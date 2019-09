L'Oroscopo di domani lunedì 23 settembre 2019 è pronto a valutare l'andamento del prossimo inizio settimana. Dunque in primo piano le previsioni sul primo giorno della nuova settimana su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e, in particolar modo, all'amore e al lavoro.

Allora, ansiosi sapere quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì? Bene, iniziamo pure a dare qualche notizia in più andando a mettere in luce la scaletta rappresentata quest'oggi da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo pure che uno tra i segni fortunati di oggi a poter contare sul favorevole appoggio delle stelle sarà il geniale Cancro, accompagnato alla testa della classifica provvisoria da Ariete e Vergine.

Invece a soffrire un po' di più il periodo rispetto a tutti gli altri saranno gli amici nativi dei Gemelli: secondo le previsioni zodiacali del 23 settembre potrebbe essere davvero una giornata pessima, in questo frangente valutata con il segno di spunta del 'ko'. Andiamo a dettagliare meglio la situazione segno per segno, giustamente solo dopo aver dato spazio alle stelline presenti nella scaletta quotidiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 23 settembre 2019

Ansiosi di sapere con quante stelle è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 23 settembre 2019. Quest'oggi alla testa della scaletta con le stelle del giorno troviamo, come già annunciato in apertura, Ariete, Cancro e Vergine, terzetto valutato a cinque stelle. In discreta forma troviamo quest'oggi altri due segni con, purtroppo, un altro simbolo astrale a fare da coda con preannunciate difficoltà.

A seguire il responso parziale:

★★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★: Gemelli.

Oroscopo lunedì 23 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata in questione, per molti di voi nativi dell'Ariete inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino. In conseguenza di ciò, preparatevi a fare faville: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita. Giusta la carica d'energia.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore pertanto, molto probabilmente con il partner si profila una giornata più che buona, a patto di sapervi districare da alcune situazioni che attualmente tengono sotto scacco la vostra anima. Le stelle in questo caso invitano a dedicare la maggior parte del tempo a cercare di soddisfare al massimo le vostre attese. Single, sfruttate al massimo il presente preparandovi a cogliere ogni attimo di piacere che la giornata senz'altro vi offrirà, senza preoccuparvi del futuro.

Parlando in senso generale intanto, giorno ottimo per quanto riguarda le vostre aspettative sentimentali: ottimo così! Nel lavoro, inaspettatamente gli affari e gli investimenti sembreranno andare abbastanza bene: allucinazioni? Speriamo di no, ovviamente, anche perché grazie alle influenze delle stelle potreste avere intuizioni geniali.

Toro - Partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro lunedì, non esente comunque da piccole piacevoli soddisfazioni. In generale nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi o magari di recuperare il tempo perduto. In amore, intanto, la Luna in Cancro promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti e probabilmente in grado di dare una lieve felicità (meglio che niente, non trovate?). Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi ovviamente 'il vostro partner'), ma godetevi la serenità che vi dovesse essere donata in questo momento, ovviamente facendone tesoro. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile ad ogni esperienza sarà stimolato a fondo. Alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a mettervi in gioco in nuovi incontri: approfittatene... Nel lavoro, invece di pensare troppo in grande, cominciate col mettere da parte qualche spicciolo che in futuro potrebbe esservi molto utile! Se in passato avete interrotto gli studi, accarezzate pure l’idea di riprenderli.

Gemelli - Questa parte iniziale della settimana coincidente con la giornata di lunedì, per tanti di voi Gemelli si prevede possa essere un pochino negativa. Secondo l'Astrologia del momento, ovviamente estrapolata direttamente dalle effemeridi del periodo, bisognerà che facciate attenzione ai vari rapporti interpersonali di ogni ordine e grado: diciamo che potrebbero lievitare incomprensioni o ripicche, pronte a sfociare in altrettante incomprensioni. In amore, parlando più in generale, avrete difficoltà a conformarvi ai desideri del vostro partner. A stuzzicare la vostra aggressività sarà il modo in cui la persona amata potrebbe esprimersi o il modo in cui porrà eventuali problemi: calma, agitarsi non porta a nulla, ok? Single, non avrete voglia di fare niente e non sarete interessati nemmeno ad uscire con gli amici di sempre. Il consiglio: lasciate perdere tutto e riposatevi, ok? Per dirla con una frase secca: non sarà il momento di adagiarsi sugli allori visti i risultati recenti. Nel lavoro, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua per tutto il giorno.

Astrologia del giorno 23 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà con grande slancio questa parte della settimana, quasi certamente con un lunedì di prim'ordine da poter sfruttare al meglio in base alle esigenze. Volendo, potreste cogliere al volo tutte le occasioni che vi si offriranno, soprattutto in campo sentimentale. Infatti, le previsioni di lunedì annunciano in amore tante opportunità da sfruttare nel periodo: certamente troverete i modi e gli appigli giusti per riuscire a mettere in sicurezza molti degli attuali problemi affettivi. In coppia a dominare saranno vigore, vitalità e tanta grinta. Il periodo comunque invita allo sport o a tutte quelle attività che richiedono una certa disciplina e tanta applicazione. Single, invece di restare nascosti nel vostro guscio della timidezza, fatevi coraggio e iniziate rompendo il ghiaccio: a volte può bastare anche un solo sorriso disarmante. Poi, il resto verrà da sé... Nel lavoro, invece, è il momento migliore per darsi da fare perché avete i pianeti favorevoli. In vista cambi di mansione, trasferimenti in altre sedi o reparti: calma, soprattutto se non dovessero essere troppo di vostro gradimento.

Leone - Sottoposta al classico momento 'buono ma non tanto', la partenza della settimana non farà registrare nulla di cui vantarsi o temere. Pertanto si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe non essere quella opportuna o sufficientemente giusta per mettere in campo progetti a cui tenete in particolar modo, sappiatelo! In amore, sarà una discreto lunedì a patto di saper coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, in amore la situazione sentimentale potrebbe ancora essere 'di studio', oppure in evoluzione: forse fareste meglio a non dare nulla per scontato evitando di fare progetti a lungo termine. Nel lavoro, potreste incontrare qualche difficoltà se avete nuove mansioni di lavoro, ma le supererete brillantemente.

Vergine - Il prossimo lunedì sarà speciale per voi della Vergine, certamente in grado di dare una mano nelle difficoltà. Diciamo che vi sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con la controparte. Questo sarà un buon momento per fare o per stare insieme alle persone che più vi piacciono. L'oroscopo di domani 23 settembre perciò consiglia in amore di essere preparati ad ogni tipo di novità. Infatti, le attuali previsioni annunciano a tanti di voi Cancro che certe tensioni sono superate. Ora il desiderio più grande è quello di costruire un futuro assieme alla persona che amate davvero. Single, per qualcuno in attesa di riscontri in ambito sentimentale arriverà una bella notizia. Single, potreste fare quella scelta che avete continuato a rimandare per molto tempo, di certo sarà coronata da successo. Pronti a buttarvi? Nel lavoro, si intravvedono all'orizzonte progetti molto impegnativi, potenzialmente soddisfacenti ma di assoluta difficoltà nel metterli in pratica.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.