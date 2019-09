Martedì 24 settembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Leone mentre il Sole, Mercurio e Venere saranno nell'orbita della Bilancia. Marte sarà sui gradi della Vergine, nel frattempo Plutone e Saturno permarranno in Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Chiamate extra per l'Ariete

Ariete: chiamate extra. Sebbene il severo duetto Saturno-Urano in angolo dissonante, i nativi che lavorano a chiamata potrebbero ricevere qualche proposta supplementare che dovranno cogliere al volo.

Toro: distratti. Mercurio e il Sole renderanno, con ogni probabilità, appannate le idee e gli intenti dei nativi in questa giornata. Sarà bene che rimandino le incombenze meno urgenti ai giorni seguenti.

Gemelli: sereni. Le asperità dei giorni scorsi lasceranno probabilmente spazio ad un martedì dove la tranquillità regnerà sovrana in casa Gemelli, grazie alla benevola Luna in Leone.

Cancro: umore basso. Quando i due Luminari sono dissonanti è probabile che il tono umorale cali a picco, ed è ciò che accadrà ai nati Cancro dalla tarda mattinata in poi.

Divergenze professionali per la Vergine

Leone: entusiasta. La Luna nel segno, con tutta probabilità, metterà in evidenza i frutti del duro lavoro svolto nei mesi addietro. Sarà solo un 'aperitivo' dei futuri successi ma renderà ugualmente euforici i nativi.

Vergine: diverbi professionali. Un errore o una mancanza dei nati Vergine nell'ambiente professionale, durante le giornate appena trascorse, potrebbe essere motivo di discussione con un capo o un collega.

Bilancia: romantici. Venere e la Luna viaggiano a braccetto rendendo probabilmente le vicende amorose dei nativi più scorrevoli e piene d'affettuosità. Lavoro in secondo piano.

Scorpione: burberi. L'atteggiamento dei nativi sarà, con ogni probabilità, indisponente verso le persone che li circondano e rischieranno, in alcuni casi, qualche ramanzina.

Lavoro 'top' per il Sagittario

Sagittario: lavoro 'top'.

La Luna proverà a smorzare la rigidità saturniana favorendo i progetti professionali in essere dei nati Sagittario, specialmente di chi opera alle dipendenze altrui.

Capricorno: testardi. Far cambiare opinione ai nativi durante questo martedì settembrino sarà un'ardua impresa che partner e amici, capendo l'andazzo, non tenteranno nemmeno.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, con ogni probabilità, risulterà scarno rendendo, come conseguenza, i nati del segno svogliati durante lo svolgimento delle urgenze pratiche.

Pesci: routine. Martedì senza infamia ne lode in cui i nativi coglieranno la palla al balzo per starsene sul divano in panciolle. Lavoro in stand-by.