Durante la giornata di giovedì 5 settembre, i nativi Toro avranno qualche imprevisto sul posto di lavoro, al contrario, Vergine sarà predisposta a lavorare anche in condizioni piuttosto rigide, ma con ottimi risultati. Leone inizierà a nutrire dei dubbi nei confronti del partner, mentre Sagittario non sarà dell'umore giusto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 5 settembre 2019.

Previsioni oroscopo giovedì 5 settembre 2019 segno per segno

Ariete: potrebbero insorgere delle complicazioni all'interno della vostra relazione di coppia a causa del vostro atteggiamento.

Se volete risolvere immediatamente la situazione, evitate di isolarvi. Alcuni cambiamenti sul posto di lavoro vi permetteranno di superare degli ostacoli che sembravano insormontabili. Voto - 6,5

Toro: l'amore non splenderà particolarmente durante la giornata di giovedì, ciò nonostante arriverà presto un periodo decisamente migliore. Potrebbe presentarsi qualche problema sul posto di lavoro, ma con un po’ di determinazione riuscirete a superarli.

Voto - 6,5

Gemelli: soddisfatti della vostra attuale situazione sentimentale. Siete innamorati alla follia del partner, e tutto ciò che volete è finire al più presto di lavorare per poter passare del tempo insieme alla vostra anima gemella. Voto - 9

Cancro: situazione sentimentale traballante per i nativi del segno. Fareste meglio a non creare situazioni imbarazzanti affinché il partner torni ad essere fiducioso verso di voi.

Lavoro in risalita, dove con determinazione, ma anche tanta calma, riuscirete a piazzare tanti successi lavorativi. Voto - 7

Leone: inizierete ad essere dubbiosi riguardo la vostra relazione sentimentale in quanto il partner ultimamente sembra avervi trascurato, assentandosi spesso. Giornata di riflessioni sul posto di lavoro per cercare di capire come guadagnare di più e organizzarvi per la stagione invernale.

Voto -. 7

Vergine: ci saranno delle occasioni da prendere al volo per ripristinare la vostra relazione di coppia. Le coppie nate da poco invece, dovranno capire se il partner scelto è davvero la persona che fa per loro. Bene il lavoro, dove sarete organizzati, pronti a soddisfare le esigenze del vostro capo. Voto - 7,5

Bilancia: le cose non vanno come volete in famiglia, ragion per cui deciderete di prendere in mano la situazione e cercare di risolvere la situazione.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete avere pazienza se un progetto non è andato esattamente come previsto. Voto - 7

Scorpione: un'amicizia molto particolare per voi potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Inizierete a vedere con occhi diversi tale persona, ciò nonostante non avete idea di come farvi avanti per non rovinare tutto. Voto - 6,5

Sagittario: il vostro umore non sarà particolarmente alto, al punto che potreste facilmente litigare con un collega oppure con il partner.

Fareste meglio a mantenere la calma. Voto - 6

Capricorno: alcune recenti delusioni in amore vi hanno reso scettici, diffidenti verso chi vuole provarci con voi. In ogni caso, capirete quando è il momento di aprirvi alla persona giusta. Bene il lavoro, dove sarete particolarmente creativi, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro. Voto - 7,5

Acquario: preparatevi a delle sorprese in ambito sentimentale, dove vi lascerete prendere dalla fantasia e dalle emozioni. Fortunati sul posto di lavoro, dove riuscirete a guadagnare bene grazie ai vostri recenti investimenti. Voto - 9

Pesci: intesa di coppia alta durante la giornata di giovedì. Avrete in mente tanti progetti da proporre al partner utili per portare avanti la vostra relazione di coppia. Tante idee anche in ambito lavorativo, anche se alcune non si riveleranno azzeccate. Voto - 8