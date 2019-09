Metà della prima settimana di settembre 2019 è ormai alle spalle. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 5 settembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione vivere un momento di blocco in amore. Per il Capricorno non mancheranno le novità nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore mattinata sotto pressione, ma si sta avvicinando un fine settimana importante. Le novità sono utili anche per l'autunno, bisogna gestire un progetto in vista dei prossimi giorni.

Toro: per i sentimenti le vostre azioni sono importanti. Le valutazioni valgono doppie con Venere favorevole. Nel lavoro cercate sempre di mantenere tutto sotto controllo. Stanchezza per il fisico.

Gemelli: a livello amoroso evitate qualsiasi tipo di scontro, potrebbero esserci estensioni che potrebbero creare disguidi nella coppia.

Nel lavoro non mancherà qualche rallentamento, siate pazienti.

Cancro: in amore questa sarà una giornata interessante per tutto, sfruttare le occasioni del periodo. Nel lavoro nonostante Saturno sia stato in opposizione, siete riusciti a superare alcune situazioni.

Leone: a livello sentimentale non è escluso che con la Luna nel segno manchi un buon successo, entro due giorni arriveranno maggiori energie.

Nel lavoro non datevi per vinti ancor prima di aver messo in tavola una partita.

Vergine: per i sentimenti situazione importante. Tra oggi e domani ci saranno piccole tensioni da superare. Nel lavoro siete in recupero, un'occasione o un incontro sarà determinante.

Previsioni e oroscopo del 5 settembre 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: i nati sotto questo segno che hanno vissuto una strada difficile devono credere nell'amore, tanto più nella seconda parte di settembre.

A livello lavorativo attenzione a non far sì che il lavoro diventi un'ossessione. Fisico in ripresa.

Scorpione: per i sentimenti potrete vivere un blocco in questo momento, ma si tratta di una questione temporanea. Nel lavoro mentre l'anno scorso sembravate colpiti da un grande disagio, in questo periodo si ha più voglia di fare.

Sagittario: a livello sentimentale cercate di concludere un discorso d'amore.

Oggi ci sono più possibilità di accordo grazie alla presenza della Luna nel segno. Nel lavoro le attività part-time che non sono a lunga scadenza potranno creare qualche disagio.

Capricorno: in amore questa è ancora una giornata interessante, periodo che aiuta con pianeti favorevoli al segno. A livello lavorativo qualche accordo potrà essere chiarito proprio in questo momento. Non mancano le novità.

Lieve calo fisico in serata.

Acquario: in amore situazione interessante grazie alla Luna favorevole. Nel lavoro ora sarà possibile mettere a punto progetti importanti, purché non siano costosi.

Pesci: in amore momento di stanchezza in questa giornata, siete prudenti. A livello lavorativo momento che potrebbe provocare qualche disturbo nell'ambiente in cui svolgete la vostra attività.