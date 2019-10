Ottobre sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste ultime giornate del mese, ma soprattutto quali piani hanno in serbo per il mese che sta per iniziare. La nuova settimana si rivelerà vantaggiosa per il Leone e l'Acquario che, con l'avvicinarsi del nuovo mese, vanno incontro ad un positivo momento di riscatto, ma anche per la Bilancia che grazie agli influssi di Sole, Venere e Marte riacquisterà grinta ed energia.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 28 ottobre a domenica 3 novembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrali su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle della settimana, dal 28 ottobre al 3 novembre, segno per segno

Ariete: sarà una settimana di rinascita per il segno, che riacquista energia e positività. Durante il week end Venere ha smesso di essere dissonante, questo darà nuova linfa alla vostra vita sentimentale.

Ci sarà serenità all‘interno dei rapporti di coppia e i nuovi incontri sono favoriti per i single e per coloro i quali desiderano ricominciare dopo una separazione o una storia finita. Ma il mese di novembre porterà delle novità soprattutto per quanto riguarda gli affari e l’ambito lavorativo, dunque se desiderate avanzare una proposta o candidarvi per un impiego, questo è il momento giusto.

Toro: a causa della Luna in opposizione la nuova settimana si rivelerà abbastanza sottotono per il segno, che soprattutto durante le giornate di lunedì 28 e martedì 29 potrebbe avvertire un calo fisico.

Irritabile ed egoista il Toro potrebbe scaturire la nascita di conflitti e discussioni tanto in amore quanto in ambito lavorativo. Gli astri consigliano di essere cauti e di limitare le polemiche. Durante il fine settimana con l’entrata di Venere in Sagittario chi vive in coppia potrà tentare un riavvicinamento in ambito sentimentale.

Gemelli: un quadro astrale positivo proteggerà il segno durante la nuova settimana, ma soprattutto durante il mese di novembre.

Tuttavia durante le giornate di martedì 29 e mercoledì 30 ottobre l’opposizione della Luna potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al segno, soprattutto in ambito sentimentale. Si tratta comunque di un momento passeggero, destinato ad esaurirsi già con l’arrivo del weekend, che porterà serenità e soluzioni. È un momento per quanto riguarda l’ambito lavorativo, ma fareste bene a limitare le spese.

Cancro: già a partire dalla giornata di lunedì 28 ottobre la Luna farà riaffiorare delle sensazioni che il segno aveva voluto tenere nascoste.

È un momento per parlare di sentimenti, per riavvicinarsi alla partner o per confessare i propri sentimenti alla persona amata. Anche in ambito lavorativo le stelle sono dalla vostra parte, non abbiate paura di esporvi.

Leone: con l’avvicinarsi del mese di novembre inizia per il segno un momento di recupero che coinvolgerà non solo il fisico, ma anche la sfera sentimentale e l’ambito lavorativo. Energico e grintoso il segno comincia alla grande questa nuova settimana e in ambito lavorativo si potranno ottenere dei miglioramenti.

Per quanto riguarda l’amore, le coppie che hanno dovuto affrontare dei momenti di crisi durante le giornate precedenti, avranno ancora molto da lavorare, ma il weekend sarà foriero di buone notizie. Incontri favoriti per i single.

Vergine: gli influssi di Venere nel segno avranno una duplice valenza durante questa nuova settimana. Se infatti durante le giornate iniziali i sentimenti verranno favoriti e anche chi precedentemente ha affrontato dei momenti di dubbio e l’incertezza potrà ritrovare la serenità, il weekend contrapporrà il desiderio di vivere forti emozioni all’etica del dovere, che vi spingerà a concentrarvi su aspetti completamente differenti della vostra vita. Migliora la situazione in ambito lavorativo.

Bilancia: settimana interessante con Venere, Sole e Marte che vi rendono sfacciati ed esuberanti. Sarà un buon momento per raggiungere gli obbiettivi prefissati, sia in amore che all’interno dell’ambito lavorativo, grazie a queste quadratura di pianeti, potrete ottenere molto. Anche i single o coloro che desiderano ricominciare dopo una separazione o una scottatura sentimentale potrebbero fare degli incontri interessanti, soprattutto durante il week end.

Scorpione: quella in arrivo si rivelerà una settimana molto promettente sia in ambito lavorativo che per quanto riguarda i sentimenti, grazie alla Luna nel segno già a partire da lunedì 28 ottobre. Torna la serenità in ambito sentimentale, c’è desiderio e romanticismo e anche gli incontri sono favoriti per i single. In ambito lavorativo è arrivato il momento del riscatto, non abbiate paura di far valere le vostre idee, potreste raggiungere un importante traguardo.

Sagittario: settimana molto vantaggiosa, durante la quale si potranno ottenere dei bei successi soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. In amore Venere favorevole durante il week end porterà un bel cambiamento, c’è voglia di innamorarsi e di abbandonarsi alla passione. Senza dubbio questo gioverà tanto alla coppie quanto si single.

Capricorno: sarà una settimana positiva soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari. Quelle in arrivo saranno infatti giornate vantaggiose per chi vuole concludere una vendita o una trattativa, ma anche per chi desidera effettuata un acquisto di tipo immobiliare. Durante il fine settimana sarà possibile dedicare un po’ di tempo al partner e alla famiglia e anche i single potrebbero fare conoscenze interessanti.

Acquario: le ultime giornate di ottobre riserveranno ancora delle certezze al segno, ma con l’arrivo del nuovo mese e quindi con l’avvicinarsi del weekend grazie agli influssi positivi di Venere, sarà possibile recuperare, soprattutto per quanto riguarda l’ambito sentimentale. Dei chiarimenti arriveranno all’interno dei rapporti di coppia e sarà possibile per i nati sotto questo segno riacquistare serenità e dedicarsi completamente agli affetti e alla famiglia. In ambito lavorativo sarà bene agire con cautela ed evitare di esporsi troppo.

Pesci: quelle in arrivo sarà una settimana molto interessante per i sentimenti, durante le giornate di lunedì e martedì infatti il segno risentirà degli influssi di Venere in Scorpione, che lo renderanno estremamente passionale e romantico. Sarà dunque un buon momento per chi vive un rapporto di coppia, ma anche per i single. Al contrario coloro i quali vivono una situazione altalenante, in cui è coinvolta anche una terza persona, faranno bene a prendere una decisione. Durante le giornate di mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre delle problematiche organizzative potrebbero sorgere in ambito lavorativo, siate cauti.