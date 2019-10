Durante la giornata di mercoledì 30 ottobre, i nativi Scorpione prenderanno la decisione di cambiare idea grazie al consiglio di un amico o di un collega, mentre Urano in quadratura al segno del Toro, renderà i nativi del segno prudenti per quanto riguarda il lavoro, nel tentativo di proteggere la propria reputazione. Mercurio stabile nel segno del Cancro, regalerà momenti di passione nella propria relazione di coppia.

Mentre Marte sarà in congiunzione al segno della Bilancia, e farà in modo che le loro idee vengano rispettate dai colleghi e dal datore di lavoro.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 30 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: se volete salvarvi dagli intoppi, cercate di lavorare sodo e, una volta tornati a casa, rimboccatevi le maniche e cercate di portarvi avanti il lavoro.

Ultimamente infatti, ci sono state delle difficoltà e dovrete evitare che un collega riesca a scavalcarvi. In amore sappiate che la gelosia è un'arma molto potente che a volte funziona molto bene, quindi se il vostro problema è solo quello si sentirvi trascurati, cercate di trovare altrove un po’ di appagamento. I single si apriranno al dialogo nei confronti di chi gli fa battere forte il cuore. Voto - 7

Toro: sarete particolarmente prudenti per quanto riguarda l'ambito lavorativo durante la giornata di mercoledì.

Urano stazionario nel vostro segno, potrebbe mettere in discussione la vostra reputazione, e voi farete di tutto per evitare che un collega possa prendere il vostro posto. Non fatevi sottomettere da nessuno ed evitate di assumere un ruolo passivo all'interno di una vostra relazione, di amicizia o amore. Se siete single potreste essere a corto di idee, e fare nuovi incontri potrebbe essere difficile.

Voto - 6

Gemelli: gli influssi di Marte nel segno della Bilancia, vi daranno tutte le energie necessarie per affrontare la giornata, sia a scuola che al lavoro. Possibili nuove conoscenze e utili contatti per il lavoro potrebbero tornare utili durante la giornata di martedì. La sfera sentimentale procederà abbastanza bene. Non vi manca certo la vostra abituale freschezza, cercate di osare. I single dovranno cercare di non pensare a nulla di negativo davanti alla loro potenziale anima gemella.

Voto - 8

Cancro: giornata di mercoledì variabile per i nativi del segno. Nettuno stimola in voi un bisogno di evoluzione nel rapporto d’amore. Non tiratevi indietro e mostratevi sensuali. Con gli amici le vostre parole e i vostri gesti saranno di grande conforto per le persone che ne avranno bisogno. I single invece non avranno tanto tempo da dedicare alle relazioni interpersonali. Possibili entrate impreviste, e si annunciano sviluppi positivi sul piano professionale. Voto - 7,5

Leone: la Luna in quadratura al segno dello Scorpione, vi aiuterà ad organizzare meglio le vostre faccende lavorative per sfruttare al meglio il tempo in più che vi resta. Ottimo l'affiatamento con i colleghi, che vi metterà di buon umore. In amore non vi conviene criticare il partner. Potreste essere oggetto di reazioni imprevedibili. Se siete single cercate di non tirarvi indietro a nuove avventure. Voto - 7,5

Vergine: dovrete rinunciare ad un po’ del vostro tempo libero, e la cosa potrebbe infastidirvi, ma quando raccoglierete i risultati di questi piccoli sacrifici non vi lamenterete di certo. Fate attenzione inoltre ad Urano nervoso in opposizione al vostro segno, che potrebbe combinare guai nella vostra relazione di coppia. I single saranno particolarmente persuasivi, e passeranno la loro giornata in buona compagnia. Bene l'ambito lavorativo, dove una promozione oppure alcuni progetti andati bene, vi aiuteranno nella vostra carriera professionale. Voto - 7

Bilancia: Marte stazionario nel vostro segno, farà in modo che le vostre idee vengano accolte dai colleghi, e con un certo entusiasmo. La stanchezza accumulata negli ultimi tempi si fa ancora sentire, ma state ritrovando gli stimoli giusti grazie ad alcune situazioni interessanti. Giornata movimentata per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Qualche incomprensione potrebbe portare problemi nella vostra relazione di coppia, fortunatamente, avrete la possibilità di sistemare tutto. Single affettuosi si preoccuperanno prima di tutto che l'ambito amicale proceda correttamente. Voto - 8

Scorpione: Sole in congiunzione al vostro segno, vi farà cambiare idea in merito ad un progetto lavorativo o sentimentale, grazie al consiglio di un collega oppure di un amico. Al lavoro riuscirete ad ottenere dei buoni risultati, senza risultare troppo aggressivi. Bene anche i sentimenti, grazie ad un affiatamento di coppia molto alto. Incontri positivi anche per i single, ma decidere potrebbe compromettere la situazione. Voto - 7,5

Sagittario: sarete abbastanza elastici nella vostra relazione di coppia, e sarà positivo in quanto è necessario non imporre le vostre condizioni e le vostre idee al partner. Giove in congiunzione al vostro segno, favorisce maggiormente i single, che utilizzeranno il loro tempo per fare qualcosa di molto speciale. In ambito lavorativo sarete concentrati a portare avanti le vostre priorità, ciò nonostante non sarà una passeggiata. Voto - 7,5

Capricorno: sarete influenzati dal pianeta Marte durante la giornata di mercoledì. Dovrete fare chiarezza nel vostro cuore per cercare di venirne a capo su alcuni problemi nella vostra relazione di coppia. I single preferiranno affrontare la giornata con spensieratezza, ma consapevoli del fatto che non riusciranno a fare granché. Curate di più i dettagli nel lavoro e non siate impulsivi, soprattutto se siete nate alla fine del segno. Voto - 6,5

Acquario: Avete bisogno di riprendere il controllo del vostro corpo e della vostra mente, per riuscire di nuovo a combinare qualcosa di buono. Ultimamente vi mancano le idee, soprattutto in ambito lavorativo. Prendetevi una pausa se potete. In amore potreste essere coinvolti in una discussione senza un apparente motivo, e questo potrebbe mettervi a disagio. I single saranno tenaci, e daranno il massimo per raggiungere i propri obiettivi. Voto - 7

Pesci: sarete particolarmente ostinati sul posto di lavoro durante la giornata di mercoledì. Ciò nonostante, questo vostro atteggiamento vi aiuterà a portare a termine e con successo le vostre mansioni. Una nuova relazione, sia di amicizia, che di amore, sarebbe una bella novità da introdurre nella vostra vita e se lo vorrete sarà anche duratura. Le coppie stabili preferiranno consolidare il loro rapporto, ultimamente in difficoltà. Voto - 8