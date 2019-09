Venerdì 6 settembre 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio transiteranno in Vergine. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano nel segno del Toro. Il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro e Nettuno rimarrà nell'orbita dei Pesci.

Gemelli spensierato

Ariete: relax. Venerdì senza nessuna novità degna di nota per i nativi che, con ogni probabilità, decideranno di dedicarsi al relax più assoluto.

Sarà utile per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Toro: umore 'flop'. La Luna nell'Elemento avverso tenderà ad abbassare l'umore dei nati del segno rendendoli burberi e scorbutici nell'ambiente lavorativo ed il loro atteggiamento poco conciliante potrebbe destare qualche malcontento.

Gemelli: spensierati. Giornata briosa per i nati Gemelli che irradieranno col loro sorriso le persone con cui avranno a che fare.

Il loro evidente buonumore sarà contagioso in qualsiasi ambiente andranno.

Cancro: attriti amorosi. I nati del segno quest'oggi potrebbero avere un diavolo per capello a causa delle copiose dissonanze planetarie. Il settore più bersagliato sarà probabilmente quello amoroso dove sarà facile che nasca un litigio.

Progetti 'top' per Leone

Leone: progetti 'top'. Tutto ciò che hanno seminato nei mesi addietro potrebbe essere messo in risalto in questa giornata grazie alla congiunzione tra Terra e Fuoco a loro favore.

Sarà solo il preludio ad un ottimo settembre.

Vergine: ambiguità. L'atteggiamento poco usuale di un amico o del partner potrebbe mettere in allarme i nativi che, sulle prime, non sapranno come comportarsi rispetto a tali ambiguità. In serata avranno le idee più chiare sul da farsi.

Bilancia: famiglia originaria. L'attenzione dei nativi sarà orientata, con tutta probabilità, verso la famiglia d'origine che chiederà il loro supporto economico.

La loro tempestività sarà necessaria per risolvere la faccenda.

Scorpione: cambio di idee. Venerdì in cui i nati Scorpione, specialmente in ambito lavorativo, potrebbero essere soggetti a repentini e mutevoli idee e pensieri che desteranno perplessità tra gli increduli colleghi.

Sagittario creativo

Sagittario: creativi. Grazie al duetto Giove-Luna nel loro segno i nativi, specialmente chi di loro svolge un lavoro autonomo, saranno dotati di una gran dose di estro e creatività.

Amore da revisionare.

Capricorno: svogliati. Poche le energie che i Pianeti vorranno donare ai nati del segno durante la giornata odierna rendendoli, di conseguenza, svogliati e fiacchi durante le ore lavorative.

Acquario: lavoro 'flop'. Lo stress giornaliero potrebbe essere a livelli record sia per quanto riguarda le innumerevoli mansioni da sbrigare, sia per i rapporti, alcuni oramai logori, con alcuni colleghi.

Pesci: oziosi. Niente e nessuno riuscirà, c'è da scommetterci, a spostarli dal divano dove si fossilizzeranno prediligendo il più assoluto relax a qualsiasi altra attività in giornata. Invano partner e amici cercheranno di coinvolgerli nel loro venerdì.