Il mese di ottobre è passato velocemente, vediamo dunque quali sono i paesaggi e gli astri e delle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute di novembre. In amore sarà necessario cercare di risolvere tempestivamente alcune delle problematiche nate durante il mese precedente, che potrebbero continuare ad agitarvi durante le prime giornate di questo undicesimo mese dell’anno.

In ambito lavorativo è arrivato il momento di ristabilire le vostre priorità e mettere un punto a quelle situazioni e/o collaborazione rivelatesi controproducenti per voi. Sarà un momento di alti e bassi per il fisico. Ecco di seguito l’Oroscopo completo di novembre per il segno della Bilancia con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Previsioni astrologiche Bilancia, novembre

Amore: la Bilancia sta vivendo un momento di trasformazione e cambiamento che indubbiamente porta nervosismo e agitazione.

Durante il mese di novembre sarà necessario tentare di risolvere alcune problematiche nate all’interno del rapporto sentimentale o in famiglia. Alcune relazioni potrebbero giungere al culmine, prendere questa scelta non sarà semplice, ma alla fine si rivelerà la cosa giusta da fare. Particolarmente conflittuale si potrebbe rivelare i rapporti tra ex, soprattutto se di mezzo ci sono situazioni legali.

Con un quadro astrale così poco favorevole anche i nuovi incontri non saranno favoriti per i single, che al contrario potrebbero consolidare alcune amicizie. Ovviamente le coppie stabili, insieme da tempo e che hanno superato con serenità i conflitti di ottobre non avranno nulla da temere e potranno trascorrere o novembre abbastanza stabile.

Lavoro: come anticipato, il mese di novembre sarà un momento di trasformazioni e decisioni per la Bilancia e questo riguarda anche la sfera lavorativa.

Chi da tempo lavora in un’azienda e fino ad ora non ha mai visto ripagato il proprio lavoro, potrebbe decidere di guardarsi attorno e iniziare una nuova avventura. Chi invece lavora in un’attività a conduzione familiare ha bisogno di ridefinire il proprio ruolo e le proprie aspirazioni personali, distinguendole da quelle del resto del nucleo familiare. Quindi la Bilancia ritrova una propria identità e si impegna a lavorare per raggiungere i propri obiettivi, senza lasciarsi influenzare dal giudizio altrui.

Chi invece vuole effettuare un acquisto o concludere una vendita potrà fare affidamento sul favore degli astri, tuttavia occorrerà essere prudenti e valutare con attenzione le scelte da prendere.

Salute: Novembre sarà un mese particolare per il segno, in cui momenti di grinta e energia si alterneranno a giornate sottotono, in cui mancano le forze e si potrebbero accusare dei lievi fastidi fisici. Il consiglio degli astri è quello di dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e della mente, i trattamenti iniziati in questo periodo porteranno buoni risultati.