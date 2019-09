Mercoledì 11 settembre 2019 la Luna viaggerà nel segno dell'Acquario mentre Marte, Mercurio, Venere ed il Sole transiteranno nel segno della Vergine. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Giove nel segno del Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Il Nodo Lunare si troverà nell'orbita del Cancro nel frattempo Nettuno transiterà nel segno dei Pesci.

Gemelli frizzante

Ariete: routine.

Mercoledì senza troppe novità per i nati del segno che probabilmente avranno a che fare con la solita quotidianità. Sarà bene che sfruttino tale apparente stasi per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Toro: attendisti. Giornata dove i nativi farebbero bene a ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare, sia al lavoro che in amore, procrastinando la effettiva messa in atto.

Gemelli: frizzanti.

La Luna nel loro Elemento donerà probabilmente vivacità e brio ai nati Gemelli quest'oggi. Il loro sorriso regalerà buonumore a tutte le persone con cui avranno a che fare. Lavoro in stand-by.

Cancro: lavori extra. Per i nativi che lavorano a chiamata in questa giornata le offerte fioccheranno, anche se, c'è da scommetterci, sarà più la quantità che la qualità in termini economici.

Scorpione taciturno

Leone: attenti.

Il focus odierno potrebbe essere rappresentato dalle urgenze pratiche che bisogna ultimare in giornata. La loro attenzione, con ogni probabilità, non deficiterà e porteranno ogni incombenza a lieto compimento.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ultimo quarto di Marte nel loro segno andrà a scontrarsi con la dissonanza lunare, provocando probabilmente qualche divergenza lavorativa dai toni accesi. Amore da attenzionare.

Bilancia: famiglia d'origine. I nati del segno saranno chiamati a risolvere una spinosa questione familiare. Il loro tempestivo aiuto sarà fondamentale ed apprezzato.

Scorpione: taciturni. Le perplessità degli ultimi giorni faranno si che, con tutta probabilità, i nativi abbiano un atteggiamento taciturno, specialmente con partner e amici. Al lavoro riusciranno a dialogare più serenamente.

Pesci mondano

Sagittario: amici.

Mercoledì in cui i gesti e gli atteggiamenti di una persona amica potrebbero far rivalutare la visione della stessa da parte dei nati Sagittario. Sulle prime avranno un atteggiamento distaccato per poi pensare se continuare l'amicizia o meno.

Capricorno: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con ogni probabilità, stracolmo ed i nativi potranno sfruttarlo per far avanzare celermente i loro progetti lavorativi in essere.

Acquario: focosi. Sebbene le faccende lavorative potrebbero destare qualche preoccupazione, così non sarà per le relazioni amorose dei nati del segno che attraverseranno una fase decisamente passionale.

Pesci: mondani. Dopo qualche giorno di 'clausura' la sbarazzina Luna potrebbe far venir voglia ai nativi di mettere il naso fuori casa. Non faranno nulla di impegnativo ma almeno si saranno allontanati dal divano.