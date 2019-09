L'Oroscopo di domani sabato 28 settembre 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di sabato. In primo piano dunque, il penultimo giorno dell'attuale settimana sviscerato dal punto di vista dell'Astrologia applicata alla normale quotidianità. Ad essere soppesati, come al solito in questa sede, i primi sei segni dello zodiaco sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro.

Senz'altro tanti di voi saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come si presenterà il primo giorno di weekend, non è così? In questo caso vi diciamo subito che il periodo valutato nelle predizioni di oggi evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo soprattutto per coloro nativi in Toro, Gemelli e Vergine. A portare fortuna al citato terzetto sarà in gran parte da attribuire all'ingresso della Luna in Bilancia, entrata nel comparto del simbolo astrale di Aria proprio questo inizio weekend.

Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni zodiacali del 28 settembre mettono in preventivo momenti a 'tinte fosche' per Leone e Ariete: il primo valutato in 'sottotono' mentre l'altro risulterà sotto scacco dalle stelle, pertanto segnato dal pessimo 'ko'. A questo punto passiamo pure direttamente alla classifica e poi agli approfondimenti segno per segno.

Classifica stelline 28 settembre

Un nuovo giorno sta per iniziare: ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il sesto giorno dell'attuale settimana?

Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline interessante il giorno 28 settembre 2019. Certamente in odore di positività risultano ben quattro simboli astrali su sei, tra l'altro alcuni già anticipati in apertura e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto le stelline quotidiane assegnate alla giornata in esame.

In bella mostra nella scaletta sottostante i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

★★★★★: Toro, Gemelli, Vergine;

★★★★: Cancro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 28 settembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Si prevede una giornata abbastanza storta per voi Ariete. In generale, infatti, sarete sotto stress a causa del periodo valutato con il 'ko'. Una soluzione ad hoc potrebbe essere quella di non cadere mai in ostaggio delle solite abitudini: provare per credere.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, se chiarirete un equivoco che si era creato con il partner da un po’ di tempo, forse ritroverete quell’armonia che ultimamente si è un po' persa per strada. Intanto agite con prudenza cercando di non sottovalutare eventuali segnali premonitori provenienti dal partner, indice di tensione o stress accumulato. Single, il vostro cattivo umore avrà un'influenza negativa sulle relazioni interpersonali, ma non vi saranno tuttavia discussioni importanti.

Quindi, cercate di restare calmi e tranquillizzatevi: a tutto (o quasi) c'è rimedio... Nel lavoro, per chi dovrà sostenere un colloquio oppure un esame di qualunque tipo, ci saranno poche possibilità che il tutto venga superato brillantemente. Non agitatevi, tanto non servirebbe a niente, piuttosto metteteci tanto impegno.

Toro - In programma, prevista dagli astri del momento, una giornata semplicemente meravigliosa per voi del Toro. Sarete consapevoli del vostro valore e questa è un’ottima cosa; fate attenzione, però, perché potreste sconfinare nella presunzione e pagarne le conseguenze. In amore, le condizioni saranno perfette per rilassarvi con il vostro partner come anche riuscire a valorizzare appieno quei doni che Cupido senz'altro non farà mancare. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile e pienamente in sintonia con la persona alla quale volete un mondo di bene. Single, non mancheranno incontri improvvisi, inaspettati, che promettono di trasformarsi in occasioni imperdibili di trasgressione. Organizzate pure qualche cosa di carino riducendo magari eventuali impegni: valutate i pro e i contro. Nel lavoro, comincerete a sentire nell'aria un profumo di novità. A fronte di ciò, saprete senz'altro progettare una soluzione audace, il che vi porterà grande soddisfazione nel prossimo futuro.

Gemelli - Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Gemelli, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. In amore, giornata decisamente positiva anche se in qualche frangente potrebbero emergere venature poco gradite o di difficile disimpegno per qualcuno già in coppia. Forse, in aumento la voglia di fare nuove esperienze o l'avvio di agognati progetti interessanti il futuro prossimo: pronti ad appagare i vostri desideri più nascosti? Single, due sono le possibilità: o sarà caos totale oppure grande felicità... I dubbi svaniranno nel nulla e le conferme appariranno lampanti. In tanti avrete una chiara visione di ciò che prima sembrava confuso e per questo alcune scelte diventeranno più facili. Nel lavoro, infine, se siete ancora alla ricerca di un primo impiego le occasioni per rimettervi in gioco non vi mancheranno di sicuro; se invece un lavoro lo avete già, continuate così: il vostro capo sarà fiero di voi.

Astrologia del giorno 28 settembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata del 28 settembre sarà sufficientemente a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Più di qualcuno tra voi Cancro, forse, potrebbe essere preso tra l'essere dolce e aggressivo allo stesso momento: calma. Le previsioni di sabato, intanto, indicano che la giornata potrebbe regalare in amore una piccola soddisfazione a più di qualche nativo. In campo sentimentale infatti sarete più intuitivi del solito, il che vi aiuterà ad individuare meglio ciò che il vostro partner vorrebbe da voi. Starà al vostro buon intuito aprire un dialogo e dare la vostra opinione completa, in piena libertà. Single, il consiglio è quello di stare sereni: tirate via ogni perplessità o convinzione di non farcela, ok? Se appartenete a coloro un po' troppo 'esigenti' oppure se vi piace provare sempre nuove situazioni magari volendo stupire la persona a cui avete deciso di regalare il cuore, questo potrebbe essere il momento perfetto per agire. Nel lavoro, le stelle vi sosteranno e vi daranno una mano a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati: sarete determinati e, come sempre, avrete una volontà incredibile nel superare ogni difficoltà.

Leone - Si preannuncia un inizio weekend poco fortunato quasi in ogni settore. In generale la giornata inizierà con qualche contrattempo: puntate sulle cose positive, le uniche in grado di far vivere al meglio ogni cosa. In amore, il partner rischia grosso toccando i vostri nervi scoperti proprio nel punto dove fa più male, la gelosia! Sospetti e rivendicazioni in arrivo... Pensate nel frattempo in modo positivo e non lasciatevi abbattere da una piccola crisi: convincetevi che, a livello fisico e mentale, non tutti i giorni possono essere al top. Single, sarà tempo di riflessioni per l’amore: molte cose che davate per scontate vi sembreranno prive di fondamenta. Forse quello che appariva un tempo come un grande amore potrebbe rivelarsi solamente un fuoco di paglia: fate attenzione ad eventuali decisioni, indietro non si torna! Nel lavoro, per concludere, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque, cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare.

Vergine - Giornata da considerare come ottima ed anche abbastanza allegra, valutata nelle predizioni di sabato come perfetta per iniziare qualcosa di nuovo. Non avrà senso porsi delle domande, il vostro entusiasmo vi guiderà nella giusta direzione: avrete solamente bisogno di cedere alle vostre emozioni interiori. L'oroscopo di domani 28 settembre consiglia in amore di pensare positivo: quando tutto va bene non c'è mai problema. In tal caso non resta che dedicarvi alla degustazione di ciò che la vita vi offre, ovviamente senza titubanze o magari con la paura di complicazioni. Per molti di voi nel periodo non vi sarà neanche una nuvola nera in vista, anzi vivrete serenamente di ciò che il destino senz'altro vi offrirà: godete a pieno la vita insieme a chi amate. Single, questo sabato avrete anche il prezioso supporto di Saturno in trigono al vostro Marte, oltre che della Luna in Bilancia pronta a dare forza e spirito di conquista. Il consiglio delle stelle riguardo le questioni sentimentali è senz'altro quello di porre al primo posto il cuore, anziché i soliti desideri legati 'alla carne'. Nel lavoro, invece, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci che, quasi sicuramente, potrebbero rivelarsi in un futuro molto prossimo. Ci potrebbero essere delle scelte in grado di cambiare in meglio la vostra vita lavorativa.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.