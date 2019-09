Domenica 8 settembre 2019, la Luna, Saturno e Plutone saranno in Capricorno mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Giove si troverà sui gradi del Sagittario come Urano continuerà a transitare in Toro. Nettuno rimarrà in Pesci, nel frattempo Marte, Mercurio, Venere e il Sole transiteranno nel segno della Vergine.

Attriti amorosi per Ariete

Ariete: attriti amorosi. Le molteplici dissonanze in onda durante l'ultimo giorno settimanale potrebbero rendere i nativi nervosi ed inclini al litigio con il partner.

I motivi delle discussioni saranno per questioni irrilevanti.

Toro: grintosi. I tanti pianeti nel loro elemento renderanno con ogni probabilità energici e pieni di volontà i nati nel segno. La loro grinta si noterà maggiormente nelle faccende lavorative.

Gemelli: dubbiosi. L'ambiguità dei gesti dell'amato bene potrebbe destare perplessità nei nativi che non sapranno come comportarsi in merito.

Cancro: litigiosi. Il solo Nettuno a supportarli nel loro elemento non basterà ai nativi, che probabilmente avranno a che fare con qualche ostacolo in ambito domestico.

Bilancia taciturna

Leone: attendisti. Domenica ottima per ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare, meno per metterle immediatamente in pratica. I nativi Leone sceglieranno con saggezza un mood attendista.

Bilancia: silenziosi. Non avranno voglia di esternare il loro malcontento i nati del segno durante la giornata di domenica. Preferiranno probabilmente impostare casa in modalità silenziosa.

Vergine: incontri. I nativi potrebbero avere un'occasione intrigante per quanto riguarda le nuove conoscenze. La possibile trasformazione in flirt dipenderà solo dalla loro intraprendenza.

Scorpione: possessivi. Il partner avrà con tutta probabilità dei comportamenti affettuosi verso una sua amica, secondo i nati Scorpione saranno esagerati e fuori luogo. Sfodereranno la loro gelosia in serata.

Acquario distratto

Sagittario: punti di riferimento.

Un capo potrebbe inaspettatamente cambiare nell'ambito lavorativo dei nativi che di conseguenza si sentiranno dispiaciuti e spaesati. Per ''ambientarsi'' si dovrà aspettare ancora qualche giorno.

Capricorno: amore top. Le faccende di cuore, specialmente sotto le lenzuola, andranno a gonfie vele nella domenica capricornina. Il partner sarà entusiasta di avere tanto tempo dedicato.

Acquario: poco concentrati.

Sia il Sole che Mercurio in angolo dissonante non garantiranno acume e lucidità mentale ai nativi, che dovranno fare attenzione durante lo svolgimento delle urgenze lavorative.

Pesci: svogliati. Poca la voglia di fare che metteranno in gioco i nati del segno durante la giornata. Preferiranno probabilmente il relax più assoluto a qualsiasi altra attività, partner compreso.