Inizia il decimo mese dell'anno. Scopriamo l'Oroscopo previsto per il segno dell'Acquario, leggendo le previsioni su amore, lavoro e salute. Di seguito, le stelle e gli astri per il periodo compreso tra il primo ed il 31 ottobre 2019; presenti anche consigli per affrontare bene le giornate in arrivo. Le ultime settimane sono state per l'Acquario di grande recupero. Si è trattato di una ripresa amorosa, lavorativa ed anche psicofisica.

Non è mancato il successo a livello professionale, molte sono state le carte vincenti da poter giocare. L'oroscopo è stato favorevole anche per l'amore: se in un primo momento sembravate giù di corda, nelle ultime settimane avete vissuto le diverse occasioni con maggiore energia.

Nel mese di ottobre 2019 potreste sentire delle difficoltà a livello salutare, nulla di grave, ma è possibile che la stanchezza accumulatasi negli ultimi tempi possa crearvi dei fastidi.

Cercate quindi di prestare attenzione nella gestione della vostra forza e siate prudenti, dedicando a voi stessi maggiori momenti di relax. In campo amoroso, è possibile che viviate alcune difficoltà; problemi sentimentali comunque facilmente superabili. Nell'ultima parte del periodo sarete, invece, particolarmente suscettibili. Nel lavoro, ci saranno delle occasioni dalle quali potrete uscire vincenti. Vediamo dettagliatamente le stelle sul lavoro amore per i nati sotto il segno dell'Acquario.

Oroscopo ottobre 2019: sentimenti e affari dell'Acquario

In questo mese, a livello sentimentale sentirete l'esigenza di avere maggiore attenzione da parte del partner. Cercate però, nel caso in cui il partner non dovesse comprendere, di non essere troppo impulsivi. Potreste in questo modo perdere una persona per voi importante. Non prendete quindi delle decisioni troppo velocemente, altrimenti potreste rimpiangere delle scelte.

Non alimentate polemiche in questo periodo, le persone che amate potrebbero allontanarsi. Nel mese di novembre riuscirete a vivere i sentimenti con più leggerezza e con il transito di Venere vi sentirete pronti a fare anche nuove conoscenze.

A livello lavorativo, in questo primo mese autunnale sarà importante creare la vostra rete di contatti. Se già avete delle conoscenze professionali importanti, dovrete curarle al meglio.

Come anticipato, è possibile che vi capiti un'occasione vincente, e sarà il caso di non fasi trovare impreparati. Un po' di agitazione potrebbe cogliervi nella terza settimana del mese, quando risulteranno necessarie alcune spese non previste. Nel mese di novembre, con Giove favorevole, vedrete i primi risultati dei vostri sforzi.