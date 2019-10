Manca davvero poco ad Halloween 2019: quale migliore occasione, se non quella della notte del 31 ottobre per condividere frasi mostruose e divertenti con amici e conoscenti su Whatsapp e sui social.

Durante la "notte delle streghe" è innegabile che si respira nell'aria un'atmosfera mistica, oscura e criptica. Leggende millenarie narrano che in questa giornata, al calar delle tenebre, il regno dei defunti si ricongiunga con quello terreno.

Ancora più affascinante è la storia degli antichi celti, i quali proprio nella notte del 31 ottobre festeggiavano Samhain: il capodanno celtico che sanciva la fine dell'estate e l'inizio del lungo inverno. In questo periodo, dove il buio regnava sovrano, le popolazioni celtiche erano solite riunirsi intorno al fuoco e raccontare storie fantastiche dei loro avi.

Cosa scrivere ad Halloween

Chi ha deciso di dare sfogo alla propria fantasia con frasi horror, ma allo stesso tempo ironiche, deve ricordare sempre che ad Halloween parole come: fantasmi, mostri, zombie, streghe, notte, paura e cimitero, non devono mai mancare.

Per rendere le citazioni ancora più terrificanti, è possibile trovare ispirazione da due dei più grandi maestri della letteratura horror, quali Edgar Allan Poe ed Howard Lovecraft. In alternativa, è possibile prendere spunto dalle nostri frasi, che abbiamo scritto in vista della notte più spaventosa dell'anno.

Frasi spaventose da inviare su Whatsapp

Iniziamo con alcune dalle frasi più terrificanti che daranno vita a una notte horror a 360 gradi:

Se pensi di avere paura, quello che a breve ti capiterà è nulla a confronto.

Questa notte non mi fiderei di aprire l'uscio di casa, qualcuno con una maschera da pagliaccio potrebbe tagliarti la gola;

Stai certo che questa notte ci sarà una mano gelida toccare il tuo viso.

Il 31 ottobre è la notte delle streghe ed il diavolo in persona si presenta ai vivi.

Sono le 17, le tenebre stanno arrivando, sono solo e mi trovo ancora in cimitero. L'angoscia mi assale, mi hanno chiuso dentro.

Piove, sei sola per la strada, senti come dei passi, qualcuno ti sta inseguendo. Il tuo respiro diventa sempre più affannoso. Per fortuna sei salva, ecco casa tua. Accendi la luce, ma non credi ai tuoi occhi: sono tutti morti.

Citazioni divertenti

Non ci sono solo i fantasmi e le streghe a farla da padrona nella notte del 31 ottobre, ma è possibile anche lasciare spazio all'ironia e a una sana risata.

