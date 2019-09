Nuova giornata in arrivo per i segni zodiacali. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Cosa prevedono le stelle per la giornata di venerdì 27 settembre?

Ariete: in amore ecco una giornata interessante per tutto, non rimandate discussioni a domani. Nel lavoro evitate cali di concentrazione. Fisicamente vi sentite più energici.

Toro: per i sentimenti giornata importante, utile per capire cosa pensate veramente.

Stelle favorevoli. Nel lavoro non è esclusa una nuova proposta ma anche un miglioramento da qui all'autunno.

Gemelli: a livello amoroso giornata sottotono, sarebbe il caso di fare solo le cose che contano. Nel lavoro tensioni nervose da tenere sotto controllo ma rispetto agli inizi del mese qualcosa si è sbloccato.

Cancro: in amore, se ci sono state incomprensioni ora si possono risolvere. C'è maggiore volontà.

A livello lavorativo ci sono state troppe spese e blocchi, evitate di andare incontro a nuove polemiche.

Leone: sul piano sentimentale giornata importante. La fine di settembre porta un miglioramento generale. Nel lavoro portate avanti i nuovi progetti. Non si escludono novità.

Vergine: per i sentimenti oggi e domani saranno due giornate di forza. La Luna si trova in ottimo aspetto con Marte. Nel lavoro, chi ha un'attività in proprio sta andando incontro a un periodo di grandi soddisfazioni e cambiamenti. Urano è positivo.

Previsioni e oroscopo del 27 settembre 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso occorre evitare discussioni in questa giornata. La fine del mese comunque non farà mancare energia e forza. Nel lavoro meglio evitare di fare troppo, alcuni progetti non possono decollare fin da subito.

Scorpione: nel settore amoroso, dopo due giornate un po' pesanti torna una bella volontà di azione.

Con una persona della Vergine i rapporti sono favoriti. A livello lavorativo qualcosa è venuto a mancare rispetto allo scorso anno, ma ora non mancherà un recupero.

Sagittario: in amore giornata che porterà un po' di stanchezza nelle coppie, meglio evitare di ripensare ai problemi del passato. Nel lavoro, se dovete fare una nuova proposta fatevi avanti. L'autunno sarà un periodo importante.

Capricorno: a livello sentimentale non mancheranno momenti di tensione oggi, ma non tutto sarà causato da voi.

Nel lavoro otterrete qualcosa in più, occorre però cercare di mantenere tutto sotto controllo.

Acquario: in amore giornata che porta qualche soddisfazione in più, e poi si attendono stelle migliori. Nel lavoro ci sono delle scelte importanti e cambiamenti da mettere in atto, attenzione solo ad evitare di spendere troppo.

Pesci: per i sentimenti c'è qualche dubbio in questa giornata, dovete lottare con persone che sono contro di voi.

A livello lavorativo non affaticatevi troppo, ci sarà per una scarsa concentrazione.