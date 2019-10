Il decimo mese dell'anno sta per volgere al termine e una nuova settimana sta per iniziare, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per la giornata di domani, lunedì 28 ottobre, per i dodici segni dello zodiaco. La settimana inizia in maniera molto positiva per il Sagittario, che grazie a Venere in posizione favorevole torna a parlare di sentimenti, ma anche per lo Scorpione che potrà ripartire sia per quanto riguarda il lavoro che la sfera sentimentale.

Acquario in recupero, in vista di un novembre più positivo. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di lunedì 28 ottobre 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche del giorno 28 ottobre segno per segno

Ariete: durante questa nuova settimana il segno potrà finalmente liberarsi dell’opposizione del Sole e ritrovare l’energia e la forza fisica venute un po’ a mancare durante il corso del mese di ottobre.

È un buon momento per recuperare, sia in ambito sentimentale che all’interno della sfera lavorativa. Sono favorite le iniziative e i progetti, ma anche i contatti con altre città e i viaggi all’estero.

Toro: durante la giornata di lunedì 28 ottobre sarebbe bene per il segno non fare più del dovuto, non esporsi a stress e agitazioni, ma soprattutto evitare gli sforzi fisici. Qualcuno infatti potrebbe somatizzare alcune delle problematiche createsi precedentemente per quanto riguarda la sfera sentimentale o l’ambito economico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dunque non vi resta che prendervi una pausa e concedervi una giornata di riposo.

Gemelli: l’amore sarà il focus di queste ultime giornate di ottobre e ci sarà serenità all’interno della sfera sentimentale. Chi vive in coppia può cercare di dare nuova vita all’intimità con il partner, in particolar modo se durante le giornate precedenti ci sono stati degli allontanamenti o semplicemente poco tempo da dedicarsi.

I single al contrario potrebbero trovare la compagnia di persone interessanti, senza però prendere obblighi seri. Bene l’ambito lavorativo.

Cancro: la settimana inizia in maniera estremamente positiva grazie agli influssi di Sole, Venere, Marte e Mercurio. I nati sotto il segno del Cancro non solo potranno giovare di un buon recupero fisico, ma anche trovare alcune soluzioni da tempo ricercate. Con un quadro astrale così positivo infatti sarà possibile sbrogliare le problematiche nate durante il mese di ottobre.

Se c’è qualcosa che volete dire o fare questo è il momento migliore per agire. Anche chi ha avuto a che fare con questioni di tipo legale potrà trovare la giusta via per mediare e mettere un punto alla questione.

Leone: lunedì 28 ottobre si rivelerà una giornata faticosa per il segno, che se da un lato potrà fare affidamento sul favore di Giove, che lo aiuta per quanto riguarda le questioni lavorative e il fisico, dall’altro continuerà ad agitarsi per questioni che riguardano l’ambito sentimentale e la famiglia.

Provate a mettere da parte l’orgoglio e il desiderio di rivalsa e ascoltate con attenzione anche le motivazioni altrui, solo così potrete trovare un compromesso e risolvere ogni problematica.

Vergine: durante questa giornata alcuni rapporti sentimentali e interpersonali, soprattutto quelli che già durante i giorni precedenti hanno attraversato momenti sottotono, verranno messi a dura prova. Particolarmente complicate si riveleranno le relazioni con i nati sotto segno dei Pesci e dell' Acquario. Gli astri consigliano di essere prudenti e di scegliere con cura le parole da usare.

Bilancia: la nuova settimana inizia in maniera molto positiva per quanto riguarda i rapporti interpersonali, le questioni sentimentali ma anche gli affari e l’ambito lavorativo. Al contrario sarà un momento sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe accusare un calo di energie e risentire di fastidi e malesseri stagionali. Cercate dunque di riguardarvi, le cure intraprese durante questo periodo si porteranno buoni risultati già durante la metà del mese di novembre.

Scorpione: questo è il momento ideale per rimettersi in gioco, un quadro astrale positivo protegge il segno e ne favorisce le iniziative. In ambito lavorativo, chi gestisce un’azienda o una piccola attività potrebbe essere tentato dal compiere dei cambiamenti, costerà fatica ma alla fine ne verrete ripagati. Stelle positive proteggono l’amore: chi vive in coppia può fare interessanti progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio, mentre i single faranno incontri interessanti grazie a Venere, Giove e Mercurio favorevoli.

Sagittario: con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno va incontro a un momento astrale molto positivo, in cui gli astri favoriranno non solo le iniziative di tipo professionale, ma anche le relazioni sentimentali e gli incontri. Venere favorevole metterà l’amore al primo posto, vi sentirete romantici e passionali, pronti a mettere una pietra sul passato e godere della ritrovata stabilità. Chi desidera avanzare una proposta o lanciare un progetto sarà favorito dalle stelle durante le giornate di martedì 29 e mercoledì 30.

Capricorno: questo è un segno che non si ferma mai, continuamente in movimento, non lascia mai che la macchina dei propri pensieri si fermi. Durante questo lunedì 28 ottobre però sarete chiamati a farlo, alcune situazioni stanno prendo una piega che non vi è ancora molto chiara e avete bisogno di tempo per ragionarci su. Questa sarà la giornata ideale per farlo, in alcuni casi la vicinanza di una persona di fiducia potrebbe aiutarvi a risolvere parecchi dubbi.

Acquario: avete vissuto un mese particolarmente sottotono, scandito da conflitti e problematiche. Quella che sta per iniziare si rivelerà una settimana vantaggiosa per il segno, che potrà recuperare non solo per quanto riguarda il fisico, ma anche trovare delle soluzioni ad alcune delle controversie nate in famiglia o con il partner. Nel lavoro, invece, sarà bene non esporsi troppo ed evitare le polemiche.

Pesci: novembre sarà un mese importante per il segno, ma anche alquanto drastico, visto che bisognerà concludere alcuni rapporti o questioni rivelatesi conflittuali e faticosi. Queste giornate saranno di preparazione, i Pesci matureranno una nuova consapevolezza e saranno pronti a prendere la decisione giusta per sé e per le persone che hanno a cuore.