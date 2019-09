L'Oroscopo dell'amore di coppia pone come protagonista una Luna posizionata nel cielo astrologico del Sagittario. Ingenuo e un po' testardo, l'astro d'argento nella casa astrologica diventa indipendente e molto avventuroso. Nuove sensazioni animano così le relazioni, puntando su una maggiore libertà d'animo che non toglie nulla all'amore ma rende ciascun simbolo zodiacale più aperto a nuovi ideali, tutti da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: vivaci e molto trascinatori, contagerete il partner con un'allegria coinvolgente che è il risultato di incroci planetari favorevoli all'amore. La storia amorosa diventa ad un tratto passionale poiché mossa da un desiderio libero e focoso che non trova limiti.

Toro: il sogno di ottenere una maggiore intesa è grande e Sole dalla Vergine diventa un potente alleato nell'approfondire le sensazioni amorose con forte slancio vitale.

Alcune influenze esterne potrebbero minacciare la felicità di coppia ma non curatevi di loro e andate verso la meta con fiducia.

Gemelli: se riscontrerete una certa apatia in voi, ciò è causato da Luna e Giove in opposizione che spingono ad attuare una fuga dalla lotta. Pigri e privi di stimoli, eviterete di procurare noie e problemi distaccandovi dal presente, ma in questo modo non riuscirete a smuovervi da uno "stallo emotivo" nocivo al benessere della coppia.

Cancro: molto premurosi in coppia, non farete mancare nulla alla persona amata realizzando ogni suo desiderio. Aspettate solo un altro po' e questa dedizione ricambiata produrrà momenti di passione e felicità molto intensi.

Leone: una forza propulsiva anima le sensazioni a due e la Luna dal Sagittario spinge a vedere lontano, scoprendo alcuni orizzonti amorosi che solo adesso si affacciano nella vostra vita.

Approfondite il tutto facendo affidamento sui pianeti presenti in Vergine che garantiscono amore, forza e intelligenza.

Vergine: buono l'amore e una nuova passione anima il rapporto a due, ma attenzione a non essere troppo impulsivi e precipitosi, potreste perdervi a causa di una corsa sfrenata e impaziente verso ideali irraggiungibili. Mercurio nel segno filtrerà i pensieri, mitigando questa irrequietezza.

Previsioni astrologiche

Bilancia: l'astro d'argento dal Sagittario rende le sensazioni più positive e sarete molto ottimisti e simpatici. Una nuova vitalità pervade la coppia e alcuni appoggi esterni potrebbero risolvere delle problematiche interne al rapporto.

Scorpione: Venere elargisce amore dal domicilio della Vergine, rendendovi intraprendenti e molto vitali. Darete così il massimo, ma attenzione a non essere troppo esigenti poiché a volte mantenere un atteggiamento prudente giova al rapporto amoroso.

Sagittario: una Luna un po' ingenua ma a tratti determinata regala amore e rende il rapporto di coppia più propulsivo. L'astro d'argento insieme a Giove presente nel segno, appaga ogni esigenza garantendo una soddisfazione sentimentale che non ha eguali.

Capricorno: le forze planetarie si concentrano proprio nel domicilio dove sono presenti Plutone e Saturno, dando la possibilità di raddrizzare una situazione amorosa tenuta in bilico. Riuscirete a trovare la soluzione giusta attingendo a un rigore che è il frutto di una razionalità lucida e stimolante.

Acquario: come il galoppo irrefrenabile del cavallo, andrete verso la concretizzazione dei sogni amorosi e niente e nessuno potrà frenare questa corsa verso una vittoria sentimentale che analizza tutti gli aspetti della coppia, modificando ciò che non va con intraprendenza.

Pesci: è giunto il momento di seguire un influsso stimolante e costruttivo proveniente dalla casa astrologica decima. Un atteggiamento conciliante misto a una concretezza unica, riusciranno a progettare nuove strade da intraprendere per raggiungere il benessere tanto ambito.