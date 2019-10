L'Oroscopo del giorno 14 ottobre 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo c'è la giornata di lunedì, molto importante in quanto segna la partenza di una nuova settimana. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto i migliori in assoluto, ovviamente andandoli a pescare all'interno della ristretta cerchia riservata agli ultimi sei segni dello zodiaco.

Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo lunedì saranno solamente tre segni in particolare: Sagittario, Capricorno e Acquario. La terzina appena citata potrà senz'altro contare su effemeridi di alto livello, in primis su una meravigliosa Luna in Ariete pronta a sbarcare alle ore 18:24 nel comparto del Toro. Intanto, si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni di lunedì 14 ottobre, per i nati in Scorpione e Pesci: il primo tra i due segni di acqua avrà Luna e Urano in diretta opposizione a Venere mentre per Pesci continuerà la quadratura proveniente da Giove in Sagittario. Andiamo pure ai dettagli e, nella parte subito a seguire, scoprire la classifica stelline completa.

Classifica stelline 14 ottobre 2019

Questo lunedì d'inizio settimana vedrà vincenti in amore, ma anche nelle attività di lavoro ben tre segni su sei analizzati. In primo piano pertanto nella nuova classifica stelline interessante il giorno 14 ottobre 2019, come anticipato in apertura, Sagittario, Capricorno e Acquario. Positivo il periodo anche per gli amici della Bilancia, in questo caso preventivati con un lunedì a quattro stelle. Pronti allora a dare un vostro giudizio in merito alla seguente scaletta?

Bene, a seguire il responso segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★★: Bilancia;

★★★: Scorpione, Pesci.

Oroscopo lunedì 14 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà abbastanza discretamente questo vostro lunedì d'avvio settimanale. Alcuni tra i pianeti a voi favorevoli offriranno spunti e nuove idee su cui puntare. Dovete solamente avere un certo fiuto cercando soprattutto di cogliere il momento giusto per agire.

In amore, sarà una giornata parzialmente buona, non certo utile però a dare sfogo a sogni e desideri: l'opposizione della Luna al vostro Sole vi farà desiderare momenti di passione, purtroppo difficili da soddisfare. Eventuali rapporti vecchi o piatti potranno rispolverare l’attrazione per un po', ma saranno miseri fuochi di paglia destinati a svanire quasi subito. Calma e pazienza: non è ancora tempo di proseguire tranquilli verso un futuro roseo.

Single, sarà una giornata sufficientemente positiva anche per quelle vicende sentimentali che sembravano promettere "scintille e fiamme". A perdere qualche colpo sarà il vostro fascino o la vostra simpatia: nel frangente potrebbe risultare meno evidente quella luminosità speciale a voi tanto utile. Le previsioni del giorno invitano a stare sereni, molto presto la situazione migliorerà senz'altro. Nel lavoro, sarete abbastanza abili e fortunati, sapete dove volete arrivare e la professione vi regalerà sicuramente una piccola soddisfazione.

Positive le iniziative che avvierete alla fine di questo periodo.

Scorpione - Il prossimo lunedì 14 ottobre sarà "sottotono" per voi Scorpione? In effetti è proprio questa la verità: la giornata di ripartenza della nuova settimana sarà di basso livello soprattutto in campo sentimentale. Infatti, secondo quanto messo in luce dall'Astrologia del giorno per quanto riguarda l'amore, nella coppia saranno da mettere in conto sguardi di traverso e antenne drizzate. Nessuno come voi saprà essere così ostinato quanto geloso in questa giornata particolare: cercate di rilassarvi evitando sceneggiate inutili o peggio drammatiche, senza nessun motivo. Single, nervosismi stizzosi provocheranno un gran mal di testa. Meglio evitare di intestardirsi verso qualcuno che non vuol sapere di ricambiare: tenete a bada le emozioni. Saturno e Plutone aiuteranno a gestire meglio i flussi negativi provenienti da Luna e Urano in opposizione. Consiglio: prima di agire mettete un freno al vostro istinto nervoso. Nel lavoro, a causa dell'opposizione di Urano converrà evitare l'irruenza nei rapporti interpersonali, in primis quelli rivolti ai vostri colleghi: potreste farvi inutilmente dei nemici e per poi pentirvene. Usate sempre la diplomazia e vedrete che tutto andrà meglio.

Sagittario - Il prossimo lunedì sarà magnifico per voi del Sagittario. Senz'altro nel periodo sarete soddisfatti e pazienti e tutto ciò che accadrà sarà il risultato delle vostre azioni precedenti. In amore, belle notizie in arrivo molto presto. Intanto niente male sarà la prima metà della giornata, con il Sole a favore: il vostro lato caldo e passionale si scatenerà manifestandosi apertamente verso chi vorreste avere vicino per l'eternità. Sicuramente più di qualcuno di voi nativi starà già organizzando qualcosa di speciale in grado di rendere la serata davvero memorabile. Single, animati da una bella spinta propulsiva vi deciderete finalmente a mettere ordine in non pochi aspetti della vostra vita. Ogni tanto bisognerà saper fare piazza pulita, se non altro per creare il posto per altre esperienze più emozionanti che vi capiteranno nella giornata. Nel lavoro, non avete calcolato bene alcuni introiti e sarete piacevolmente stupiti dai guadagni che non vi aspettavate. In alcuni casi sarete particolarmente brillanti e finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato, rendendo perfetto questo momento.

Astrologia del giorno 14 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di lunedì indicano che partirà molto bene questa parte della settimana, certamente in linea con i vostri migliori desideri. Se saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta di concludere, forse porterete a casa un’ottima soddisfazione. In amore, la Luna vi renderà frizzanti e non riuscirete a stare fermi o in silenzio. Di sicuro continuerete ad inventare qualcosa per rendere tutta la giornata speciale, magari da trascorrere insieme a lui/lei. Single, sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri: rallegratevi per una così efficiente giornata. Un'uscita con gli amici intanto, potrà far scattare la scintilla per chi è in cerca di (ri)conquistare l'anima gemella tanto desiderata. Nel lavoro, i movimenti astrali saranno dalla vostra parte. In molti frangenti sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni risulteranno meno pensanti.

Acquario - Una giornata sicuramente oltre le aspettative, giocata sul fatto che avrete al fianco una parte dell'universo, quella buona! Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto di partenza della settimana? Diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba, con picco massimo tra fine pomeriggio e metà sera. In campo sentimentale, sarà estremamente positivo il periodo, soprattutto grazie ad un rinnovato dialogo più aperto e privo di reticenze, ovviamente con la persona amata. Potrete finalmente godervi il momento in piena serenità con chi avete nel cuore, rilassandovi o magari divertendovi a fare nuove cose insieme. Single, i pianeti vi saranno amici e questa giornata garantirà a tutti i nativi più di un momento fortunato. Scegliete con saggezza a chi legare il cuore: giocatevi pure tutte le carte perché la mano sarà vincente oppure regalerà generosi appoggi in termini di fortuna e di fascino. Nel lavoro, si apriranno prospettive migliori in tutti i campi. Guadagnerete punti nella sfera professionale e sarete dotati di fiuto e un'abilità non comune a trovare ottimi affari.

Pesci - Partirà decisamente male questo vostro giorno di avvio settimanale, ovviamente secondo i calcoli fatti sulle effemeridi di vostra competenza. Dunque, un giorno abbastanza equivoco, monotono e certamente poco positivo, valutato con la sigla poco piacevole riservata ai frangenti giudicati "sottotono". Secondo l'oroscopo del giorno 14 ottobre, riguardo l'amore, la vita familiare vi chiederà dei chiarimenti, per molti sarà arrivato il momento di fare scelte importanti e definitive. Mostratevi pazienti con la vostra metà e l'affetto che proverete per chi avete a fianco vi sorriderà di nuovo. Se single invece, talvolta tenete troppo a freno le emozioni, invece in questa giornata sarà meglio lasciarsi andare per scoprire finalmente se sarete ricambiati o meno. Nel lavoro, i programmi della giornata subiranno qualche cambiamento a causa di una situazione nuova che inizialmente vi metterà in ansia. Calma, successivamente potrebbe risvegliare la vostra curiosità e condurvi in situazioni interessanti.