Una nuova settimana è appena iniziata, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Sarà un martedì positivo per i nati sotto il segno dei Pesci, tra i preferiti degli astri grazie anche alla Luna nel segno. Venere in Scorpione metterà i sentimenti al primo posto e lo stesso vale per il Toro, che vivrà una giornata romantica e passionale. Ecco di seguito l'Oroscopo completo per i segni da Ariete a Pesci per la giornata di martedì 24 settembre 2019, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 24 settembre 2019, segno per segno

Ariete: durante la giornata di martedì l'opposizione del Sole e di Mercurio, pur non rappresentando un ostacolo insormontabile, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a qualcuno, soprattutto se precedentemente sono stati fatti dei progetti poco attinenti con la realtà. Per questa giornata il consiglio degli astri è quello di agire con cautela e soprattutto di evitare liti e discussioni, sia per quanto riguarda l’amore che la sfera professionale.

Toro: è un momento astrale molto interessante per i nati sotto questo segno zodiacale, infatti, da qui a breve potrebbero attuarsi dei cambiamenti significativi per quanto riguarda la sfera professionale. Il consiglio delle stelle è quello di non fermarsi a pensare agli insuccessi passati, se qualcosa non ha funzionato è perché le stelle hanno in serbo qualcos'altro per voi. Bene la sfera sentimentale, vi sentite romantici e passionali, anche gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la nuova settimana non sarà semplice per il segno, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. Gli astri consigliano di essere cauti e di limitare il più possibile liti e discussioni, sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo. Durante la giornata di martedì 24 settembre il lavoro vi terrà molto occupati, potrebbe esserci una situazione da risolvere e questo richiederà la vostra totale attenzione.

A fine giornata qualcuno potrebbe risentire dello stress accumulato, meglio concedersi un po’ di riposo.

Cancro: sarà una giornata abbastanza movimentata per il segno, gli astri consigliano di prendere le distanze da quelle persone che tendono a screditare il vostro lavoro e le vostre capacità. Purtroppo non in tutti casi questo sarà possibile anche a causa di contratti o impegni lavorativi, dunque bisognerà agire con cautela e cercare di seguire il proprio istinto, senza lasciarsi condizionare.

Qualcuno potrebbe inoltre risentire di un calo di energie ed accusare lievi malesseri fisici.

Leone: quest’ultima settimana di settembre inizia in maniera molto positiva per il segno, che rispetto alle giornate precedenti riacquista serenità e buon umore. È un buon momento per quanto riguarda i sentimenti, all’interno delle relazioni di coppia c’è complicità e serenità; anche i nuovi incontri sono favoriti, mentre le storie nate da poco acquistano sempre maggiore importanza.

In ambito lavorativo si potranno ottenere delle belle soddisfazioni, anche se a fine settimana lo stress accumulato si farà sentire.

Vergine: settembre 2019 si conclude in maniera positiva per il segno, che potrà fare affidamento sul favore di pianeti come Mercurio e Urano. È un momento vantaggioso per l’ambito lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere maggiori responsabilità, non siate spaventati, potreste ottenere quello per cui avete lavorato duramente. Migliora anche la situazione sentimentale e chi durante le giornate precedenti ha dovuto affrontare alcune controversie di natura familiare, potrà trovare un chiarimento.

Bilancia: le prossime 48 ore non saranno semplici per il segno, sarà infatti un momento di alti e bassi, in cui la gioia di un successo raggiunto si contrapporrà allo stress e ad una pesante stanchezza fisica. Durante la giornata di martedì 24 e mercoledì 25 settembre potreste essere più polemici del solito, attenzione a non ingigantire piccole problematiche, soprattutto in amore.

Scorpione: quella appena iniziata sarà una settimana molto importante per lo Scorpione, grazie a Giove e Venere nel segno. Durante questa giornata il favore degli astri sarà necessario per riallacciare alcuni rapporti o per ristabilire la serenità all'interno della coppia. I rapporti interpersonali saranno avvantaggiati e anche i nuovi incontri sono favoriti. Bene il lavoro.

Sagittario: inizio settimana abbastanza faticoso per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie e sentirsi particolarmente di cattivo umore. Mettersi contro di voi durante le prossime ore potrebbe rivelarsi decisamente controproducente! Evitate gli sforzi e le situazioni stressanti, recupero a partire da giovedì.

Capricorno: quella di martedì 24 settembre sarà una giornata molto positiva, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Al contrario potrebbe essere una giornata movimentata per i sentimenti, soprattutto per coloro i quali durante le giornate precedenti hanno affrontato liti e discussioni.

Acquario: è un momento particolare per il segno, mentre l’amore riserva belle emozioni e vi permette di vivere con maggior serenità le vostre giornate, il lavoro procura non poche preoccupazioni. Qualcuno potrebbe infatti veder fallire un progetto per cui ha lavorato a lungo. Gli astri consigliano di non piangere sul latte versato, riordinare i punti vi servirà ad individuare l'errore compiuto e riparare la situazione.

Pesci: gli influssi della Luna nel segno porteranno grandi benefici alla vita dei Pesci durante questa nuova settimana. In ambito lavorativo sono in corso nuovi progetti, destinati a regolare belle soddisfazioni, anche l’amore è fonte di emozioni e serenità, qualcuno potrebbe iniziare a fare importanti progetti per il futuro, come il matrimonio o all'arrivo di un figlio, mentre i single potrebbero fare incontri interessanti.