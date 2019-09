L'Oroscopo di domani lunedì 16 settembre 2019 è a disposizione dei lettori, pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo lunedì d'inizio settimana. Come sempre, sotto osservazione principalmente i settori riguardanti l'amore e il lavoro, qui rapportati in esclusiva ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Secondo prassi consolidata andremo ad evidenziare nella nostra anteprima i segni più fortunati del giorno e quelli con presunte difficoltà, scelti ovviamente dalla sestina in analisi in questo contesto.

Diciamo allora che l'Astrologia applicata ai suddetti segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco ha già fatto le sue scelte: domani, saranno i simpatici amici nativi dell'Ariete insieme a quelli del Toro a sorridere dalla felicità. Al momento entrambi i segni appena citati potranno contare su una splendida giornata a cinque stelle e tanta positività al loro servizio. Invece, si profila molto diverso il periodo nei riguardi di altri due segni, in questo caso preventivati in giornata 'no': diciamo che ad avere problemi potrebbero essere indicativamente coloro nativi in Leone e Cancro con l'inizio settimana in salita. Scopriamo il resto delle le previsioni zodiacali del 16 settembre, ovviamente subito dopo l'appuntamento con la nuova classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 16 settembre 2019

L'Astrologia è pronta a dare il benestare o meno ai sei segni rientranti nella seconda tranche zodiacale. Il periodo sotto analisi coincide con la giornata del 16 settembre, dunque al giro di boa di metà mese. A fare da anello della bilancia tra positività e negatività, le effemeridi del momento rapportate di conseguenza ai singoli segni. Diciamo subito che questo lunedì la Carta del Cielo mostra la presenza della Luna in Ariete, Mercurio e Venere in Bilancia con Sole e Marte stabili in Vergine.

A fronte del quadro astrale appena evidenziato scopriamo pure il conseguente risultato delle analisi sul periodo in oggetto, espressi come sempre nella classifica stelline. Il resoconto a seguire:

★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo lunedì 16 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata in esame si prevede altamente positiva in quasi tutti i settori della vita.

Le effemeridi di competenza dell'Ariete pertanto, vista l'ottima posizione nel firmamento di alcuni elementi astrali, annunciano un periodo vincente per ciò che riguarda affetti e sentimenti in generale. Infatti, secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore, questo lunedì porterà sorrisi e fortuna. Molti di voi nativi pur passando spesso per tipi ombrosi e solitari, atteggiandovi diversamente questo lunedì riuscirete a dare a chi amate una sensazione diversa dal solito.

La tenerezza del partner (o l'ammirazione di chi sapete...) invoglierà al relax affettivo e al desiderio di fare insieme qualcosa di diverso. Single, avete tanta voglia d’amore e di serenità ed i sentimenti sono per voi come il respiro; la mancanza di quest'ultimi vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta.

Nel lavoro, finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi e positivi aspetti planetari. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.

Toro - Nel complesso andrà benissimo questo lunedì che sta per cominciare. In generale, diciamo che la partenza della settimana per alcuni sarà lenta per poi crescere man mano: l'ascendente e posizione posizione di quest'ultimo in classifica faranno la differenza tra voi Toro. In generale comunque aspettatevi una girandola di emozioni, mille desideri e un pizzico di fortuna che non guasta: se gestiti con sapienza ed intelligenza non mancheranno di regalare soddisfazioni infinite. In amore, a guidarvi potrebbe essere benissimo un inatteso colpo di fortuna: saprete trovare modi alternativi ed eccitanti in grado di dare soddisfazione al partner, oppure vivacizzare una traballante intesa di coppia. Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere per tempo. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli: decidete dunque cosa volete fare della vostra vita... Nel lavoro infine, vi sentirete fiduciosi e disponibili: troverete finalmente la forza e l’entusiasmo necessario per dare vita ad uno di quei mille progetti che vi frullano da sempre nella testa. Pronti per agire?

Gemelli - Questo nuovo lunedì partirà col piede sbagliato per voi dei Gemelli, poi però si riprenderà quasi subito, diciamo già verso la tarda mattinata. In generale le stelle annunciano una giornata discretamente positiva ed anche qualche piccola buona novità per qualcuno in attesa di eventuali riscontri. Molti nativi saranno in vena di fare progetti per il futuro mentre altri preferiranno trascorrere una periodo tranquillo insieme a persone alle quali sono legati da interessi, affettività o qualsivoglia tipo di rapporto ritenuto importante. In amore, di sicuro sarete abbastanza favoriti dalla Luna in Ariete, il che regalerà senz'altro piccole ma significative emozioni in alcuni frangenti del periodo. Sufficiente l'intesa con la persona amata, ma anche gli affetti familiari e le amicizie andranno abbastanza bene. Single, per molti di voi invece sarà una giornata meno tranquilla rispetto al solito. Qualcuno forse andrà incontro a situazioni abbastanza imbarazzanti: impossibile trovare la giusta soluzione senza mettere a rischio la propria credibilità! Di certo, la giornata di domani potrebbe favorire il nascere di leggeri, seppur stressanti malintesi. Nel lavoro invece, tra sorprese e impegni, a tratti perfino faticosi, arriverete stanchi ma soddisfatti a fine giornata. Cercate di finire ciò che avevate iniziato!

Astrologia del giorno 16 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo lunedì in calendario è previsto abbastanza difficile da sbarcare per tanti di voi del Cancro, dunque da vivere con molta attenzione. Forse molti di voi nativi potreste essere portati dalle vicissitudini quotidiane a snobbare una situazione, magari solo per ripicca, iniziando così discussioni futili quanto potenzialmente pericolose. Se così dovesse essere, allora aspettatevi tanto stress e nervosismo a go-go, ovviamente condito dall'ira del soggetto interessato: calma! Le previsioni di lunedì intanto, per quanto concerne l'amore, invitano a restare distaccati da situazioni a rischio. Potrebbero sopraggiungere difficoltà nel portare a termine le cose di routine: aiutatevi facendo piccole pause riflessive. Consiglio: in caso di mancanza di inventiva o di senso pratico, cercate di appoggiarvi ad amicizie idonee e ben preparate. In vantaggio risulterà chi tra voi pensa positivo... Single, giostrando con sapienza ed intelligenza le situazioni critiche riuscirete a tenere sotto controllo possibili 'cadute di stile' (leggasi pure figuracce!). Nel corso della giornata comunque, visto il cielo poco performante, è consigliabile molta prudenza in ogni cosa che andrete a fare. Nel lavoro consigliamo di munirvi di tenacia e costanza e di rimanere saldi sulle vostre posizioni. Intendiamoci, non nel senso di polemizzare cocciutamente come forse sareste tentati di fare ma cercando di essere più concilianti.

Leone - Questa parte della settimana non darà proprio tante soddisfazioni a voi del Leone, con buona pace di chi magari le stava aspettando con ansia. Inizialmente il periodo partirà in abbastanza in affanno per poi risalire verso la fine della giornata in una leggera quanto accettabile positività. In linea di massima pertanto, quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e da più parti già annunciato 'sottotono'. In amore, le stelle raccomandano di non perdere il controllo soprattutto a chi è già in coppia: una situazione rischierà seriamente di degenerare, ritenetevi avvisati, ok? Lo stress intanto potrebbe essere la causa scatenante di piccoli contrasti con la persona amata, ovviamente su futili questioni. Se siete 'incalliti' rubacuori invece, qualche esuberante Leone non si lascerà di certo scappare l’opportunità di una bella avventura passionale a 'costo zero!': non fatelo! Single, non siete ancora pronti per un incontro galante, forse perché avete la testa tra le nuvole? Non rimandate sperando in giorni migliori, però questo lunedì non accettate sfide in incognito, dove non conoscete l'esito finale. Nel lavoro, da qualche tempo vivete in un mondo tutto vostro! Amate il relax e tutto ciò che di bello vi circonda e questo ci può stare, però fate attenzione a non distrarvi dalle priorità.

Vergine - Giornata d'inizio settimana valutata abbastanza discreta. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. L'oroscopo di domani 16 settembre consiglia in amore massimo relax e serenità: non avrete quasi nessuna difficoltà, di alcun genere. In pratica lunedì sarà allegro e super-efficace per quanto riguarda la sfera sentimentale: sopra ogni altra cosa svetterà altissima un’eccellente intesa sensuale, ovviamente solo con il partner. Molti di voi della Vergine in ambito di coppia attraverserete un periodo davvero 'intrigante' per non dire estremamente 'focoso'. Molti principi su cui avevate fermamente creduto si avvereranno e godrete i buoni frutti che da questi nasceranno. Single, molti di voi non si accontentano di una storia di poco conto, volete un interessante lieto fine: bene, tutto si può fare. Iniziate con lo scegliere bene con chi passare la vita futura, sicuramente sarà già vicino a voi e non avrete difficoltà nel giudicare. Nel lavoro, per chiudere, avete tante idee da realizzare, dunque non statevene da parte, come al solito, ok? Proponete pure a chi di dovere progetti e/o intenti, sicuramente saranno tenuti in considerazione.

