuno che rimarrà sui gradi dei Pesci.

Toro, tensione sul lavoro

Ariete: amore a gonfie vele. Dopo qualche nervosismo dell'ultimo periodo i nati del segno potranno probabilmente godere di una giornata all'insegna dell'affettuosità e dell'armonia nella relazione amorosa.

Toro: attriti lavorativi. L'ambiente di lavoro potrebbe risentire di qualche divergenza inaspettata con qualche collega. Sarà bene che sfoderino tutta la diplomazia di cui dispongono in modo da evitare qualsiasi rancore nei loro confronti.

Gemelli: quotidianità. Domenica senza alcuna novità degna di nota dove, con ogni probabilità, i nativi sceglieranno di ritagliarsi ampi spazi di relax ritemprando il loro benessere psico-fisico.

Cancro: figli. Il focus domenicale dei nati Cancro potrebbe essere orientato sulla prole con la quale il rapporto diverrà più armonioso e, quasi, amicale. Anche il partner ne sarà entusiasta.

Scorpione, diverbi di cuore

Leone: lavoro col vento in poppa. I progetti in essere dei nativi potrebbero subire una favorevole accelerata. Sarà merito del duro lavoro passato ed anche del duetto Mercurio-Venere favorevole.

Vergine: incombenze. Tante le urgenze che avranno i nati del segno da sbrigare anche se è domenica. Non si tireranno probabilmente indietro dimostrando caparbietà.

Bilancia: cambiamenti professionali. Un capo o un referente potrebbero mutare in questa giornata ma, c'è da scommetterci, i nativi si ambienteranno in un istante grazie alla loro socievolezza.

Scorpione: diverbi di cuore. Dopo un sabato scoppiettante questa domenica risulterà probabilmente avara di soddisfazioni amorose in quanto saranno probabili diverbi per futili questioni.

Sagittario distratto

Sagittario: distratti. La dissonanza del Sole e di Mercurio renderà, con tutta probabilità, appannate le idee e gli intenti dei nati Sagittario. Sarà bene che prestino la massima attenzione durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Capricorno: hobby. Oggi i nati del segno vorranno staccare la spina dalla quotidianità dedicandosi ad un hobby che li appassionerà sino a sera.

Vecchio o nuovo che sia, c'è da scommetterci, ci si cimenteranno nuovamente in futuro.

Acquario: dieta. Da un lato vorranno cambiare regime alimentare grazie agli influssi venusiani ma, dall'altro, Urano ed il Sole proveranno a bloccare tale iniziativa salutare.

Pesci: nullafacenti. Non avranno probabilmente voglia di mettersi in gioco questa domenica i nati del segno. Invano partner e amici tenteranno di fargli mettere il naso fuori casa.